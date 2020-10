Tịch thu 4 siêu xe hơn 81 tỷ đồng của trùm cá độ Thái Lan

Gần đây, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thực hiện chuyên án bắt giữ một tổ chức chuyên tổ chức đánh bài trực tuyến rất tinh vi với hàng loạt siêu xe đắt tiền. Trong đó, Tan Tai Narongku được cho là ông trùm của nhóm cá độ này và còn có 4 người khác cũng liên quan đến vụ việc này đã bị bắt giữ nhanh chóng. Trong đó, Tan Tai Narongku bị cảnh sát bắt khi đang đi du lịch. Cảnh sát sau đó đã khám xét các địa điểm của tổ chức này, trong đó có một văn phòng lớn tại một ngôi làng sang trọng ở tỉnh Pathum Thani. Tổng cộng cảnh sát đã thu giữ 11 ôtô hạng sang, 21 đồng hồ hạng sang, 180 điện thoại di động và 26 bộ máy tính. Sổ tiết kiệm ngân hàng và tiền mặt 1 triệu Baht, 2 khẩu súng. Tổng trị giá cho tài sản này ước tính 75 triệu Baht, tương đương 55 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của tổ chức này trong hơn 6 tháng qua lên đến 15 tỷ Baht, tương đương hơn 11 nghìn tỷ đồng. Mở rộng chuyên án, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan còn biết được Tan Tai Narongkul có một kho bí mật ở Bang Yai, tỉnh Nonthaburi. Ngay trong trưa ngày 26/10/2020, lực lượng chức năng cùng truyền thông đã đến kho bí mật của trùm cá độ Tan Tai Narongkul và phát hiện bên trong có 4 chiếc siêu xe hàng khủng với tổng trị giá lên đến 110 triệu Baht, tương đương 81,1 tỷ đồng. Trong số 4 chiếc siêu xe này, đắt đỏ nhất phải kể đến mẫu siêu xe Lamborghini Aventador SVJ rất hay được ông trùm cá độ Tan Tai Narongkul khoe trên mạng xã hội. Giá xe Lamborghini Aventador SVJ ở Thái Lan ước tính khoảng 50 triệu Baht (tương đương 36,9 tỷ đồng). Ước tính các nhà giàu Thái Lan hiện sở hữu trên 8 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ bao gồm bản Coupe và mui trần. Mẫu siêu xe phiên bản giới hạn Lamborghini Aventador SVJ vẫn được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít quen thuộc trên những chiếc Aventador LP700-4 rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên với siêu xe Aventador SVJ, hãng Lamborghini đã tinh chỉnh lại khối động cơ này nhằm tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn và 20 con ngựa so với Lamborghini Aventador SV. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đỗ kế bên siêu xe Lamborghini Aventador SVJ của trùm cá độ Tan Tai Narongkul là chiếc siêu xe McLaren 720S màu cam có giá trị 30 triệu Baht, tương đương 22 tỷ đồng. Ngoài ra còn có siêu xe Audi R8 V10 Coupe màu vàng phiên bản nâng cấp có giá 18 triệu Baht, tương đương 13,2 tỷ đồng và cuối cùng là chiếc siêu xe đường phố Nissan GT-R 50th Anniversary Edition, có giá khoảng 12 triệu Baht (tương đương 8,86 tỷ đồng). Video: Ngắm dàn siêu xe hàng khủng của dân chơi Thái Lan.

