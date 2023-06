Tank 500 Hi4-T “ăn xăng” chỉ 2,2 lít/100km, đối thủ Toyota Land Cruiser

Great Wall Motor (GWM) đã chính thức giới thiệu phiên bản Hi4-T mới của mẫu SUV hạng trung Tank 500 tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm của thương hiệu Tank trực thuộc hãng GWM. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Tank 500 Hi4-T 2023 có giá khởi điểm từ 335.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,092 tỷ đồng). Cụ thể, mẫu xe SUV Tank 500 Hi4-T 2023 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) phát triển đặc biệt cho xe việt dã. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số tự động 9 cấp 9HAT, cho tổng cộng suất lên đến 300 kW (khoảng 402 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Trong đó, động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 180 kW (242 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Con số tương ứng của mô-tơ điện là 120 kW (160 mã lực) và 400 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép mẫu SUV hạng trung này tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,9 giây. Chưa hết, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có các chế độ vận hành thuần điện, hybrid và thông minh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Theo hãng GWM, hệ truyền động hybrid này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu thấp nhất là 2,2 lít/100 km vì cụm pin 37,1 kWh cho phép xe chạy được 110 km mà không cần dùng động cơ xăng, theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu. Không chỉ tiết kiệm xăng, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có khả năng off-road với hệ dẫn động 4 bánh TOD. Hệ dẫn động này có thể chuyển đổi mô-men xoắn 0-100% giữa 2 cầu trước trước/sau. Trong khi đó, khóa vi sai cầu sau được trang bị hệ thống chạy mọi địa hình với 11 chế độ. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc này còn có tính năng vượt địa hình ở tốc độ thấp, góc tiếp cận 29,5 độ, góc thoát 24 độ, chiều cao gầm 213 mm và sức kéo 2,5 tấn. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống độc lập đa liên kết đằng sau cũng được trang bị cho xe. Tương tự một số mẫu ô tô điện, Tank 500 Hi4-T 2023 có thể trở thành nguồn sạc cho những thiết bị ngoài xe trong thời gian hơn 7 tiếng đồng hồ. Điều này biến xe thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thích những hoạt động ngoài trời. Ngoài hệ truyền động PHEV, mẫu xe này sở hữu thiết kế và trang bị không khác biệt so với các phiên bản còn lại của dòng Tank 500. Xe vẫn giữ nguyên kích thước bao gồm chiều dài 5.078 mm, chiều rộng 1.934 mm, chiều cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Với kích thước này, Tank 500 Hi4-T 2023 được coi là đối thủ của Toyota Land Cruiser. Bên ngoài, Tank 500 Hi4-T 2023 gây ấn tượng với ngoại hình khá khỏe khoắn và cơ bắp, theo phong cách tương tự Toyota Land Cruiser. Có được điều đó là nhờ lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, tích hợp logo hình chiếc xe tăng, trên đầu xe. Bên cạnh đó là đèn pha vuông vức, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày và đèn báo rẽ LED. Trên cản trước của xe còn có thêm dải đèn sương mù LED khá mỏng. Sườn xe của Tank 500 Hi4-T 2023 được thiết kế khá bằng phẳng và mượt mà, ít đường dập gân phức tạp. Tại đây, xe sở hữu nóc xe thẳng thớm và đường chân kính mạ crôm. Tay nắm cửa, baga nóc và vòm bánh đều được sơn cùng màu thân xe. Tiếp đến là bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch, đèn hậu LED nằm dọc, cánh gió mui cỡ lớn và lốp dự phòng trên cửa cốp. Tương tự nhiều mẫu xe off-road khác, Tank 500 Hi4-T 2023 cũng dùng cửa cốp mở sang ngang. Bên trong xe, Tank 500 Hi4-T 2023 tạo cảm giác sang trọng bằng ghế bọc da Nappa và những khu vực ốp gỗ như mặt táp-lô, tapi cửa hay cụm điều khiển trung tâm. Ở chính giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm còn có đồng hồ báo giờ theo phong cách của những mẫu xe hạng sang như Rolls-Royce hay Bentley. Trong khi đó, trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện cần số pha lê, gợi liên tưởng đến xe Volvo và BMW. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Ở bệ tì tay giữa ghế sau còn có thêm một màn hình 7 inch để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Tank 500 Hi4-T 2023 sở hữu cấu hình nội thất 5 chỗ ngồi với ghế có tính năng sưởi, thông gió và massage. Bên cạnh đó là cửa tự hít với tính năng phá băng vào mùa đông. Tính năng điều khiển từ xa cho phép người lái dùng điện thoại thông minh để bật/tắt máy, mở/khóa cửa, tìm kiếm vị trí xe và bật điều hòa trước khi lên xe. Tiện nghi thôi chưa đủ, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có nhiều tính năng an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ, đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm và đỗ xe tự động. Theo hãng GWM, mẫu SUV hạng trung này có tính năng lái bán tự động cấp độ 2. GWM là hãng xe chuẩn bị ra mắt Việt Nam với thương hiệu con Haval. Theo kế hoạch, vào tháng 8 năm nay, Haval sẽ giới thiệu xe tại Việt Nam với sản phẩm đầu tiên có thể là SUV cỡ C H6. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Tank 500 Hi4-T 2023.

