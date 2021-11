Chi tiết Suzuki SX4 S-Cross từ 755 triệu đồng, "đối thủ" Mazda CX-30

Sau những hình ảnh rò rỉ, cuối cùng thì mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki SX4 S-Cross thế hệ thứ hai cũng chính thức trình làng tại thị trường châu Âu. Bước sang thế hệ mới, mẫu SUV này sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.785 mm, chiều cao 1.585 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Như vậy, kích thước của xe không có gì thay đổi so với trước. Trái với kích thước, thiết kế của Suzuki SX4 S-Cross 2022 mới lại được làm mới đáng kể, theo phong cách hiện đại và đẹp mắt hơn. Đúng như hình ảnh rò rỉ từ trước đó, mẫu SUV cỡ B này sở hữu thiết kế đầu xe thẳng đứng hơn trước và trông khá giống với Suzuki XL7 hiện đang bán tại Việt Nam. Trên đầu xe, Suzuki SX4 S-Cross 2022 được trang bị lưới tản nhiệt màu đen bóng và nắp ca-pô cao hơn. Bên trong lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn còn có nẹp mạ crôm dày dặn, nối liền với logo của hãng Suzuki. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha hoàn toàn mới, được chia thành 2 tầng nhờ nẹp mạ crôm bên trong. Nửa trên là dải đèn LED định vị ban ngày trong khi bên dưới là đèn pha Matrix LED vừa hiện đại vừa gọn gàng hơn trước. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này còn có cản trước "cơ bắp" hơn và hốc gió trung tâm hình chữ nhật, đi kèm ốp màu bạc bên dưới. Thêm vào đó là đèn sương mù trước hình tròn và đèn báo rẽ nằm ngang đặt trong cùng một hốc ở hai góc của cản trước. Bên sườn, Suzuki SX4 S-Cross 2022 được trang bị đường vai xe mạnh mẽ, nẹp nhựa màu đen bao quanh hốc bánh và nóc dốc dần về phía sau. Tùy phiên bản, xe sẽ có nẹp màu bạc bên dưới cửa và vành hợp kim 17 inch. Trong khi đó, gương ngoại thất của xe được chuyển xuống cửa, mang đến thiết kế khí động lực học tốt hơn. Tương tự đầu xe, thiết kế đằng sau của mẫu xe này cũng được làm mới với cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng ốp màu đen và nẹp mạ crôm ở giữa. Bên cạnh đó là cản sau màu đen, hốc gió giả tích hợp đèn phản quang nằm ngang, ốp màu bạc bên dưới và cánh gió mui tích hợp. Bước vào bên trong Suzuki SX4 S-Cross 2022, người lái được chào đón bằng nội thất màu đen với 5 chỗ ngồi. So với thế hệ cũ, thiết kế nội thất của xe được nâng cấp đáng kể với vô lăng 3 chấu và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Màn hình trung tâm sẽ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Tại thị trường châu Âu, Suzuki SX4 S-Cross 2022 được chia thành 2 phiên bản là Motion và Ultra. Ở bản Motion, xe được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, sưởi ghế trước, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và mở cửa không cần chìa khóa tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản Ultra có thêm màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hệ thống định vị vệ tinh, ghế bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 360 độ. Dù ở phiên bản nào, Suzuki SX4 S-Cross 2022 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 127 mã lực. Động cơ có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid 48 V nhằm giảm lượng xăng tiêu thụ. Đây là hệ truyền động hiện cũng được dùng cho Suzuki Ignis và Swift ở châu Âu. Động cơ kể trên đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó là hệ truyền động 1 cầu hoặc 2 cầu Allgrip 4WD với 4 chế độ tiêu chuẩn. Hệ truyền động trên cho phép Suzuki SX4 S-Cross 2022 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 9,5 giây với phiên bản dẫn động 1 cầu và 10,2 giây với phiên bản dẫn động 4 bánh. Vận tốc tối đa của xe là 193 km/h. Không chỉ đẹp mã hơn, Suzuki SX4 S-Cross 2022 còn có những trang bị an toàn đầy đủ hơn với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo chệch làn đường, nhận diện biển báo giao thông và phát hiện điểm mù. Khi mua Suzuki SX4 S-Cross 2022, khách hàng có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, xám, đỏ, xanh dương, đen và bạc. Tại thị trường Anh quốc, giá xe Suzuki SX4 S-Cross 2022 khởi điểm từ 24.999 Bảng (755 triệu đồng) cho bản Motion và 29.799 Bảng (900 triệu đồng) cho bản Ultra. Theo kế hoạch, mẫu SUV cỡ B này sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Hungary đồng thời bán ra những thị trường như châu Mỹ Latin, châu Đại Dương, châu Á và châu Âu từ cuối năm nay. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Mazda CX-30 và Hyundai Kona. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Suzuki SX4 S-Cross 2022 mới.

