Tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh lại khoe Lamborghini Sian 76 tỷ đồng

Cứ mỗi năm, tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh thường úp mở việc mua siêu xe mới, trào lưu này được thực hiện từ 2020 với chiếc xe McLaren Senna, 2021 là Koenigsegg Regera, và sau đó là Porsche 911 Turbo S, Ferrari SF90 Stradale hay Morgan Plus Six, hay McLaren 750S Spider đang chờ bàn giao. Năm 2024 đã trôi qua được 3 tháng, nhiều người đã tò mò không biết đại gia ngành thẩm mỹ lại mua siêu xe gì, chính hãng hay Campuchia, hoặc là mô tô, câu trả lời đã có trong bài chia sẻ hôm qua, khi tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh chia sẻ hình ảnh chiếc siêu xe Lamborghini Sian. Theo hình ảnh được Hoàng Kim Khánh đăng tải, chiếc siêu xe Lamborghini Sian này có ngoại thất màu đen nhám, bộ mâm sơn đen cùng nhiều chi tiết carbon bóng, có thể nói, đây là chiếc xe Lamborghini Sian hiếm hoi trên thế giới được sơn đen toàn thân, không có màu nổi nào làm điểm nhấn. Chiếc xe Lamborghini Sian này hiện đang được 1 đại lý siêu xe ở Dubai rao bán, trước đó, nó nằm ở trong showroom của đại lý Vip Motors, 1 trong những đại lý siêu xe hàng đầu ở thế giới. Nếu Hoàng Kim Khánh mua xe Lamborghini Sian, đây sẽ là chiếc xe hypercar thứ 2 mà dân chơi Hải Dương sở hữu, sau McLaren Senna và siêu phẩm megacar Koenigsegg Regera. Trước đó có khá nhiều tin đồn về việc tay chơi này tậu Porsche 918 Spyder hoặc Bugatti Chiron.Giá xe Lamborghini Sian khởi điểm là 3,3 triệu đô la (tương đương 76 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng, chỉ có 63 phiên bản Coupe được sản xuất. Lamborghini Sian ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ của đàn anh Aventador và sức mạnh lấy từ Aventador SVJ với khối động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít được bổ sung van nạp mới, làm bằng titan, và tạo ra công suất tối đa 774 mã lực. Chưa hết, động cơ của Lamborghini Sian còn kết hợp với hệ thống mild hybrid sử dụng mô-tơ điện 48 V, tích hợp vào hộp số để tạo ra công suất 34 mã lực. Tổng cộng công suất của xe Lamborghini Sian là 808 mã lực và có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Lamborghini Sian còn có trang bị bộ siêu tụ điện thay cho cụm pin lithium-ion truyền thống, đồ chơi mới này mạnh gấp 3 lần so với cụm pin có cùng trọng lượng và nhẹ hơn gấp 3 lần. Vị trí của bộ siêu tụ điện trên siêu xe Lamborghini Sian là giữa khoang lái và khoang động cơ nhằm mang đến tỷ lệ phân bổ trọng lượng tối ưu. Video: Lamborghini Sian - siêu bò nhanh và mạnh nhất