Great Wall Motor (GWM) đã chính thức giới thiệu phiên bản Hi4-T mới của mẫu SUV hạng trung Tank 500 tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm của thương hiệu Tank trực thuộc hãng GWM. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Tank 500 Hi4-T 2023 có giá khởi điểm từ 335.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,092 tỷ đồng). Cụ thể, mẫu xe SUV Tank 500 Hi4-T 2023 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) phát triển đặc biệt cho xe việt dã. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số tự động 9 cấp 9HAT, cho tổng cộng suất lên đến 300 kW (khoảng 402 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Trong đó, động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 180 kW (242 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Con số tương ứng của mô-tơ điện là 120 kW (160 mã lực) và 400 Nm. Sức mạnh động cơ cho phép mẫu SUV hạng trung này tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,9 giây. Chưa hết, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có các chế độ vận hành thuần điện, hybrid và thông minh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Theo hãng GWM, hệ truyền động hybrid này chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu thấp nhất là 2,2 lít/100 km vì cụm pin 37,1 kWh cho phép xe chạy được 110 km mà không cần dùng động cơ xăng, theo chu trình thử nghiệm WLTP của châu Âu. Không chỉ tiết kiệm xăng, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có khả năng off-road với hệ dẫn động 4 bánh TOD. Hệ dẫn động này có thể chuyển đổi mô-men xoắn 0-100% giữa 2 cầu trước trước/sau. Trong khi đó, khóa vi sai cầu sau được trang bị hệ thống chạy mọi địa hình với 11 chế độ. Ngoài ra, mẫu SUV Trung Quốc này còn có tính năng vượt địa hình ở tốc độ thấp, góc tiếp cận 29,5 độ, góc thoát 24 độ, chiều cao gầm 213 mm và sức kéo 2,5 tấn. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và hệ thống độc lập đa liên kết đằng sau cũng được trang bị cho xe. Tương tự một số mẫu ô tô điện, Tank 500 Hi4-T 2023 có thể trở thành nguồn sạc cho những thiết bị ngoài xe trong thời gian hơn 7 tiếng đồng hồ. Điều này biến xe thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thích những hoạt động ngoài trời. Ngoài hệ truyền động PHEV, mẫu xe này sở hữu thiết kế và trang bị không khác biệt so với các phiên bản còn lại của dòng Tank 500. Xe vẫn giữ nguyên kích thước bao gồm chiều dài 5.078 mm, chiều rộng 1.934 mm, chiều cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Với kích thước này, Tank 500 Hi4-T 2023 được coi là đối thủ của Toyota Land Cruiser. Bên ngoài, Tank 500 Hi4-T 2023 gây ấn tượng với ngoại hình khá khỏe khoắn và cơ bắp, theo phong cách tương tự Toyota Land Cruiser. Có được điều đó là nhờ lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, tích hợp logo hình chiếc xe tăng, trên đầu xe. Bên cạnh đó là đèn pha vuông vức, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày và đèn báo rẽ LED. Trên cản trước của xe còn có thêm dải đèn sương mù LED khá mỏng. Sườn xe của Tank 500 Hi4-T 2023 được thiết kế khá bằng phẳng và mượt mà, ít đường dập gân phức tạp. Tại đây, xe sở hữu nóc xe thẳng thớm và đường chân kính mạ crôm. Tay nắm cửa, baga nóc và vòm bánh đều được sơn cùng màu thân xe. Tiếp đến là bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch, đèn hậu LED nằm dọc, cánh gió mui cỡ lớn và lốp dự phòng trên cửa cốp. Tương tự nhiều mẫu xe off-road khác, Tank 500 Hi4-T 2023 cũng dùng cửa cốp mở sang ngang. Bên trong xe, Tank 500 Hi4-T 2023 tạo cảm giác sang trọng bằng ghế bọc da Nappa và những khu vực ốp gỗ như mặt táp-lô, tapi cửa hay cụm điều khiển trung tâm. Ở chính giữa 2 cửa gió điều hòa trung tâm còn có đồng hồ báo giờ theo phong cách của những mẫu xe hạng sang như Rolls-Royce hay Bentley. Trong khi đó, trên cụm điều khiển trung tâm xuất hiện cần số pha lê, gợi liên tưởng đến xe Volvo và BMW. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Ở bệ tì tay giữa ghế sau còn có thêm một màn hình 7 inch để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Tank 500 Hi4-T 2023 sở hữu cấu hình nội thất 5 chỗ ngồi với ghế có tính năng sưởi, thông gió và massage. Bên cạnh đó là cửa tự hít với tính năng phá băng vào mùa đông. Tính năng điều khiển từ xa cho phép người lái dùng điện thoại thông minh để bật/tắt máy, mở/khóa cửa, tìm kiếm vị trí xe và bật điều hòa trước khi lên xe. Tiện nghi thôi chưa đủ, Tank 500 Hi4-T 2023 còn có nhiều tính năng an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ, đỗ xe thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm và đỗ xe tự động. Theo hãng GWM, mẫu SUV hạng trung này có tính năng lái bán tự động cấp độ 2. GWM là hãng xe chuẩn bị ra mắt Việt Nam với thương hiệu con Haval. Theo kế hoạch, vào tháng 8 năm nay, Haval sẽ giới thiệu xe tại Việt Nam với sản phẩm đầu tiên có thể là SUV cỡ C H6. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Tank 500 Hi4-T 2023.