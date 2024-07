Tận thấy Lexus LBX "giá mềm" chỉ từ 1,29 tỷ đồng, sắp về Việt Nam?

Từ đầu năm đến nay, mẫu SUV hạng sang Lexus LBX 2024 mới đã liên tục được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á. Sau Philippines, Singapore và Thái Lan, mẫu xe này tiếp tục ra mắt thêm một thị trường Đông Nam Á nữa là Malaysia. Tại thị trường Malaysia, mức giá xe Lexus LBX 2024 cho 2 phiên bản là Premium và Luxury cùng mức bán dao động từ 238.888 - 268.888 RM (khoảng 1,29 - 1,45 tỷ đồng). Với giá bán này, LBX là mẫu xe Lexus rẻ nhất ở thị trường Malaysia hiện nay. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, Lexus LBX là phiên bản hạng sang của Toyota Yaris Cross. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (GA-B), mẫu SUV hạng sang này có kích thước dài x rộng x cao khá nhỏ, lần lượt 4.190 x 1.825 x 1.560 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm. Mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Lexus Next Chapter mới, tương tự những người anh em cùng thương hiệu như NX và RX. Xe vẫn có những chi tiết thiết kế đặc trưng của Lexus như lưới tản nhiệt hình con suốt và dải đèn LED định vị ban ngày chữ "L" sắc sảo. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt của xe có thiết kế không viền, tương tự Lexus RX thế hệ mới. Ngoài ra, Lexus LBX còn được trang bị nẹp màu bạc nằm vắt ngang đầu xe, nối với hai bên đèn pha. Nhìn từ bên sườn, Lexus LBX trông khá vuông vức nhờ khoảng cách ngắn giữa đầu/đuôi xe đến trục trước/sau và chiều dài cơ sở khá dài. Phần nóc xe được trang trí bằng nẹp màu bạc kéo dài đến cánh gió mui. Tùy theo phiên bản, mẫu SUV hạng sang này sẽ dùng vành hợp kim 17 inch hoặc 18 inch. Đằng sau, LBX được trang bị dải đèn hậu LED nối liền hai bên và tem chữ nổi "Lexus" trên cửa cốp thay cho logo của hãng. Bên trong Lexus LBX là không gian nội thất tối giản, khác biệt so với phong cách truyền thống với màn hình cảm ứng trung tâm 9,8 inch sử dụng giao diện Tazuna thân thiện với người dùng hơn. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây. Điều hòa của xe tích hợp hệ thống lọc không khí Panasonic nanoe X và vẫn chỉnh bằng nút vật lý. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch ở bản thấp và 12,3 inch ở bản cao. Ngoài ra, bản cao cấp của xe còn có thêm màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và hệ thống âm thanh Mark Levinson Premium Surround Sound 13 loa. Bản tiêu chuẩn của xe chỉ dùng hệ thống âm thanh 6 loa thông thường. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu SUV hạng sang này ở thị trường Malaysia gồm có ghế bọc giả da màu đen với chỉ đỏ, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh tay. Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, gương chiếu hậu chống chói tự động, hệ thống định vị và cửa cốp chỉnh điện. Gương chiếu hậu kỹ thuật số sẽ dành cho bản cao cấp. Hàng ghế sau của Lexus LBX có thể gập xuống để tăng dung tích khoang hành lý từ 315 lít lên 992 lít. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lexus LBX ở thị trường Malaysia là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện mạnh 94 mã lực/185 Nm, pin NiMH và hộp số tự động eCVT. Tổng cộng, mẫu SUV hạng sang này có công suất 136 mã lực. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera lùi, 8 túi khí và gói trợ lái nâng cao Lexus Safety System+ tiêu chuẩn. Động cơ đi với mô-tơ điện mạnh 94 mã lực/185 Nm, pin NiMH và hộp số tự động eCVT. Tổng cộng, mẫu SUV hạng sang này có công suất 136 mã lực. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera lùi, 8 túi khí và gói trợ lái nâng cao Lexus Safety System+ tiêu chuẩn. Gói này bao gồm những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường... Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ ôm cua chủ động, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa và đèn pha tự động. Bản cao cấp sẽ có thêm camera 360 độ với tính năng "nắp ca-pô trong suốt" và hệ thống hỗ trợ đỗ xe Lexus Teammate Advanced Park. Hiện chưa có thông tin về việc Lexus LBX được bán ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu thương hiệu Lexus đưa mẫu SUV hạng sang này về Việt Nam vào cuối năm nay để lấp chỗ trống của IS mới bị "khai tử". Video: Chi tiết Lexus LBX 2024 tại Đông Nam Á.

