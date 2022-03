Top 10 xe ôtô "uống xăng" thấp nhất tại thị trường Việt Nam

Theo cơ sở dữ liệu được công khai trên cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam, danh sách 10 mẫu xe ôtô kiệm nhiên liệu nhất có tới 9 mẫu xe đến từ Nhật Bản. Tất cả các mẫu xe trong bảng xếp hạng đều được sản xuất, nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố chỉ 4,2 lít/100km. Toyota Corolla Cross là mẫu xe hybrid đầu tiên được phân phối tại thị trường ôtô Việt Nam. Động cơ Hybrid trên Corolla Cross hay còn gọi là động cơ xăng lai điện, nghĩa là kết hợp sử dụng 2 bộ truyền động, một động cơ chạy xăng và một môtơ chạy điện.Đây là một giải pháp để đáp ứng những đòi hỏi khắt khe ở các nước phát triển về tiêu chuẩn khí thải và đặc biệt là nhằm giảm tối đa mức tiêu thụ nhiên liệu. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV đang có mức giá niêm yết: 920 triệu đồng. Toyota Camry tiêu thụ nhiên liệu 4,6l/100 km đối với phiên bản 2.5HV cho chu trình thử nghiệm hỗn hợp. Mẫu xe sedan 5 chỗ hạng D phổ thông này có mức giá niêm yết ở mức 1,441 tỷ đồng. Xe sở hữu một thiết kế ngoại hình thể thao hơn, nội thất được cập nhật theo xu hướng đầy trẻ trung và đáng chú ý nhất là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.5+... Mazda2 động cơ 1.5L, cũng sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 4,62l/100 km. Mazda 2 sử dụng động cơ xăng 1.5L, công nghệ cam kép DOHC. Mẫu xe này có 4 phiên bản sedan và 3 phiên bản Sport (hatchback) đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống vận hành và an toàn với phanh ABS, EBD, BA, DSC, TCS, khởi hành ngang dốc, 2 túi khí trước. Misubishi Attrage động cơ 1.2L tiêu thụ 5,09l/100 km. Mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản. So với mặt bằng chung phân khúc sedan hạng B, Mitsubishi Attrage có giá bán rất hấp dẫn, dao động trong khoảng 375-485 triệu đồng. Nissan Almera động cơ 1.0L tiêu thụ 5,1l/100 km. Almera là dòng xe sedan cỡ nhỏ - sedan hạng B của hãng xe Nissan, Nhật Bản. Mẫu xe đang được bán ra với 3 phiên bản gồm Almera MT, Almera CVT và Almera CVT Cao Cấp tương ứng với mức giá từ 469 - 579 triệu đồng. Kia Soluto động cơ 1.4L tiêu thụ 5,12l/100 km. Mẫu xe này cũng nằm trong phân khúc sedan hạng B, Kia Soluto tại Việt Nam sở hữu 4 phiên bản gồm Soluto MT, MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury. Với giá xe được công bố khá rẻ, Soluto là chiếc xe rẻ nhất phân khúc B với mức giá từ 369 - 474 triệu đồng. Suzuki Swift động cơ 1.2L tiêu thụ 5,19l/100 km. Mẫu xe hiện được bán tại Việt Nam với 1 phiên bản GLX duy nhất với mức giá niêm yết 549,9 triệu đồng. Sở hữu thiết kế cá tính được ví như “tiểu Mini Cooper”, mẫu xe này đến từ thương hiệu ôtô Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, Suzuki Swift được đánh giá là một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ cá tính và chất lượng. Toyota Wigo động cơ 1.2L tiêu thụ 5,31l/100 km. Mẫu xe hatchbak hạng A này được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản số sàn MT và số tự động AT. Mẫu xe được đánh giá là sở hữu động cơ bền bỉ, tiết kiệm xăng, kiểu dáng ngoại thất cá tính, đèn thấu kính lồi đẳng cấp. Tuy nhiên, bên rong nội thất còn khá ít trang bị và cabin khá chật. Hyundai Grand i10 động cơ 1.2L tiêu thụ 5,4l/100 km. Mẫu xe thuộc dòng xe cỡ nhỏ hạng A của nhà sản xuất từ Hàn Quốc. Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Hyundai Grand i10 là một chiếc xe thích hợp để vận hành trong thành phố. Mẫu xe này có đa dạng các phiên bản hatchback và sedan với mức giá trải rộng từ 360 - 455 triệu đồng. Mazda 3 động cơ 1.5L tiêu thụ 5,47l/100km. Mẫu xe này là cái tên thành công nhất phân khúc xe cỡ C tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xe có sự thay đổi mạnh mẽ từ thiết kế đến trang bị công nghệ, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và nhất là cảm giác cao cấp hơn so với một mẫu xe hạng C phổ thông. Tuy nhiên mức giá xe Mazda 3 thế hệ mới cũng khá cao Video: Top xe ôtô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam.

