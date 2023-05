SUV Hồng Kỳ HS5 2024 từ 616 triệu đồng, cạnh tranh Toyota Highlander

Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới đã chính thức trình làng và công bố giá bán tại thị trường Trung Quốc. Xe có 5 phiên bản và giá bán từ 183.800 - 249.800 Nhân dân tệ (khoảng 616 - 837 triệu đồng). Ở thế hệ mới, mẫu xe được định vị trong phân khúc SUV hạng trung này đã tăng nhẹ về mặt kích thước, bao gồm chiều dài 4.785 mm, chiều rộng 1.905 mm, chiều cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 25 mm, hẹp hơn 2 mm trong khi chiều cao và chiều dài cơ sở giữ nguyên. Trái với kích thước, thiết kế của Hồng Kỳ HS5 2024 mới đã thay đổi mạnh so với thế hệ cũ. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Hồng Kỳ, tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu như HS7, HS3, HS6 hay E-HS9, HS5 mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn với những nan mạ crôm nằm dọc theo phong cách thác nước, gợi liên tưởng đến Rolls-Royce. Ở chính giữa lưới tản nhiệt là logo màu đỏ, kéo dài lên nắp ca-pô của thương hiệu Hồng Kỳ. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng nẹp mạ crôm dày dặn ở hai bên. Cũng giống các mẫu SUV cùng thương hiệu Hồng Kỳ, HS5 mới được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, tầng trên là dải đèn LED định vị ban ngày của xe. Nằm bên dưới là cụm đèn pha khá lớn và được chia thành 2 tầng bằng nẹp mạ crôm hình chữ "T". Nhìn bên sườn, Hồng Kỳ HS5 2024 trông vững chãi, bề thế hơn với đường dập gân nối giữa đèn pha và đèn hậu được nâng cao hơn. Bên dưới còn có thêm một đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau, tạo cảm giác cơ bắp cho mẫu SUV hạng trung này. Phía sau chắn bùn trước là khe gió giả, trang trí bằng những chi tiết mạ crôm và viền màu đỏ. Nằm bên trong hốc bánh mở rộng của xe là bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 20 inch. Ở đằng sau, mẫu xe Trung Quốc này được bổ sung cụm đèn hậu LED mới với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang trên cửa cốp. Ở giữa cụm đèn hậu còn có thêm nẹp mạ crôm nằm ngang, sự kết hợp này giúp đuôi xe trông rộng hơn. Cản sau của xe cũng đi kèm viền mạ crôm và 2 đầu ống xả giả. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hồng Kỳ HS5 2024 cũng được thổi làn gió mới để trông hiện đại và hợp thời hơn. Bên trong mẫu xe này xuất hiện 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của xe được bọc da pha da lộn tương phản với mặt táp-lô, vô lăng và tapi cửa về màu sắc. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp gỗ bóng trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, mẫu SUV hạng trung này còn có những chi tiết ốp mạ crôm để tạo cảm giác cao cấp cho nội thất. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Thêm vào đó là cần số ngắn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, các núm xoay chỉnh điều hòa, bệ tì tay ở hàng ghế trước được bọc da với logo màu đỏ của thương hiệu Hồng Kỳ nằm chính giữa, cửa sổ trời và camera 360 độ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV hạng trung này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 251 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. So với thế hệ cũ, xe mạnh hơn 27 mã lực và 40 Nm. Đồng thời, hộp số của xe cũng được nâng cấp lên thành tự động 8 cấp trong khi hệ dẫn động là loại 4 bánh toàn thời gian AWD. Sức mạnh động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,6 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 7,34 lít/100 km. Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, Hồng Kỳ HS5 2024 sẽ là đối thủ của Hyundai SantaFe và Toyota Highlander. Video: Giới thiệu chi tiết Hồng Kỳ HS5 thế hệ mới.

