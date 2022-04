Suzuki SX4 S-Cross chỉ 308 triệu đồng, ra mắt "sát nách" Việt Nam

Suzuki SX4 S-Cross thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Sau 5 tháng, mẫu SUV hạng B này bất ngờ xuất hiện tại đại lý ở Trung Quốc. Tương tự xe tại châu Âu, Suzuki SX4 S-Cross 2022 dành cho thị trường Trung Quốc cũng được áp dụng phong cách thiết kế mới đẹp mắt và cứng cáp hơn. So với thế hệ cũ, Suzuki SX4 S-Cross 2022 mới đi kèm đầu xe thẳng đứng hơn và có thiết kế gợi liên tưởng đến Suzuki XL7. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt mới rộng hơn và được sơn màu đen. Bên trong lưới tản nhiệt còn có 2 nẹp mạ crôm mới, nối liền với logo của hãng Suzuki. Nẹp mạ crôm trên lưới tản nhiệt ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha, chia chi tiết này thành 2 phần. Trong đó, tầng bên trên là 3 đèn LED định vị ban ngày và bên dưới là đèn pha LED. Ngoài ra, Suzuki SX4 S-Cross 2022 còn có nắp ca-pô cao hơn, đèn sương mù tròn trịa được đặt bên dưới đèn báo rẽ và hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Ngay bên dưới hốc gió trung tâm làtấm ốp gầm màu bạc. Bên sườn, mẫu SUV hạng B này có nẹp thân xe bằng nhựa màu đen, hốc bánh vuông vắn, đi kèm bộ vành hợp kim với 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao. Vòng ra phía sau, chúng ta có thể bắt gặp cánh gió mui mở rộng so với thế hệ cũ và kính sau cỡ lớn. Tiếp đến là cụm đèn hậu ăn sâu vào bên trong cửa cốp, nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa tích hợp logo của hãng Suzuki. Trên cản sau còn có nẹp bằng nhựa màu đen, 2 hốc gió giả đi kèm đèn phản quang và tấm ốp gầm màu bạc. Bước vào bên trong Suzuki SX4 S-Cross 2022, khách hàng Trung Quốc sẽ được chào đón bằng không gian nội thất có thiết kế khá đơn giản. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin ở giữa và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nằm độc lập trên mặt táp-lô. So với thế hệ cũ, nội thất của Suzuki SX4 S-Cross 2022 không thay đổi quá nhiều nên bị đánh giá là trông khá lạc hậu. Tương tự như vậy, kích thước của xe cũng giữ nguyên, bao gồm chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.785 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki SX4 S-Cross 2022 là hệ truyền động mild hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Động cơ có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid, bao gồm cụm pin lithium-ion và bộ biến mô 48V - 12V với máy phát điện tích hợp bộ đề. Hệ thống này sẽ bổ sung 14 mã lực và 53 Nm cho động cơ khi cần và giúp giảm lượng xăng tiêu thụ. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình khá thấp, chỉ 5,2 lít/100 km. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AllGrip. Mức giá xe Suzuki SX4 S-Cross 2022 tại thị trường Trung Quốc có mức tạm tính chỉ từ 88.000 Nhân dân tệ (khoảng 308 triệu đồng). Video: Xem giới thiệu Suzuki S-Cross 2022 thế hệ mới.

