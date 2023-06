Suzuki Invicto 2023 - MPV "cùng trứng" Toyota Innova Hycross lộ diện

Theo kế hoạch vào ngày 5/7/2023 tới đây, liên doanh Maruti Suzuki sẽ chính thức giới thiệu mẫu MPV mới mang tên Invicto tại thị trường Ấn Độ. Suzuki Invicto 2023 mới vốn là mẫu MPV hạng trung được phát triển dựa trên Toyota Innova thế hệ mới (hay còn gọi là Innova Hycross đang bán ra tại thị trường Ấn Độ). Trước thời điểm ra mắt, mẫu xe MPV Suzuki Invicto 2023 đã bất ngờ xuất hiện tại một đại lý Nexa của liên doanh Maruti Suzuki. Nexa là chuỗi đại lý chuyên bán các sản phẩm cao cấp của liên doanh này. Khi xuất hiện tại đại lý, chiếc Suzuki Invicto này không hề được ngụy trang. Nhờ đó, chúng ta có thể biết rõ thiết kế ngoại thất của mẫu MPV được ra đời từ Toyota Innova Hycross. Những hình ảnh tại đại lý cho thấy Suzuki Invicto chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế so với "anh em song sinh" Toyota Innova Hycross 2023. Cụ thể, xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với 2 nẹp mạ crôm nằm vắt ngang, nối với logo của hãng Suzuki ở giữa. Một nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên và ôm lấy đèn pha của xe, khác biệt so với Toyota Innova Hycross. Thay đổi tiếp theo của mẫu MPV này nằm ở khe gió giả trên cản trước, bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp 2 thay đổi lớn của Suzuki Invicto, đó là vành la-zăng và sự biến mất của ốp nhựa màu đen trên vòm bánh. Vành la-zăng của mẫu MPV này có thiết kế đa chấu khá giống với Suzuki Baleno. Phía sau, xe sở hữu thiết kế gần như giống hệt với Toyota Innova Hycross 2023, trừ logo và tạo hình 3 khoang bên trong cụm đèn hậu. Hiện hình ảnh nội thất của Suzuki Invicto chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu MPV này dùng chung thiết kế và trang bị nội thất với Toyota Innova Hycross 2023. Theo tin đồn, Suzuki Invicto tại thị trường Ấn Độ sẽ chỉ có 1 phiên bản là Alpha Plus. Phiên bản này được phát triển dựa trên Toyota Innova Hycross bản ZX (O) cao cấp nhất. Suzuki Invicto dự kiến sẽ có những trang bị như màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hệ thống âm thanh JBL 9 loa, hệ thống điều hòa tự động đa vùng, sạc điện thoại không dây, ghế trước thông hơi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 2 ghế cơ trưởng ở giữa với tính năng massage, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử và đèn viền LED. Ngoài ra, Suzuki Invicto Alpha Plus 2023 mới có thể còn sở hữu những tính năng an toàn như 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo tiền va chạm. Khác với Toyota Innova Hycross 2023, Suzuki Invicto sẽ chỉ dùng hệ truyền động hybrid và không có phiên bản máy xăng. Hệ truyền động hybrid này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp e-CVT cùng mô-tơ điện mạnh 11 mã lực và 206 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất 184 mã lực. Giá xe Suzuki Invicto 2023 hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, mẫu MPV này được dự đoán sẽ đắt hơn Toyota Innova Hycross hiện có giá từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (530 - 850 triệu đồng) tại Ấn Độ. Video: Lộ diện Suzuki Invicto 2023 sắp ra mắt tại Ấn Độ.

