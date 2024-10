MG HS tại Việt Nam rớt giá “kịch sàn”, giảm tới 164 triệu đồng

Theo tìm hiểu, một đại lý tại khu vực miền Bắc đang áp dụng chương trình ưu đãi xả kho với những chiếc MG HS sản xuất 2023. Cụ thể, MG HS phiên bản Deluxe (tiêu chuẩn) được giảm 164 triệu đồng, đưa mức giá thực tế xuống còn 535 triệu đồng. Phiên bản HS Luxury hiện đã được đại lý bán hết. Thông tin từ tư vấn bán hàng cho biết, số lượng xe MG HS VIN 2023 tồn kho giảm giá không còn nhiều, trong khi sức mua thì lại lớn. Sau khi áp dụng ưu đãi từ đại lý, giá thực tế của MG HS chỉ rẻ ngang những mẫu SUV hạng A như Kia Sonet có giá từ 539 - 624 triệu đồng. Trong khi đó, MG HS được xếp vào phân khúc SUV/CUV hạng C, cạnh tranh với những cái tên như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Kia Sportage. Cần lưu ý rằng, mức ưu đãi dành cho MG HS VIN 2023 sẽ khác nhau tùy vào từng khu vực. Theo tìm hiểu tại một đại lý khác ở miền Bắc, MG HS Deluxe được giảm giá từ 699 triệu đồng xuống còn 535 triệu đồng. Mặc dù mang số VIN 2023, nhưng MG HS đang được phân phối trên thị trường được ra mắt chính thức vào cuối tháng 1/2024. Do MG HS 2023 đã được đưa về Việt Nam từ hồi tháng 7 năm 2023, nhưng mãi đến đầu năm 2024 xe mới chính thức được trình làng và thời gian gần đây mới có xe VIN 2024. Đây là lần giảm giá lớn thứ 2 từ phía đại lý sau hơn 3 tháng xe ra mắt. So với phiên bản tiền nhiệm từng ra mắt tại Việt Nam, MG HS 2023 có ngoại hình thể thao hơn với lưới tản lớn, đi kèm các nan nằm dọc sơn màu đen bóng và uốn lượn mềm mại theo phong cách thác nước. Cụm đèn pha LED có thiết kế sắc sảo hơn, có thể tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, cản trước kết hợp đèn sương mù nằm dọc, hốc gió trung tâm rộng và tấm ốp gầm giả màu bạc. Phần nắp capo MG HS mới được thiết kế dốc xuống dưới, tương tự MG5. Ở phía sau, phần ống xả có thiết kế hầm hố hơn. Xe cũng được trang bị bộ mâm 5 chấu mới có kích thước 18 inch. Về nội thất, MG HS 2023 sở hữu khoang cabin mang phong cách thể thao với vô lăng D-cut, đồng hồ lái điện tử 12.3 inch, màn hình trung tâm 7 inch hoặc 10 inch đặt nổi đi kèm hệ thống loa Bose. Ngoài ra, MG HS 2023 còn sở hữu những tính năng kết nối với điện thoại thông minh để mở cửa xe thay chìa khóa hay điều chỉnh một số tính năng từ xa, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh… MG HS 2023 được trang bị hàng loạt tính năng hỗ trợ lái an toàn, tiên tiến như: cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, giữ làn đường, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Về truyền động, MG HS 2023 tại Việt Nam dùng máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Bản facelift bỏ tùy chọn máy 2.0L tăng áp. Video: Xem chi tiết SUV MG HS tại Việt Nam.

