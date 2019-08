Thủ tướng Malaysia 94 tuối lái xe VinFast tốc độ 120km/h

Sáng nay 28/8, tại làng phần mềm FPT Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad đã có những trải nghiệm "tuyệt vời" khi cầm lái chiếc VinFast Lux SA 2.0, một trong những chiếc xe hơi thương mại đầu tiên của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia có nền công nghiệp ôtô nội địa phát triển bậc nhất. Ông Mahathir chính là "cha đẻ" trong việc đặt nền móng, xây dựng chính sách để phát triển nền công nghiệp ôtô với thương hiệu nổi bật là Proton. Năm 1985, ông Mahathir ghi dấu ấn lớn khi chạy mẫu xe đầu tiên do Malaysia sản xuất qua cầu Penang. Trước chuyến thăm Việt Nam, ông Mahathir rất quan tâm tới sản phẩm xe hơi đầu tiên của thương hiệu ôtô VinFast và bày tỏ mong muốn được trực tiếp cầm vô lăng các mẫu xe mới này. Tại làng phần mềm FPT ở Hòa Lạc, Hà Nội, ông Mahathir 94 tuổi đã tự cầm lái chạy thử mẫu xe VinFast Lux SA 2.0 với tốc độ 120 km/h. Dù hiếm khi sử dụng những chiếc xe tay lái thuận do người Malaysia lái xe nghịch tay nhưng ông Mahathir Mohamad vẫn hết sức tự tin khi lần đầu cầm lái xe ôtô VinFast. Vị Thủ tướng Malaysia 94 tuổi dành lời khen về khả năng chống ồn của chiếc xe, khiến người ngồi trong xe cảm thấy "êm như xe điện". Ngoài ra ông Mohamad đánh giá là "rất đẹp". Thủ tướng Malaysia tươi cười bước xuống xe, kết thúc hành trình trải nghiệm chiếc xe được coi là niềm tự hào Việt Nam. Ngay sau khi chạy thử, ônmg cho biết, "Quãng đường ngắn nên tôi tiếc là không thể lái với tốc độ cao hơn. Nhưng chiếc xe thực sự rất khỏe, chạy ở tốc độ cao rất tốt". VinFast Lux SA 2.0 là một trong ba mẫu xe đầu tiên của thương hiệu ô tô Việt Nam gồm: Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Lux SA 2.0 là chiếc SUV đầu tiên do VinFast sản xuất. Đây là dòng xe phát triển dựa trên nền tảng của BMW X5 thế hệ 5, do Vinfast mua bản quyền từ hãng xe Đức. Đây là dòng xe SUV thể thao đa dụng 5-7 chỗ, cỡ trung hạng sang và được thương hiệu VinFast mua công nghệ của BMW series 5 thế hệ trước để phát triển. Điểm nổi bật của mẫu xe này là thiết kế thể thao, mạnh mẽ, kiểu dáng sang trọng với khung gầm được phát triển triển dòng xe hạng E của Đức với thiết kế theo xu hướng mới nhất hiện nay. Cũng tại sự kiện này, vị Tổng thống 94 tuổi của Malaysia đã hào hứng nhận món quà mô hình xe VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0. Hai mẫu xe VinFast từng nhận giải thưởng "Ngôi sao mới" tại Paris Motor Show 2018. Video: Thủ tướng Malaysia lái thử xe VinFast Lux SA 2.0.