Theo cơ sở dữ liệu được công khai trên cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam, danh sách 10 mẫu xe ôtô kiệm nhiên liệu nhất có tới 9 mẫu xe đến từ Nhật Bản. Tất cả các mẫu xe trong bảng xếp hạng đều được sản xuất, nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố chỉ 4,2 lít/100km. Toyota Corolla Cross là mẫu xe hybrid đầu tiên được phân phối tại thị trường ôtô Việt Nam. Động cơ Hybrid trên Corolla Cross hay còn gọi là động cơ xăng lai điện, nghĩa là kết hợp sử dụng 2 bộ truyền động, một động cơ chạy xăng và một môtơ chạy điện.Đây là một giải pháp để đáp ứng những đòi hỏi khắt khe ở các nước phát triển về tiêu chuẩn khí thải và đặc biệt là nhằm giảm tối đa mức tiêu thụ nhiên liệu. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV đang có mức giá niêm yết: 920 triệu đồng. Toyota Camry tiêu thụ nhiên liệu 4,6l/100 km đối với phiên bản 2.5HV cho chu trình thử nghiệm hỗn hợp. Mẫu xe sedan 5 chỗ hạng D phổ thông này có mức giá niêm yết ở mức 1,441 tỷ đồng. Xe sở hữu một thiết kế ngoại hình thể thao hơn, nội thất được cập nhật theo xu hướng đầy trẻ trung và đáng chú ý nhất là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.5+... Mazda2 động cơ 1.5L, cũng sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 4,62l/100 km. Mazda 2 sử dụng động cơ xăng 1.5L, công nghệ cam kép DOHC. Mẫu xe này có 4 phiên bản sedan và 3 phiên bản Sport (hatchback) đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống vận hành và an toàn với phanh ABS, EBD, BA, DSC, TCS, khởi hành ngang dốc, 2 túi khí trước. Misubishi Attrage động cơ 1.2L tiêu thụ 5,09l/100 km. Mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản. So với mặt bằng chung phân khúc sedan hạng B, Mitsubishi Attrage có giá bán rất hấp dẫn, dao động trong khoảng 375-485 triệu đồng. Nissan Almera động cơ 1.0L tiêu thụ 5,1l/100 km. Almera là dòng xe sedan cỡ nhỏ - sedan hạng B của hãng xe Nissan, Nhật Bản. Mẫu xe đang được bán ra với 3 phiên bản gồm Almera MT, Almera CVT và Almera CVT Cao Cấp tương ứng với mức giá từ 469 - 579 triệu đồng. Kia Soluto động cơ 1.4L tiêu thụ 5,12l/100 km. Mẫu xe này cũng nằm trong phân khúc sedan hạng B, Kia Soluto tại Việt Nam sở hữu 4 phiên bản gồm Soluto MT, MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury. Với giá xe được công bố khá rẻ, Soluto là chiếc xe rẻ nhất phân khúc B với mức giá từ 369 - 474 triệu đồng. Suzuki Swift động cơ 1.2L tiêu thụ 5,19l/100 km. Mẫu xe hiện được bán tại Việt Nam với 1 phiên bản GLX duy nhất với mức giá niêm yết 549,9 triệu đồng. Sở hữu thiết kế cá tính được ví như “tiểu Mini Cooper”, mẫu xe này đến từ thương hiệu ôtô Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, Suzuki Swift được đánh giá là một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ cá tính và chất lượng. Toyota Wigo động cơ 1.2L tiêu thụ 5,31l/100 km. Mẫu xe hatchbak hạng A này được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản số sàn MT và số tự động AT. Mẫu xe được đánh giá là sở hữu động cơ bền bỉ, tiết kiệm xăng , kiểu dáng ngoại thất cá tính, đèn thấu kính lồi đẳng cấp. Tuy nhiên, bên rong nội thất còn khá ít trang bị và cabin khá chật. Hyundai Grand i10 động cơ 1.2L tiêu thụ 5,4l/100 km. Mẫu xe thuộc dòng xe cỡ nhỏ hạng A của nhà sản xuất từ Hàn Quốc. Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Hyundai Grand i10 là một chiếc xe thích hợp để vận hành trong thành phố. Mẫu xe này có đa dạng các phiên bản hatchback và sedan với mức giá trải rộng từ 360 - 455 triệu đồng. Mazda 3 động cơ 1.5L tiêu thụ 5,47l/100km. Mẫu xe này là cái tên thành công nhất phân khúc xe cỡ C tại thị trường Việt Nam hiện nay. Xe có sự thay đổi mạnh mẽ từ thiết kế đến trang bị công nghệ, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và nhất là cảm giác cao cấp hơn so với một mẫu xe hạng C phổ thông. Tuy nhiên mức giá xe Mazda 3 thế hệ mới cũng khá cao Video: Top xe ôtô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam.