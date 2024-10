Tận thấy Chevrolet Corvair Convertible 1964 "ông cụ" tại Việt Nam

Nhắc đến các mẫu xe sản xuất cách đây 60 năm, nhiều người sẽ nghĩ đến Ford Mustang, Volkswagen Beetle hay Mercedes-Benz... nhưng ít người biết đến Chevrolet Corvair, mẫu xe cũng rất đình đám từ 1960 - 1969 đã có tổng sản lượng là khoảng 1,8 triệu xe được sản xuất, và hiện có 2 xe Chevrolet Corvair Convertible 1964 ở Việt Nam. Trong đó, chiếc xe Chevrolet Corvair Convertible đời 1964 trong bài mang màu trắng và nội thất đỏ vừa được chốt giao dịch trên thị trường, và hiện đang được chào bán tiếp, giá trên 1 tỷ đồng. Chevrolet Corvair ra mắt cách đây 60 năm là lời đáp trả từ hãng xe Mỹ dành cho mẫu xe "con bọ" Volkswagen Beetle đình đám lúc bấy giờ. Tên "Corvair" lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1954 tại triển lãm Motorama cho một khái niệm dựa trên Corvette với mui cứng kiểu fastback. Khi áp dụng cho các mẫu sản xuất, phần "không khí" ám chỉ hệ thống làm mát của động cơ. Một khía cạnh nổi bật của di sản Corvair bắt nguồn từ tranh cãi xung quanh việc xử lý của nó, trong đó phát hiện ra rằng Corvair 1960–1963 không có khả năng mất kiểm soát lớn hơn trong những tình huống khắc nghiệt so với những chiếc xe nhỏ gọn đương thời. Để chống lại tốt hơn các đối thủ cạnh tranh xe nhỏ gọn giá rẻ phổ biến, đặc biệt là Beetle và xe nhập khẩu từ Nhật Bản như Datsun 510, GM đã thay thế Corvair bằng Chevrolet Vega thông thường hơn vào năm 1970. Dù vậy, ngày nay, Corvair có lượng người theo dõi trung thành trong số những người sở hữu và nhà sưu tập vì giá trung bình của Corvair từ mọi năm đều đạt mức cao nhất mọi thời đại. Corvair được bán trong hai thế hệ, thế hệ đầu tiên từ năm 1960 đến năm 1964, thế hệ thứ hai từ năm 1965 đến năm 1969. Nó đã bán được hơn 200.000 chiếc trong mỗi sáu năm đầu tiên và tổng cộng là 1.835.170 chiếc, trong 10 năm. Chevrolet định vị chiếc xe dưới 2.000 đô la này là một chiếc xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu và làm nổi bật thiết kế động cơ phía sau, mang đến hình bóng thấp, sàn khoang hành khách phẳng và nội thất rộng rãi. Xe có lực kéo tuyệt vời, không cần trợ lực lái hoặc phanh, chất lượng lái tốt và phanh cân bằng. Thiết kế này cũng thu hút khách hàng của các hãng khác, chủ yếu là xe nhập khẩu. Corvair nổi bật hơn, lớn hơn, mạnh hơn và cung cấp nhiều tính năng hơn so với xe nhập khẩu tương đương, và kỹ thuật độc đáo so với các sản phẩm khác của Mỹ. Xe sử dụng thân xe Z của GM , với thiết kế và kỹ thuật tiên tiến giúp cải tiến bố cục động cơ phía sau/dẫn động cầu sau , vào thời điểm đó đã trở nên phổ biến nhờ thành công vang dội của Volkswagen Beetle . Động cơ của Corvair là loại nhôm van trên đỉnh, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng không khí, dung tích 2.3 lít, công suất 80 mã lực, sau đó được mở rộng, đầu tiên là dung tích 2,4 L và sau đó là 2,7 L. Công suất đạt đỉnh với tùy chọn động cơ Corsa tăng áp vào năm 1965–66 là 180 mã lực. Hệ thống treo sau trục xoay của mẫu xe Chevrolet Corvair thế hệ đầu tiên mang đến cảm giác lái thoải mái. Thiết kế này đã được thay thế vào năm mẫu xe 1965 bằng hệ thống treo sau cánh tay đòn hoàn toàn độc lập tương tự như hệ thống treo sau của mẫu xe thể thao đình đám Corvette Sting Ray . Video: Ngắm Chevrolet Corvair Convertible 1964 hàng hiếm.

