Suzuki Alto K10 từ 117 triệu đồng, "ngon, bổ, rẻ" hơn cả Kia Morning

Ngày 18/8/2022 vừa qua, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức tung ra thế hệ mới của dòng xe đô thị giá rẻ Alto K10 ở thị trường Ấn Độ. Tuy có cùng tên gọi nhưng Suzuki Alto K10 2022 mới ở Ấn Độ trên thực tế lại hoàn toàn khác so với xe đang bán ở Nhật Bản. Ngoài ra, tại thị trường Ấn Độ còn có một mẫu xe giá rẻ khác mang tên Suzuki Alto 800. Cũng được định vị trong phân khúc xe hatchback hạng A ở thị trường Ấn Độ nhưng Suzuki Alto K10 2022 giá rẻ nhỏ hơn nhiều so với Kia Morning. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect mới, mẫu xe này có chiều dài chỉ 3.530 mm, chiều rộng 1.490 mm, chiều cao 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.380 mm. Ngoài kích thước thay đổi, Suzuki Alto K10 2022 còn được áp dụng phong cách thiết kế tròn trịa và thẳng đứng hơn, tương tự người anh em Celerio thế hệ mới. Trên đầu xe, mẫu xe hạng A giá rẻ này được trang bị cụm đèn pha Halogen vuốt về phía sau và lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong. Hai chi tiết này kết hợp với nhau khiến phần đầu xe của Suzuki Alto K10 2022 trông như khuôn mặt cười. Tiếp đến là cản trước với hốc gió trung tâm khá hẹp và đường cắt góc cạnh ở hai bên. Là xe giá rẻ nên Suzuki Alto K10 2022 không có đèn sương mù trước hay dải đèn LED định vị ban ngày. Ở bên sườn, Suzuki Alto K10 2022 được trang bị đường vai xe nổi bật và nhiều đường dập gân hơn thế hệ cũ. Trong khi đó, kính cửa sổ của xe không thay đổi thiết kế và đèn báo rẽ tiếp tục được đặt trên chắn bùn trước. Tương tự Celerio mới, Suzuki Alto K10 2022 cũng dùng tay nắm cửa dạng gạt lên. Bên dưới còn có vành thép với đường kính 13 inch, đi với ốp la-zăng bằng nhựa màu bạc. Trái với đầu xe và sườn xe, thiết kế phía sau của Suzuki Alto K10 2022 khá đơn điệu. Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ thấy giống với Suzuki Celerio mới. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, chúng ta sẽ nhận ra mẫu xe này được trang bị đèn hậu và cản sau khác với Suzuki Celerio 2022. Cũng như thế hệ cũ, Suzuki Alto K10 2022 không hề có cần gạt nước ở kính chắn gió sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Alto K10 2022 cũng đã được làm mới với mặt táp-lô thẳng đứng hơn. Nội thất của xe được phối 2 màu thay vì màu đen tuyền như trước. Điểm nhấn bên trong mẫu xe giá rẻ này nằm ở màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch mới, tương tự loại dùng cho Suzuki Celerio và S-Presso 2022. Màn hình được trang trí bằng nẹp mạ crôm nằm dọc ở hai bên. Nếu như cửa gió điều hòa trung tâm của xe được giữ nguyên thiết kế cũ thì những chi tiết khác như vô lăng, cụm nút điều khiển, tay nắm cửa bên trong xe và cửa gió điều hòa ở hai góc mặt táp-lô lại giống với Suzuki Celerio mới. Ngay cả nút bấm chỉnh kính cửa sổ được đặt dưới màn hình trung tâm cũng được bê nguyên từ Suzuki Celerio và S-Presso 2022 sang. Chỉ có bảng đồng hồ là trang bị riêng của Suzuki Alto K10 2022. Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Alto K10 2022 có những trang bị đáng chú ý như điều hòa chỉnh tay, màn hình thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, ổ điện 12V 120W, cổng USB, cổng AUX và tấm chắn cốp. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn cơ bản như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và bộ căng đai khẩn cấp dành cho hàng ghế trước. Khi mua Suzuki Alto K10 2022, khách hàng Ấn Độ có thể lắp thêm gói phụ kiện Glinto và Impacto. Trong đó, gói Glinto bổ sung những chi tiết mạ crôm cho ngoại thất. "Trái tim" của Suzuki Alto K10 2022 ở thị trường Ấn Độ là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L mới, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Đây là động cơ cũng được dùng cho Suzuki Celerio và S-Presso 2022. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp. Nhờ công nghệ Dual Jet và hệ thống ngắt động cơ tạm thời, Suzuki Alto K10 2022 tiết kiệm xăng hơn cả thế hệ cũ. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 24,39 km/lít (4,1 lít/100 km) với bản số sàn và 24,9 km/lít (4,01 lít/100 km) với bản số tự động. Tại thị trường Ấn Độ, xe được chia thành 4 bản trang bị. Mức giá xe Suzuki Alto K10 2022 bán ra dao động từ 399.000 - 584.000 Rupee (khoảng 117 - 172 triệu đồng). Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mẫu xe này chỉ có Renault Kwid. Với doanh số hơn 4,32 triệu chiếc trong vòng 22 năm qua, Suzuki Alto là một trong những mẫu ô tô có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường Ấn Độ. Do đó, màn ra mắt Alto K10 thế hệ mới là sự kiện quan trọng đối với liên doanh Maruti Suzuki. Video: Chi tiết xe hạng A - Suzuki Alto K10 2022 mới.

