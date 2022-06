Suzuki Ertiga Hybrid 2022 tiết kiệm xăng nhận cọc tại Việt Nam

Sau thời gian ngắn ra mắt thị trường Indonesia, Suzuki Ertiga Hybrid 2022 mới đã chính thức được chào hàng tại Việt Nam. Thông tin từ giới tư vấn bán hàng cho biết, xe sẽ ra mắt ngay trong quý 3, cụ thể là tháng 9 và sẽ bàn giao vào tháng 10/2022 sau đó. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Suzuki Ertiga Hybrid tiết kiệm xăng với 2 bản còn lại nằm ở động cơ khi được trang bị cỗ máy xăng lai điện ký hiệu Smart Hybrid K15C, kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Tuy sức mạnh chỉ nhỉnh nhẹ so với cỗ máy thuần xăng nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ Hybrid lại rất lý tưởng, chỉ khoảng 4,93 L/100 km đường hỗn hợp. Đây sẽ là một trong những lợi thế lớn của Suzuki Ertiga trong cuộc chiến giành thị phần khi giá xăng liên tục leo thang. Bên cạnh đó, động cơ xăng lai điện được lắp đặt trên mẫu xe mới của Suzuki còn có khả năng tự động khởi động/dừng khi chạy không tải, bổ sung thêm mô-men xoắn khi tăng tốc, phanh tái tạo năng lượng. Trang bị trên Suzuki Ertiga Hybrid chưa được các tư vấn viên tiết lộ nhưng nhiều khả năng sẽ tương tự như bản sản xuất tại Indonesia. Theo đó, mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Hybrid 2022 sẽ khác các bản xăng ở lưới tản nhiệt mới, thiết kế dạng 3D bắt mắt hơn; đèn chiếu sáng trước có thấu kính Projector, đèn hậu LED tích hợp halogen; phía sau có thanh crom gia tăng vẻ cứng cáp và tính thẩm mỹ cho xe. Nội thất xe Suzuki Ertiga Hybrid có một chút nâng cấp ở bảng đồng hồ thông tin để phù hợp với quy trình hiển thị thông tin hệ truyền động mild hybrid. Ngoài ra, không có sự khác biệt nào với các bản máy xăng, vẫn là ghế nỉ, vô-lăng bọc da, chi tiết ốp gỗ ở mặt táp-lô, màn hình giải trí 7 inch, đề nổ dạng nút bấm, điều hòa tự động... Các thiết kế còn lại bên ngoài của Suzuki Ertiga Hybrid 2022 tiết kiệm xăng không thay đổi so với thế hệ hiện tại - vẫn là la-zăng vẫn 15 inch, dạng phay bóng như 2 bản đang bán. Mọi thông tin về giá xe Suzuki Ertiga Hybrid 2022 chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn sẽ cao hơn các bản máy xăng đang bán hiện nay là Ertiga 5 MT Euro5 (499,9 triệu đồng) và Ertiga Sport Euro5 (568.9 triệu đồng). Suzuki Ertiga Hybrid không chỉ tạo nên luồng gió mới cho phân khúc SUV giá rẻ, mà còn là nước cờ thông minh của Suzuki Việt Nam trong bối cảnh giá xăng tăng chưa hồi kết như hiện nay. Bước đi sớm hơn so với các đối thủ cùng nhóm hứa hẹn sẽ giúp Ertiga thay đổi cục diện thị trường MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết Suzuki Ertiga Hybrid 2022 mới.

