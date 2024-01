Suzuki Jimny 5 cửa dưới 700 triệu đồng tại Philippines, có về Việt Nam?

Trong những ngày vừa qua, Suzuki Jimny bản 5 cửa đã liên tục bị bắt gặp tại một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia và Philippines. Đến nay, mẫu xe này đã chính thức được chốt lịch ra mắt Đông Nam Á. Theo Suzuki Philippines, Jimny 5 cửa sẽ được giới thiệu ở thị trường này vào ngày 25/1/2024 tới đây. Như vậy, Philippines nhiều khả năng sẽ là thị trường Đông Nam Á đầu tiên có thể mua mẫu xe này. Tại thị trường Philippines, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ có 2 phiên bản là GL MT và GLX AT. Hiện giá xe Suzuki Jimny 5 cửa ở thị trường này chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, các đại lý tại nước này đã báo giá 1,558 triệu Peso (khoảng 681 triệu đồng) cho bản GL M/T. Mức giá xe Suzuki Jimny 5 cửa bản GLX A/T sẽ là 1,698 triệu Peso (742 triệu đồng). Với phiên bản GLX A/T sơn phối 2 màu, xe sẽ có giá cao hơn 10.000 Peso (4,4 triệu đồng). So với phiên bản 3 cửa đang bán ở thị trường này, Suzuki Jimny 5 cửa đắt hơn từ 300.000 - 378.000 Peso (131 - 165 triệu đồng). Ngoài ra, Suzuki Jimny 5 cửa 2024 mới ở thị trường Philippines còn có các tùy chọn màu sắc ngoại thất như đỏ Sizzling Red Metallic, xanh lục Celestial Blue Pearl Metallic, xanh lá Jungle Green, xám Granite Gray Metallic và trắng Artic White Pearl. Màu đỏ Sizzling Red Metallic và trắng ngà Chiffon Ivory Metallic có thể phối với nóc màu đen tương phản. Suzuki Jimny 5 cửa đã lần đầu tiên trình làng ở Ấn Độ vào đầu năm nay. Xe dành cho thị trường Philippines sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Để tương xứng với giá bán cao hơn, Suzuki Jimny 5 cửa sở hữu kích thước lớn hơn phiên bản 3 cửa với chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. Trọng lượng của xe tăng 90 kg trong khi bán kính vòng quay tối thiểu thay đổi từ 9,8 m lên 11,4 m. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của mẫu xe này không khác biệt so với phiên bản 3 cửa, trừ số lượng cửa. Xe cũng có lưới tản nhiệt với các nan nằm dọc, đèn pha hình tròn, cản trước ngắn, ốp cua lốp nổi bật, bộ vành hợp kim 15 inch và lốp dự phòng trên cửa cốp. Lưới tản nhiệt của Suzuki Jimny 5 cửa sẽ có thêm những chi tiết mạ crôm để phân biệt với bản 3 cửa. Bên trong Suzuki Jimny 5 cửa vẫn là không gian nội thất 4 chỗ giống bản 3 cửa ngồi dù chiều dài và chiều dài cơ sở đều lớn hơn 340 mm. Bù lại, thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 2 hàng ghế đã tăng 85 lít lên 211 lít. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị đèn pha LED tự động bật/tắt, tay nắm cửa cùng màu thân xe, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế bọc nỉ và điều hòa tự động... Trang bị an toàn của xe khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. "Trái tim" của Suzuki Jimny 5 cửa vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, dùng chung với Suzuki XL7 đang bán ở Việt Nam. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Suzuki Jimny hiện cũng đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam nhưng chưa chính thức bán ra. Theo thông tin mới nhất từ nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, thời gian giao xe ở Việt Nam đã bị lùi sang tháng 3/2024. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Suzuki Jimny 5 cửa thế hệ mới.

Trong những ngày vừa qua, Suzuki Jimny bản 5 cửa đã liên tục bị bắt gặp tại một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia và Philippines. Đến nay, mẫu xe này đã chính thức được chốt lịch ra mắt Đông Nam Á. Theo Suzuki Philippines, Jimny 5 cửa sẽ được giới thiệu ở thị trường này vào ngày 25/1/2024 tới đây. Như vậy, Philippines nhiều khả năng sẽ là thị trường Đông Nam Á đầu tiên có thể mua mẫu xe này. Tại thị trường Philippines, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ có 2 phiên bản là GL MT và GLX AT. Hiện giá xe Suzuki Jimny 5 cửa ở thị trường này chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, các đại lý tại nước này đã báo giá 1,558 triệu Peso (khoảng 681 triệu đồng) cho bản GL M/T. Mức giá xe Suzuki Jimny 5 cửa bản GLX A/T sẽ là 1,698 triệu Peso (742 triệu đồng). Với phiên bản GLX A/T sơn phối 2 màu, xe sẽ có giá cao hơn 10.000 Peso (4,4 triệu đồng). So với phiên bản 3 cửa đang bán ở thị trường này, Suzuki Jimny 5 cửa đắt hơn từ 300.000 - 378.000 Peso (131 - 165 triệu đồng). Ngoài ra, Suzuki Jimny 5 cửa 2024 mới ở thị trường Philippines còn có các tùy chọn màu sắc ngoại thất như đỏ Sizzling Red Metallic, xanh lục Celestial Blue Pearl Metallic, xanh lá Jungle Green, xám Granite Gray Metallic và trắng Artic White Pearl. Màu đỏ Sizzling Red Metallic và trắng ngà Chiffon Ivory Metallic có thể phối với nóc màu đen tương phản. Suzuki Jimny 5 cửa đã lần đầu tiên trình làng ở Ấn Độ vào đầu năm nay. Xe dành cho thị trường Philippines sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Để tương xứng với giá bán cao hơn, Suzuki Jimny 5 cửa sở hữu kích thước lớn hơn phiên bản 3 cửa với chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. Trọng lượng của xe tăng 90 kg trong khi bán kính vòng quay tối thiểu thay đổi từ 9,8 m lên 11,4 m. Trong khi đó, thiết kế tổng thể của mẫu xe này không khác biệt so với phiên bản 3 cửa, trừ số lượng cửa. Xe cũng có lưới tản nhiệt với các nan nằm dọc, đèn pha hình tròn, cản trước ngắn, ốp cua lốp nổi bật, bộ vành hợp kim 15 inch và lốp dự phòng trên cửa cốp. Lưới tản nhiệt của Suzuki Jimny 5 cửa sẽ có thêm những chi tiết mạ crôm để phân biệt với bản 3 cửa. Bên trong Suzuki Jimny 5 cửa vẫn là không gian nội thất 4 chỗ giống bản 3 cửa ngồi dù chiều dài và chiều dài cơ sở đều lớn hơn 340 mm. Bù lại, thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 2 hàng ghế đã tăng 85 lít lên 211 lít. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị đèn pha LED tự động bật/tắt, tay nắm cửa cùng màu thân xe, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế bọc nỉ và điều hòa tự động... Trang bị an toàn của xe khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. "Trái tim" của Suzuki Jimny 5 cửa vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, dùng chung với Suzuki XL7 đang bán ở Việt Nam. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Suzuki Jimny hiện cũng đã xuất hiện tại đại lý ở Việt Nam nhưng chưa chính thức bán ra. Theo thông tin mới nhất từ nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, thời gian giao xe ở Việt Nam đã bị lùi sang tháng 3/2024. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Suzuki Jimny 5 cửa thế hệ mới.