Suzuki Jimny 2024 tăng giá tại Nhật Bản, có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Mới đây, hãng Suzuki đã tung ra phiên bản 2024 của dòng SUV cỡ nhỏ Jimny tại thị trường Nhật Bản. Ở thị trường này, Suzuki Jimny 2024 mới có 2 phiên bản, bao gồm Jimny và Jimny Sierra. Trong đó, Suzuki Jimny chỉ dành riêng cho Nhật Bản còn Jimny Sierra chính là xe cũng được bán tại các thị trường quốc tế. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Suzuki Jimny 2024 có mức bán ra dao động từ 1.654.400 - 2.002.000 Yên (khoảng 271 - 328 triệu đồng). Con số tương ứng của Suzuki Jimny Sierra 2024 là từ 1.962.400 - 2.183.500 Yên (322 - 358 triệu đồng). So với phiên bản cũ, xe đời 2024 đắt hơn 99.000 Yên (khoảng 16 triệu đồng). Theo hãng Suzuki, sở dĩ giá của dòng SUV cỡ nhỏ được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class" tăng lên là do chi phí nguyên vật liệu và xuất nhập khẩu leo thang. Suzuki Jimny 2024 dành cho thị trường Nhật Bản không thay đổi về thiết kế hay trang bị so với trước. Thay vào đó, hãng Suzuki chỉ bổ sung cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau cho mẫu SUV này nhằm đáp ứng quy định về an toàn tại Nhật Bản. Cảm biến này được lắp ở hai bên cản sau, ngay bên dưới đèn hậu. Hiện chưa rõ việc Suzuki Jimny 2024 tăng giá tại Nhật Bản có ảnh hưởng gì đến xe sắp bán ở Việt Nam hay không. Theo thông tin trước đó, Suzuki Jimny dành cho Việt Nam sẽ thuộc phiên bản 3 cửa và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn. Được trưng bày tại Việt Nam từ năm 2023 nhưng Suzuki Jimny đến nay vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường trong nước. Dự kiến, phải đến tháng 3/2024, Suzuki Việt Nam mới giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ này. Hiện giá bán của Suzuki Jimny 2024 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, một số đại lý tại Việt Nam hiện đang bán Suzuki Jimny phiên bản độ theo phong cách SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 với giá lên đến 999 triệu đồng. Giá lăn bánh tại khu vực tỉnh rơi vào khoảng 1,11 tỷ đồng. Thuộc phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.645 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.250 mm. Ngoài kích thước nhỏ, mẫu xe này còn có trang bị khá cơ bản như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn sương mù, đèn hậu LED, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15 và lốp dự phòng nằm giữa cửa cốp. Bên trong Suzuki Jimny 2024 là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin đơn sắc trong đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 1 vùng, hệ thống AM/FM/Radio/MP3/WMA, khe thẻ nhớ SD, kết nối Bluetooth, cổng USB và 2 loa. Trang bị an toàn của mẫu xe này cũng không có gì nổi bật, chỉ gồm 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc. "Trái tim" của mẫu SUV này là động cơ xăng có mã K15B với 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 75 kW (khoảng 100 mã lực) tại tua máy 6.000 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho Suzuki XL7 ở Việt Nam. Điểm sáng của Suzuki Jimny nằm ở khả năng off-road nhờ được trang bị khung gầm rời đúng nghĩa SUV. Bên cạnh đó là hệ thống treo trước/sau dùng lò xo trụ, góc tiếp cận 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ, góc thoát 49 độ và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip 4WD với chế độ cầu nhanh, cầu chậm. Video: Giới thiệu Suzuki Jimny Sierra Hybrid 2024.

Mới đây, hãng Suzuki đã tung ra phiên bản 2024 của dòng SUV cỡ nhỏ Jimny tại thị trường Nhật Bản. Ở thị trường này, Suzuki Jimny 2024 mới có 2 phiên bản, bao gồm Jimny và Jimny Sierra. Trong đó, Suzuki Jimny chỉ dành riêng cho Nhật Bản còn Jimny Sierra chính là xe cũng được bán tại các thị trường quốc tế. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Suzuki Jimny 2024 có mức bán ra dao động từ 1.654.400 - 2.002.000 Yên (khoảng 271 - 328 triệu đồng). Con số tương ứng của Suzuki Jimny Sierra 2024 là từ 1.962.400 - 2.183.500 Yên (322 - 358 triệu đồng). So với phiên bản cũ, xe đời 2024 đắt hơn 99.000 Yên (khoảng 16 triệu đồng). Theo hãng Suzuki, sở dĩ giá của dòng SUV cỡ nhỏ được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class" tăng lên là do chi phí nguyên vật liệu và xuất nhập khẩu leo thang. Suzuki Jimny 2024 dành cho thị trường Nhật Bản không thay đổi về thiết kế hay trang bị so với trước. Thay vào đó, hãng Suzuki chỉ bổ sung cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau cho mẫu SUV này nhằm đáp ứng quy định về an toàn tại Nhật Bản. Cảm biến này được lắp ở hai bên cản sau, ngay bên dưới đèn hậu. Hiện chưa rõ việc Suzuki Jimny 2024 tăng giá tại Nhật Bản có ảnh hưởng gì đến xe sắp bán ở Việt Nam hay không. Theo thông tin trước đó, Suzuki Jimny dành cho Việt Nam sẽ thuộc phiên bản 3 cửa và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn. Được trưng bày tại Việt Nam từ năm 2023 nhưng Suzuki Jimny đến nay vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường trong nước. Dự kiến, phải đến tháng 3/2024, Suzuki Việt Nam mới giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ này. Hiện giá bán của Suzuki Jimny 2024 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, một số đại lý tại Việt Nam hiện đang bán Suzuki Jimny phiên bản độ theo phong cách SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 với giá lên đến 999 triệu đồng. Giá lăn bánh tại khu vực tỉnh rơi vào khoảng 1,11 tỷ đồng. Thuộc phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.645 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.250 mm. Ngoài kích thước nhỏ, mẫu xe này còn có trang bị khá cơ bản như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn sương mù, đèn hậu LED, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15 và lốp dự phòng nằm giữa cửa cốp. Bên trong Suzuki Jimny 2024 là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin đơn sắc trong đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 1 vùng, hệ thống AM/FM/Radio/MP3/WMA, khe thẻ nhớ SD, kết nối Bluetooth, cổng USB và 2 loa. Trang bị an toàn của mẫu xe này cũng không có gì nổi bật, chỉ gồm 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc. "Trái tim" của mẫu SUV này là động cơ xăng có mã K15B với 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 75 kW (khoảng 100 mã lực) tại tua máy 6.000 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho Suzuki XL7 ở Việt Nam. Điểm sáng của Suzuki Jimny nằm ở khả năng off-road nhờ được trang bị khung gầm rời đúng nghĩa SUV. Bên cạnh đó là hệ thống treo trước/sau dùng lò xo trụ, góc tiếp cận 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ, góc thoát 49 độ và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip 4WD với chế độ cầu nhanh, cầu chậm. Video: Giới thiệu Suzuki Jimny Sierra Hybrid 2024.