Suzuki Jimny 5 cửa nâng cấp xịn sò, thêm màn hình giải trí 9 inch

Suzuki Jimny 2024 phiên bản 5 cửa đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào đầu năm nay. Sau Ấn Độ, mẫu SUV việt dã cỡ nhỏ này tiếp tục ra mắt một thị trường khác trên thế giới là Nam Phi. Trong sự kiện Festival of Motoring 2023 diễn ra tại Gauteng, Suzuki Jimny 5 cửa đã chính thức được giới thiệu với khách hàng Nam Phi.



Dự kiến, đến cuối năm nay, Suzuki Jimny 5 cửa bản nâng cấp mới được bán ra ở thị trường này. Suzuki Jimny 5 cửa dành cho thị trường Nam Phi có vẻ sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Đây cũng là địa điểm duy nhất hiện đang lắp ráp mẫu xe này.



Ngoài việc có thêm cửa, Suzuki Jimny 5 cửa còn sở hữu một số khác biệt so với phiên bản 3 cửa hiện đang bán tại Nam Phi. Khác biệt lớn nhất chính là kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.985 x 1.645 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. So với phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa dài hơn 360 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 340 mm. Trong khi đó, chiều cao gầm của xe đạt 210 mm.



Trang bị của Suzuki Jimny 5 cửa tại thị trường Nam Phi không khác biệt nhiều so với phiên bản 3 cửa. Xe cũng có lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn pha LED tự động bật/tắt, vành hợp kim 15 inch, lốp dự phòng trên cửa cốp sau, ghế bọc nỉ, vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng và hệ thống điều hòa tự động.



Dù có kích thước lớn hơn nhưng Suzuki Jimny 5 cửa vẫn chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ ngồi như bản 3 cửa. Tuy nhiên, khác với phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa ở Nam Phi lại dùng màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn hơn với kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto.



Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Jimny 5 cửa tiếp tục là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 134 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro với hộp số phụ.





Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, móc ghế trẻ em, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Hiện giá bán Suzuki Jimny 5 cửa ở thị trường Nam Phi chưa được công bố.

Trong khi đó, Suzuki Jimny 3 cửa ở thị trường này có 2 phiên bản và giá khởi điểm từ 373.900 ZAR (khoảng 482 triệu đồng). Tại Việt Nam, Suzuki Jimny cũng chuẩn bị được bán ra vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam thuộc phiên bản 3 cửa và có giá bán từ 789 - 799 triệu đồng, tùy theo màu xe. Số lượng xe nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam trong năm nay sẽ khá giới hạn, chỉ khoảng 150 chiếc.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 5 cửa mới.







