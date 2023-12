Suzuki Jimny 5 cửa từ 558 triệu đồng, thêm tính năng an toàn “xịn sò”

Suzuki Jimny 5 cửa đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi đầu năm nay. Sau Ấn Độ, mẫu xe này hiện đã được mở rộng sang các thị trường khác như Nam Phi và mới đây nhất là Úc. Tại thị trường Úc, Suzuki Jimny 2024 bản 5 cửa được gọi bằng cái tên Jimny XL nhằm phân biệt với phiên bản 3 cửa. Khác với phiên bản 3 cửa được sản xuất tại Nhật Bản, Suzuki Jimny XL 2024 dành cho Úc lại là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Có vẻ như Ấn Độ sẽ là trung tâm sản xuất Suzuki Jimny 5 cửa. Tại thị trường Úc, giá xe Suzuki Jimny XL 2024 cho 2 phiên bản là số sàn và số tự động tương ứng là 34.990 AUD (khoảng 558 triệu đồng) và 36.490 AUD (582 triệu đồng). So với bản 3 cửa, mẫu xe này đắt hơn khoảng 3.000 AUD (48 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Úc sẽ nhận về mẫu SUV cỡ nhỏ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. So với phiên bản 3 cửa, xe có chiều dài và chiều dài cơ sở đều tăng 340 mm. Trọng lượng của xe cũng tăng 90 kg trong khi bán kính vòng quay tối thiểu thay đổi từ 9,8 m lên 11,4 m. So với bản 3 cửa, Suzuki Jimny XL 2024 có thiết kế không thay đổi nhiều, trừ số cửa và điểm nhấn mạ crôm trên lưới tản nhiệt. Một số trang bị của xe cũng không khác gì Suzuki Jimny 3 cửa hiện đang bán ở thị trường Úc như vành hợp kim 15 inch, đèn pha LED, camera lùi, 6 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo lệch làn đường. Tuy nhiên, Suzuki Jimny XL 2024 có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch thay vì 7 inch như bản 3 cửa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, radio kỹ thuật số DAB, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (bản số tự động). Ngược lại, Suzuki Jimny XL 2024 cũng bị cắt một số trang bị như hệ thống hỗ trợ đèn pha và đèn pha tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp. Thay vào đó, đèn pha của mẫu xe này sẽ điều chỉnh luồng sáng cao/thấp bằng tay. Bên trong Suzuki Jimny XL 2024 vẫn là không gian nội thất 4 chỗ ngồi như bản 3 cửa. Tuy nhiên, thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 2 hàng ghế đã tăng 85 lít lên 211 lít. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Jimny 5 cửa tại thị trường Úc vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Hiện hãng Suzuki đã mở cọc cho Jimny 5 cửa ở thị trường Úc. Đã có hơn 2.000 khách hàng Úc đặt cọc cho mẫu xe này. Xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Úc vào đầu năm sau. Suzuki Jimny hiện cũng đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam nhưng chưa chính thức bán ra. Khác với xe ở Ấn Độ, Suzuki Jimny dành cho Việt Nam là bản 3 cửa và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá tạm tính của Suzuki Jimny ở thời điểm này là khoảng 800 triệu đồng. Thời điểm chính thức bán ra của xe có thể là từ đầu năm sau. Video: Đánh giá Suzuki Jimny tại Việt Nam.

