Testa Rossa J - "siêu xe" điện Ferrari đầu tiên hơn 2,4 tỷ đồng

Ferrari được coi là ông vua làm thương hiệu và hàng hóa thương mại trong thế giới ôtô. Theo thời gian, nhiều thương hiệu đã học theo Ferrari, với Porsche tạo ra dòng sản phẩm hàng hóa ăn theo tên tuổi của mình, và Lamborghini cũng cung cấp ra thị trường những sản phẩm mang dấu ấn “bò tót” để phục vụ người hâm mộ, còn Bugatti thậm chí cung cấp một phiên bản đồ chơi dựa theo xe đua cổ điển - Ferrari Testa Rossa J chạy điện mới. Cho dù Ferrari có nhiều ý tưởng riêng, nhà sản xuất xe Ý giờ đây đã học theo Bugatti và chế tạo một mô hình thu nhỏ lái được của mẫu Ferrari Testa Rossa 250 đời 1957. Nó có tên gọi Testa Rossa J, và là mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari. Món đồ chơi mới này là bản sao kích thước 75% so với nguyên bản và hoạt động bằng mô tơ điện. hãng siêu xe Ý sẽ chỉ sản xuất 299 chiếc Ferrari Testa Rossa J 2021 mới với sự hợp tác của The Little Car Company. Styling Center của Ferrari ở Maranello đảm nhận nhiệm vụ giám sát độ chính xác tỷ lệ và màu sắc, còn bộ phận Classiche sẽ cung cấp các bản vẽ thiết kế ban đầu của khung xe và các thành phần khác. Testa Rossa J được thiết kế để dành cho trẻ em từ 14 tuổi trở lên, nhưng nó không chỉ là một số đồ chơi bằng nhựa phổ thông. Thân xe được làm từ nhôm đánh thủ công, giống như xe thật nguyên bản. Hơn nữa, sơn xe là loại có trên xe Ferrari hiện đại và chiếc xe chạy bằng bộ lốp Pirelli bọc quanh la-zăng 12 inch được làm thủ công. Bộ giảm chấn Bilstein với lò xo độ riêng cũng được trang bị và chúng được giới thiệu là đã được tinh chỉnh tại Fiorano Chưa hết, chiếc xe đồ chơi vẫn giữ nguyên hình dạng hệ thống lái và hệ thống treo giống như xe gốc, "mang lại cho nó khả năng xử lý chân thực để phù hợp với diện mạo của nó". Sự chú ý đến từng chi tiết cũng được truyền sang nội thất, nơi bạn sẽ tìm thấy một chiếc ghế duy nhất sử dụng chất liệu da giống như những chiếc xe đi đường phố của Ferrari và vô lăng Nardi giống như xe nguyên bản. Nhưng khác với nguyên bản, vô lăng này có hệ thống nhả nhanh nhỏ nhất từ trước đến nay của Ferrari để ra vào xe dễ dàng. Bạn cũng nhận được các mặt đồng hồ cổ điển được làm lại cho phù hợp với xe điện, cung cấp khả năng đọc nhiệt độ của cụm pin và động cơ thay vì dầu và nước. Nhưng khác với nguyên bản, vô lăng này có hệ thống nhả nhanh nhỏ nhất Đồng hồ đo nhiên liệu bây giờ hiển thị dung lượng pin và đồng hồ đo vòng tua động cơ biến thành đồng hồ đo tốc độ. Thậm chí nội thất còn có một máy đo công suất dành cho phanh tái tạo. Các chi tiết thú vị khác bao gồm hệ thống bàn đạp từ F8 Tributo và núm vặn “Manettino” với 4 chế độ lái. Nó cung cấp chế độ Novice giới hạn xe ở 20 km/h, trong khi chế độ Comfort có thể đưa xe lên đến 45 km/h, và các chế độ Sport hoặc Race sẽ đạt tốc độ tối đa đến 60 km/h. Nếu đứa trẻ trong xe đang chạy tới chỗ nguy hiểm, bạn có thể dùng chìa khóa điều khiển để vô hiệu hóa xe từ xa. Xe cũng có trang bị bộ phanh đĩa Brembo như một chiếc xe thật. Như kỳ vọng, Ferrari có cung cấp hàng chục tùy chọn màu sắc cá nhân hóa đối với Testa Rossa J. Về chi phí, giá xe điện Ferrari Testa Rossa J được chào bán 93.000 Euro (khoảng 2,49 tỷ đồng) trước khi bổ sung tùy chọn, thuế, hoặc phí giao hàng. Video: Testa Rossa J - chiếc xe chạy điện Ferrari đầu tiên.

