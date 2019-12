Top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2019

Dẫn đầu Top 10 ôtô bán chạy nhất tại Mỹ là mẫu bán tải Ford F-Series mới có thân làm hoàn toàn bằng nhôm, nhẹ hơn thế hệ trước. Động cơ có nhiều tùy chọn, gồm V6 và V8 5.0L. Bản tăng áp V6 3.5L và V8 sử dụng hộp số tự động 10 cấp. Khoang lái yên tĩnh, tăng tốc nhanh, tiêu thụ nhiên liệu ở mức chấp nhận được. Xe cồng kềnh nhưng lái an toàn và tin cậy. Bán tải RAM. Model mới nhất Ram 1500 có sự bứt phá mạnh mẽ về trang bị và hệ thống treo. Xe sử dụng động cơ V6 3.6L hoặc V8 5.7L, dẫn động 4WD. Khoang lái yên tĩnh nhờ khả năng chống ồn tốt. Không gian hàng ghế sau rất rộng, hệ thống thông tin giải trí dễ điều khiển. Bản đời cao Limited được trang bị màn hình tới 12 inch. Các tính năng an toàn nâng cao gồm cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù (tùy chọn). Chevrolet Silverado. Xe được General Motors sản xuất và giới thiệu từ năm 1998, thay thế cho dòng Chevrolet C/K đã quá lỗi thời. Phiên bản hạng nặng là Silverado HD (Sierra HD), bản hạng nhẹ là Silverado (Sierra). GM bán được 494.000 chiếc bán tải Chevrolet Silverado trong năm nay. Nhiều năm qua, cái tên Silverado luôn nằm trong danh sách xe bán chạy nhất thị trường Mỹ. Đã có 12 triệu xe được bán ra thị trường trong 2 thập kỷ qua. Toyota RAV4. Model mới nhất sở hữu thiết kế hầm hố, khoang lái thu hẹp diện tích. Bản động cơ 2.5L 4 xi-lanh đi cùng hộp số tự động 8 cấp cho khả năng tăng tốc nhanh chóng. Xe có cả bản hybrid cho người dùng muốn tiết kiệm nhiên liệu. Trải nghiệm lái không được thoải mái, tay lái cứng, động cơ ồn ào dù không gặp khó khăn khi vào cua. Honda CR-V. Nhờ cabin rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng xử lý lái linh hoạt, nhiều trang bị an toàn, Honda CR-V luôn có mặt trong danh sách SUV cỡ nhỏ được ưa chuộng tại Mỹ. Động cơ tăng áp 1.5L 190 mã lực cho khả năng vận hành trơn tru ngay cả ở tốc độ thấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 8,4 lít/100 km, lái linh hoạt, cabin yên tĩnh, nội thất rộng rãi đặc biệt là hàng ghế sau. Nissan Rogue. Được đánh giá là một trong số SUV cỡ nhỏ dễ lái nhất hiện nay, Nissan Rogue có không gian rộng rãi và tĩnh lặng. Khả năng xử lý lái khá tốt, vô lăng thật tay, bó cua êm ái. Model mới nhất được trang bị động cơ 2.5L 4 xi-lanh đi cùng hộp số vô cấp CVT, dẫn động AWD. Toyota Camry. Mẫu sedan cỡ vừa thông dụng nhờ trải nghiệm lái tiện nghi, khoang lái yên tĩnh, tiết kiệm nhiên liệu, dễ điều khiển. Động cơ tiêu chuẩn 2.5L 4 xi-lanh cho sức mạnh vừa phải bên cạnh bản V6 3.5L. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp không thực sự trơn tru. Model 2020 hỗ trợ CarPlay, Android Auto, thêm dẫn động AWD. Chevrolet Equinox. Tập trung vào phân khúc SUV cỡ nhỏ thông dụng, mẫu xe Chevrolet gây ấn tượng với nhiều tính năng công nghệ cao, phong cách lái ổn định, nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, bản động cơ tiêu chuẩn không thực sự mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu như hứa hẹn. Có khoảng 303.000 chiếc được bán ra thị trường Mỹ trong năm nay. Honda Civic. Mẫu sedan có giá trị sử dụng cao và ổn định theo nhiều nghĩa. Bản động cơ tiêu chuẩn 2.0L và tùy chọn tăng áp 1.5L đều tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số CVT hơi ồn với động cơ tiêu chuẩn nhưng hoạt động trơn tru với động cơ tăng áp. Ghế đặt hơi thấp nên ra vào xe không được thoải mái. Toyota Corolla. Model mới được thiết kế lại cho khả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Hàng ghế sau hơi chật do mui xe vuốt về sau. Cả bản hybrid và bản động cơ 1.8L đều tăng tốc chậm, hộp số CVT hơi ồn. Động cơ 2.0L 169 mã lực được trang bị cho bản đời cao. Hãng xe Nhật đã cải thiện đáng kể khả năng lái của Corolla. Video: Top 10 mẫu xe tốt nhất cho năm 2019.

