Suzuki Hustler 2023 - “hộp diêm” phong cách SUV từ 244 triệu đồng

Suzuki Hustler hiện đã là cái tên không còn xa lạ tại thị trường Nhật Bản. Trên thực tế, đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki ở Nhật Bản. Để duy trì sức hút của mẫu xe này, hãng đã tung ra Suzuki Hustler 2023 mới ở thị trường nội địa. Ở phiên bản mới, mẫu xe kei car này không thay đổi nhiều trong thiết kế nội - ngoại thất mà tập trung nhiều hơn vào màu sắc cũng như trang bị an toàn. Theo đó, Suzuki Hustler 2023 giá rẻ được bổ sung 5 màu sơn ngoại thất mới, bao gồm cam - nóc be, xanh khaki - nóc be, xanh dương nhạt - nóc be, vàng - nóc be và trắng - nóc xám. Tổng cộng, mẫu xe này có 13 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Ngoài ra, hãng Suzuki còn thay đổi màu của cản trước trên mẫu xe hộp diêm này. Trước đây, cản trước của Suzuki Hustler được sơn màu tương tự thân xe. Tuy nhiên, sang phiên bản mới, cản trước của xe sẽ được sơn màu tương ứng với nóc. Điều này giúp khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình dễ dàng hơn. Thay đổi tiếp theo của Suzuki Hustler 2023 là cần gạt nước ngắt quãng, có thể cài đặt được thời gian. Bên cạnh đó, xe còn có thêm 2 tính năng an toàn tiêu chuẩn mới là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ và hệ thống ngăn chệch làn đường. Đặc biệt, Suzuki Hustler 2023 có thêm phiên bản mới mang tên J Style II. So với các phiên bản còn lại, J Style II có những chi tiết ngoại thất mạ crôm riêng như lưới tản nhiệt, viền đèn sương mù, tay nắm cửa và tem chữ nổi "Hustler" trên nắp ca-pô. Bên cạnh đó là logo "J Style" trên cửa cốp và viền màu xám titan bao quanh bảng đồng hồ cũng như màn hình thông tin giải trí. Chưa hết, Suzuki Hustler 2023 phiên bản J Style II còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đi kèm lọc không khí Nanoe X và kính chống tia cực tím cũng như tia hồng ngoại xung quanh xe. Cuối cùng là những trang bị tùy chọn dành cho Suzuki Hustler 2023 như đèn pha LED, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, Bluetooth, camera 360 độ và ăng-ten GPS. Tương tự phiên bản cũ, Suzuki Hustler 2023 vẫn có kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.395 mm, chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm. Trong khi đó, ngoại thất được thiết kế vuông vắn, theo phong cách SUV với viền bằng nhựa màu đen bao quanh thân xe. Khi mua Suzuki Hustler 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 658 cc, kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 48 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 658 cc và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 63 mã lực. Dù ở phiên bản nào, Suzuki Hustler 2023 cũng dùng hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Suzuki Hustler 2023 cho 6 phiên bản từ 1.387.100 - 1.833.700 Yên (khoảng 244 - 323 triệu đồng). Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày 23/5 tới đây. Video: Xem trải nghiệm Suzuki Hustler giá rẻ tại Ấn Độ.

