Suzuki Invicto 2023 từ 711 triệu đồng “chung trứng” với Toyota Innova

Liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức tung ra mẫu MPV Invicto ở thị trường Ấn Độ. Đúng như thông tin từ trước đó, Suzuki Invicto 2023 mới là mẫu xe được phát triển dựa trên Toyota Innova Hycross ở Ấn Độ. Đây là mẫu xe tiếp theo được ra đời dưới sự hợp tác giữa 2 hãng xe Nhật Bản, sau Suzuki Baleno/Toyota Glanza và Suzuki Grand Vitara/Toyota Urban Cruiser Hyryder. Tại Ấn Độ, xe có 3 phiên bản, bao gồm Zeta+ 7 chỗ, Zeta+ 8 chỗ và Alpha+ 7 chỗ. Giá xe Suzuki Invicto 2023 dao động từ 2,479 - 2,842 triệu Rupee (khoảng 711 - 815 triệu đồng). So với Toyota Innova Hycross có giá từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (532 - 853 triệu đồng), tân binh nhà Suzuki có giá khởi điểm cao hơn nhưng bản cao nhất lại rẻ hơn. Tương tự Toyota Innova Hycross, mẫu xe MPV Suzuki Invicto 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA. Xe sở hữu chiều dài 4.755 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, không khác gì "anh em song sinh" của mình. Trong khi đó, ngoại hình của Suzuki Invicto lại thay đổi ở một số chi tiết so với Toyota Innova Hycross 2023 như lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước, vành la-zăng, đèn hậu và logo. Cụ thể, lưới tản nhiệt của xe có thêm 2 nẹp mạ crôm nằm ngang, nối liền với cụm đèn pha LED. Cụm đèn pha của xe tích hợp dải đèn định vị ban ngày với 3 bóng LED đặc trưng của các mẫu xe Suzuki cao cấp. Bên trong khe gió trung tâm trên cản trước của xe có dải đèn sương mù kiêm báo rẽ nằm ngang. Ngoài ra, cản trước của Suzuki Invicto còn đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn và nẹp màu bạc bên dưới. Bên sườn, mẫu MPV mới của liên doanh Maruti Suzuki được trang bị vành hợp kim 17 inch với thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu. Trong khi đó, đèn hậu của xe cũng có thiết kế 3 bóng LED bên trong. Trái với ngoại thất, thiết kế và trang bị nội thất của Suzuki Invicto lại gần như giữ nguyên so với Toyota Innova Hycross 2023. Tuy nhiên, nội thất của Suzuki Invicto được bọc da màu đen trơn với những chi tiết ốp trang trí màu vàng champagne, khác với cách phối màu đen - nâu của mẫu MPV nhà Toyota. Bên trong mẫu xe này có 3 hàng ghế với 2 cấu hình chỗ ngồi là 7 chỗ và 8 chỗ. Khoang hành lý của xe có thể tích 239 lít hoặc 690 lít nếu hàng ghế thứ 3 gập xuống, đi kèm cửa cốp chỉnh điện. Xe có ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông hơi, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng,... Bảng đồng hồ của xe với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền LED trên trần xe, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị an toàn của Suzuki Invicto khá cơ bản, chỉ bao gồm camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Như vậy, Suzuki Invicto quả thực đã bị cắt một số trang bị so với Toyota Innova Hycross như hệ thống âm thanh JBL cao cấp và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, đúng như tin đồn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Invicto chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp e-CVT cùng mô-tơ điện mạnh 11 mã lực và 206 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất 184 mã lực nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,24 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Ở thị trường Ấn Độ, Invicto sẽ được định vị cao hơn 2 người anh em cùng thương hiệu là Suzuki Ertiga và XL6 (XL7). Xe sẽ được bán tại các showroom Nexa của liên doanh Maruti Suzuki. Hiện chưa rõ ngoài Ấn Độ, Suzuki Invicto có được bán ở những thị trường khác hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Suzuki Invicto 2023 mới.

Liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức tung ra mẫu MPV Invicto ở thị trường Ấn Độ. Đúng như thông tin từ trước đó, Suzuki Invicto 2023 mới là mẫu xe được phát triển dựa trên Toyota Innova Hycross ở Ấn Độ. Đây là mẫu xe tiếp theo được ra đời dưới sự hợp tác giữa 2 hãng xe Nhật Bản, sau Suzuki Baleno/Toyota Glanza và Suzuki Grand Vitara/Toyota Urban Cruiser Hyryder. Tại Ấn Độ, xe có 3 phiên bản, bao gồm Zeta+ 7 chỗ, Zeta+ 8 chỗ và Alpha+ 7 chỗ. Giá xe Suzuki Invicto 2023 dao động từ 2,479 - 2,842 triệu Rupee (khoảng 711 - 815 triệu đồng). So với Toyota Innova Hycross có giá từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (532 - 853 triệu đồng), tân binh nhà Suzuki có giá khởi điểm cao hơn nhưng bản cao nhất lại rẻ hơn. Tương tự Toyota Innova Hycross, mẫu xe MPV Suzuki Invicto 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA. Xe sở hữu chiều dài 4.755 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, không khác gì "anh em song sinh" của mình. Trong khi đó, ngoại hình của Suzuki Invicto lại thay đổi ở một số chi tiết so với Toyota Innova Hycross 2023 như lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước, vành la-zăng, đèn hậu và logo. Cụ thể, lưới tản nhiệt của xe có thêm 2 nẹp mạ crôm nằm ngang, nối liền với cụm đèn pha LED. Cụm đèn pha của xe tích hợp dải đèn định vị ban ngày với 3 bóng LED đặc trưng của các mẫu xe Suzuki cao cấp. Bên trong khe gió trung tâm trên cản trước của xe có dải đèn sương mù kiêm báo rẽ nằm ngang. Ngoài ra, cản trước của Suzuki Invicto còn đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn và nẹp màu bạc bên dưới. Bên sườn, mẫu MPV mới của liên doanh Maruti Suzuki được trang bị vành hợp kim 17 inch với thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu. Trong khi đó, đèn hậu của xe cũng có thiết kế 3 bóng LED bên trong. Trái với ngoại thất, thiết kế và trang bị nội thất của Suzuki Invicto lại gần như giữ nguyên so với Toyota Innova Hycross 2023. Tuy nhiên, nội thất của Suzuki Invicto được bọc da màu đen trơn với những chi tiết ốp trang trí màu vàng champagne, khác với cách phối màu đen - nâu của mẫu MPV nhà Toyota. Bên trong mẫu xe này có 3 hàng ghế với 2 cấu hình chỗ ngồi là 7 chỗ và 8 chỗ. Khoang hành lý của xe có thể tích 239 lít hoặc 690 lít nếu hàng ghế thứ 3 gập xuống, đi kèm cửa cốp chỉnh điện. Xe có ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông hơi, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng,... Bảng đồng hồ của xe với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền LED trên trần xe, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị an toàn của Suzuki Invicto khá cơ bản, chỉ bao gồm camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Như vậy, Suzuki Invicto quả thực đã bị cắt một số trang bị so với Toyota Innova Hycross như hệ thống âm thanh JBL cao cấp và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, đúng như tin đồn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Invicto chỉ có 1 loại động cơ là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp e-CVT cùng mô-tơ điện mạnh 11 mã lực và 206 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất 184 mã lực nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,24 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Ở thị trường Ấn Độ, Invicto sẽ được định vị cao hơn 2 người anh em cùng thương hiệu là Suzuki Ertiga và XL6 (XL7). Xe sẽ được bán tại các showroom Nexa của liên doanh Maruti Suzuki. Hiện chưa rõ ngoài Ấn Độ, Suzuki Invicto có được bán ở những thị trường khác hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Suzuki Invicto 2023 mới.