The Heat - "biệt thự di động 2 tầng" của Will Smith gần 60 tỷ đồng

Là một diễn viên nổi tiếng thế giới, Will Smith thường xuyên phải sống xa gia đình để quay phim và quảng bá phim, chính vì vậy Will Smith cũng như các đồng nghiệp khác sẽ dành phần lớn thời gian để sống trên đường, Và chiếc xe mobihome của Will Smith cũng không thể thiếu cho các sự kiện. Được biết, Will Smith quyết định tậu một chiếc xe mobihome The Heat từ những năm 2000, đây là sản phẩm của công ty Anderson Mobile Estates (Mỹ) chuyên sản xuất mobihome cho những khách hàng giàu có. Chiếc xe The Heat được thiết kế theo hơi hướng cổ điển với hình dáng đồ sộ, 2 tầng bề thế và tới 22 bánh xe, nó được ví với "siêu du thuyền" trên mặt đất. Chiếc mobihome rộng 16,7 mét cung cấp không gian sống 111,5 m2. Tầng dưới của chiếc mobihome bao gồm nhà bếp đầy đủ tiện nghi với phòng ăn và sảnh phụ dùng làm tủ đựng quần áo... Tầng dưới của xe còn có phòng chờ với một khu trang điểm chuyên nghiệp và một văn phòng nhỏ; phòng tắm gồm có phòng tắm xông hơi khô, toilet khô riêng biệt và cửa kính mờ có thể điều khiển chỉ bằng một nút bấm. Riêng phòng tắm của The Heat đã trị giá tới 25.000 USD (khoảng 569 triệu đồng), ngoài ra, "căn biệt thự di động" còn có mặt bàn bằng đá granite trong suốt trị giá 200.000 USD (khoảng 4,55 tỷ đồng). Đồ công nghệ và tiện ích trị giá 125.000 USD (khoảng 2,84 tỷ đồng) (tổng 14 TV), da thật trên ghế và trần nhà trị giá 30.000 USD (khoảng 682 triệu đồng). Khác với mobihome thông thường, tất cả các cửa của The Heat đều tự động, chúng sẽ tạo ra âm thanh khi đóng mở. Một điểm đáng chú ý nữa trên biệt thự di động The Heat chính là phần mái có thể gấp mở, 8 piston sẽ nhận nhiệm vụ đẩy mái nhà ra và nâng nó lên 107 cm để tạo ra tầng trên, nơi có phòng chiếu phim chứa được 30 người với các mái che tự động và màn hình thả xuống 100 inch. Nam diễn viên Will Smith tậu The Heat từ cách đây hơn 10 năm, và đến giờ anh vẫn đang sử dụng nó, điều đó chứng tỏ chiếc mobihome này có chất lượng rất tốt. Được biết, khi không dùng tới The Heat, Will Smith sẽ cho thuê nó với giá 9.000 USD / tuần (khoảng 205 triệu đồng). Video: Khám phá "biệt thự di động 2 tầng" của Will Smith.

