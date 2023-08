Suzuki Jimny 2023 đã về Việt Nam, lộ giá bán từ 789 triệu đồng?

Thời gian qua, thông tin về việc mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 2023 được phân phối chính hãng tại Việt Nam đã liên tục thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong nước. Đến nay, đại lý đã bắt đầu hé lộ giá bán và thời điểm giao xe của Suzuki Jimny tại Việt Nam. Theo đó, mẫu SUV được mệnh danh "tiểu Mercedes-Benz G-Class" này sẽ có 2 phiên bản ở Việt Nam là 1 màu và 2 màu. Cụ thể giá xe Suzuki Jimny 2023 tại Việt Nam cho bản 1 màu sẽ là 789 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản 2 màu là 799 triệu đồng. Như vậy, Suzuki Jimny quả thực có giá dưới 800 triệu đồng như hứa hẹn ban đầu tại các đại lý. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn. Thời gian giao xe rơi vào khoảng tháng 11 năm nay và hiện các đại lý đã nhận cọc.Suzuki Jimny sắp bán tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.645 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.250 mm. Bên trong xe là không gian nội thất có 4 chỗ ngồi. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Suzuki Jimny ở Việt Nam. Dự đoán, xe tại Việt Nam sẽ có trang bị tương tự Suzuki Jimny ở những thị trường Đông Nam Á khác. Suzuki Jimny về Việt Nam sẽ được trang bị nhiều tính năng nổi bật hiện nay như: đèn pha LED tự động, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, gương chiếu hậu sơn đen, có tính năng chỉnh điện/gập điện, ốp cản trước/sau chống xước và cửa cốp mở ngang đi kèm lốp dự phòng... Bên trong xe sẽ có ghế bọc nỉ, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị, điều hòa tự động 1 vùng, hệ thống AM/FM/Radio/MP3/WMA, khe thẻ nhớ SD, kết nối Bluetooth, cổng USB và 2 loa. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và 2 túi khí trước. Nhìn chung, Suzuki Jimny không sở hữu những trang bị tiện nghi, an toàn hay động cơ nổi bật. Bù lại, mẫu xe này được trang bị khung gầm rời nên là SUV đúng nghĩa. Ngoài ra, Suzuki Jimny còn có hệ thống treo trước/sau dùng lò xo trụ, góc tiếp cận 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ và góc thoát 49 độ. Những thông số này, cộng với hệ dẫn động 4 bánh AllGrip 4WD, chế độ cầu nhanh và cầu chậm, giúp đảm bảo khả năng off-road của xe. Động cơ của xe là máy xăng mã K15B với 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 75 kW (khoảng 100 mã lực) tại tua máy 6.000 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho Suzuki XL7 ở Việt Nam. Cách đây không lâu, Suzuki Jimny được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Qua giấy chứng nhận này, có thể thấy xe ở Việt Nam thuộc phiên bản 3 cửa thay vì 5 cửa như nhiều người mong chờ. Điều này không có gì bất ngờ vì Suzuki Jimny 5 cửa hiện mới chỉ được sản xuất và bán ở thị trường Ấn Độ. Kể từ hồi đầu năm nay, Suzuki Jimny 2023 đã được một số đại lý chính hãng nhận đặt cọc tại Việt Nam và cũng hé lộ giá bán. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, số lượng xe Jimny 2023 chính hãng được phân phối về chỉ giới hạn trong 150 xe và dự đoán đã bán hết. Với thiết kế nhỏ xinh cùng khả năng off-road đầy hứa hẹn, Suzuki Jimny sẽ là lựa chọn cho những người thực sự đam mê và thích "hàng độc". Video: Suzuki Jimny 2023 sắp ra mắt Việt Nam, gần 800 triệu đồng.

