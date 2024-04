Tận thấy Zeekr 009 - MPV điện "hạng nặng" cứng hơn cả xe đầu kéo

Zeekr 009 chạy điện xuất hiện lần đầu vào tháng 8/2022, là một trong những sản phẩm do trung tâm thiết kế của Zeekr tại Gothenburf, Thụy Điển thực hiện. Việc thiết kế xe được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cựu thiết kế Audi - Stefan Sielaff. Kích thước đồ sộ cũng chính là điểm đặc trưng của những chiếc Minivan cỡ lớn và Zeekr 009 2024 mới cũng không ngoại lệ. Xe có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 5.209 x 2.024 x 1.867 (mm). Chiều dài cơ sở lên đến 3.205 mm. Với kích thước to lớn, Zeekr 009 cũng có khối lượng không tải khá năng với 2.830 kg. Nổi bật chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ sáng bóng phía trước đầu xe, đèn chiếu sáng ban ngày DRL vuốt mỏng và đèn hậu LED toàn chiều rộng. Ngoài ra, Zeekr 009 còn sử dụng cửa sau dạng trượt thường thấy trên những chiếc Minivan, đi kèm là la-zăng hợp kim 20 inch. Nội thất Zeekr 009 có cấu trúc 6 chỗ ngồi và 3 hàng ghế. Bảng táp lô đậm dấu ấn công nghệ với bộ đôi màn hình thông tin giải trí cỡ lớn ở trung tâm và đồng hồ lái kỹ thuật số. Phía trên trần còn có một màn hình gập kích thước 15,6 inch dưới dạng tùy chọn nâng cấp. Các trang bị khác có thể kể ra như nội thất bọc da Nappa, bàn gấp, hệ thống liên lạc nội bộ với micro tích hợp hàng ghế thứ 2 và 3, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa trượt điều khiển bằng cảm ứng tích hợp tay nắm, hệ thống âm thanh lạ mắt giúp cho khoang lái trở nên sang trọng và thú vị. Zeekr 009 còn được trang bị tùy chọn hệ thống treo khí nén với công nghệ giảm rung điện tử và tự cân bằng, nhằm mang đến chuyến đi thoải mái hơn. Ngoài ra, tính năng này còn có chức năng tự động hạ thấp gầm xe giúp người dùng ra vào dễ dàng hơn. Các trang bị và công nghệ an toàn mới nhất cũng được trang bị cho Zeekr 009. Hãng xe Trung Quốc đã hợp tác với công ty chuyên về tự hành Mobileye trang bị hệ thống an toàn chủ động 30 ADAS. Phần cứng của hệ thống này bao gồm 7 camera, 4 camera quan sát toàn cảnh, 12 radar siêu âm tầm gần và 1 radar tầm xa quét liên tục xung quanh. Zeekr 009 được phát triển dựa trên phiên bản kéo dài của cấu trúc SEA (Sustrainable Experience Architecture), từng sử dụng trên Zeekr 001 và nhiều mẫu xe khác của Geely, cũng như Lotus. Zeekr công bố 009 có thể chịu được lực cứng xoắn lên đến 36.450 Nm/deg, mức cao nhất trong phân khúc. Thậm chí, trong va chạm thực tế tại Trung Quốc, chiếc Zeekr 009 này còn cứng cáp đến mức làm biến dạng cả rơ-moóc của xe đầu kéo. Và không chỉ có ngoại hình ấn tượng, Zeekr 009 còn gây sốc với hệ truyền động của mình. Nó có 2 lựa chọn dung lượng pin là 116 kWh và 140 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển tương ứng là 702 km và 822 km. Đây là thử nghiệm theo chu trình CLTP, chưa phải số liệu thử nghiệm theo WLTP và EPA. Tuy nhiên, con số 822 km/lần sạc vẫn là ấn tượng với một mẫu Minivan cỡ lớn, vượt qua khá nhiều mẫu xe sử dụng động cơ xăng cùng phân khúc ở thời điểm hiện tại. Xe còn có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, sạc nhanh, mất 28 phút để bổ sung pin từ 10% lên 80%. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh (AWD) với động cơ điện kép và bộ pin lithium CTP 3.0 Qilin của CATL. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Zeekr 009 2024 bán ra từ 500.000 NDT (khoảng 1,72 tỷ đồng). Video: Zeekr 009 2024 - MPV điện của Trung Quốc.

Zeekr 009 chạy điện xuất hiện lần đầu vào tháng 8/2022, là một trong những sản phẩm do trung tâm thiết kế của Zeekr tại Gothenburf, Thụy Điển thực hiện. Việc thiết kế xe được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của cựu thiết kế Audi - Stefan Sielaff. Kích thước đồ sộ cũng chính là điểm đặc trưng của những chiếc Minivan cỡ lớn và Zeekr 009 2024 mới cũng không ngoại lệ. Xe có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 5.209 x 2.024 x 1.867 (mm). Chiều dài cơ sở lên đến 3.205 mm. Với kích thước to lớn, Zeekr 009 cũng có khối lượng không tải khá năng với 2.830 kg. Nổi bật chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ sáng bóng phía trước đầu xe, đèn chiếu sáng ban ngày DRL vuốt mỏng và đèn hậu LED toàn chiều rộng. Ngoài ra, Zeekr 009 còn sử dụng cửa sau dạng trượt thường thấy trên những chiếc Minivan, đi kèm là la-zăng hợp kim 20 inch. Nội thất Zeekr 009 có cấu trúc 6 chỗ ngồi và 3 hàng ghế. Bảng táp lô đậm dấu ấn công nghệ với bộ đôi màn hình thông tin giải trí cỡ lớn ở trung tâm và đồng hồ lái kỹ thuật số. Phía trên trần còn có một màn hình gập kích thước 15,6 inch dưới dạng tùy chọn nâng cấp. Các trang bị khác có thể kể ra như nội thất bọc da Nappa, bàn gấp, hệ thống liên lạc nội bộ với micro tích hợp hàng ghế thứ 2 và 3, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa trượt điều khiển bằng cảm ứng tích hợp tay nắm, hệ thống âm thanh lạ mắt giúp cho khoang lái trở nên sang trọng và thú vị. Zeekr 009 còn được trang bị tùy chọn hệ thống treo khí nén với công nghệ giảm rung điện tử và tự cân bằng, nhằm mang đến chuyến đi thoải mái hơn. Ngoài ra, tính năng này còn có chức năng tự động hạ thấp gầm xe giúp người dùng ra vào dễ dàng hơn. Các trang bị và công nghệ an toàn mới nhất cũng được trang bị cho Zeekr 009. Hãng xe Trung Quốc đã hợp tác với công ty chuyên về tự hành Mobileye trang bị hệ thống an toàn chủ động 30 ADAS. Phần cứng của hệ thống này bao gồm 7 camera, 4 camera quan sát toàn cảnh, 12 radar siêu âm tầm gần và 1 radar tầm xa quét liên tục xung quanh. Zeekr 009 được phát triển dựa trên phiên bản kéo dài của cấu trúc SEA (Sustrainable Experience Architecture), từng sử dụng trên Zeekr 001 và nhiều mẫu xe khác của Geely, cũng như Lotus. Zeekr công bố 009 có thể chịu được lực cứng xoắn lên đến 36.450 Nm/deg, mức cao nhất trong phân khúc. Thậm chí, trong va chạm thực tế tại Trung Quốc, chiếc Zeekr 009 này còn cứng cáp đến mức làm biến dạng cả rơ-moóc của xe đầu kéo. Và không chỉ có ngoại hình ấn tượng, Zeekr 009 còn gây sốc với hệ truyền động của mình. Nó có 2 lựa chọn dung lượng pin là 116 kWh và 140 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển tương ứng là 702 km và 822 km. Đây là thử nghiệm theo chu trình CLTP, chưa phải số liệu thử nghiệm theo WLTP và EPA. Tuy nhiên, con số 822 km/lần sạc vẫn là ấn tượng với một mẫu Minivan cỡ lớn, vượt qua khá nhiều mẫu xe sử dụng động cơ xăng cùng phân khúc ở thời điểm hiện tại. Xe còn có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, sạc nhanh, mất 28 phút để bổ sung pin từ 10% lên 80%. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh (AWD) với động cơ điện kép và bộ pin lithium CTP 3.0 Qilin của CATL. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Zeekr 009 2024 bán ra từ 500.000 NDT (khoảng 1,72 tỷ đồng). Video: Zeekr 009 2024 - MPV điện của Trung Quốc.