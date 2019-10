SUV hạng sang Volvo XC90 "chạy lướt" bán 3,5 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe SUV Volvo XC90 T6 Inscription chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt những tên tuổi đình đám như BMW X5, Audi Q7, Mercedes GLS-Class hay Acura MDX. Mặc dù đã chính thức bước chân vào Việt Nam, tuy nhiên chiếc XC90 T6 Inscription này lại được chủ nhân mua qua một showroom tư nhân ở Hà Nội. Về thiết kế, mặt trước của SUV hạng sang Volvo XC90 nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế kiểu nan dọc, chính giữa là 1 sọc chéo đi kèm logo, tích hợp Camera 360. Hốc hút gió phía dưới hầm hố tích hợp đèn sương mù dạng LED, cấu trúc đèn pha mỏng hơn để tạo ra nét hiện đại nhưng không mất đi bản sắc của Volvo. Mẫu SUV XC90 thế hệ mới dài hơn, rộng hơn và thấp hơn so với phiên bản cũ. Trái với kiểu dáng có phần hơi "cục mịch" trước đây, phiên bản mới này sở hữu thiết kế "mượt mà", tao nhã hơn. Các nẹp hai bên hông mạ chrome và bộ mâm đúc 8 cánh khiến phiên bản Inscription của dòng xe trở nên vừa hiện đại, sang trọng. Phía sau chiếc xe vẫn tiếp tục giữ nguyên lối thiết kế giản dị nhưng tinh tế của Volvo với dòng chữ nổi chạy ngang, một số logo nhỏ cùng phần ốp dưới cản sau mạ chrome. Các đèn hậu của xe khá mỏng, đặt dọc theo chiều cao xe là đặc điểm truyền thống của dòng XC90. Trên phiên bản XC90 thế hệ mới này, đèn hậu của chiếc xe cũng đã được nâng cấp lên công nghệ chiếu sáng LED ấn tượng. Mở các cánh cửa xe ra, nội thất của Volvo XC90 không gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu như các đối thủ tới từ Đức do có thiết kế giản dị, ít chi tiết phức tạp. Tuy nhiên tiếp xúc kỹ hơn, người dùng mới có thể cảm nhận được sự sang trọng và tinh tế của mẫu SUV hạng sang Bắc Âu này. Ngồi từ phía người lái, XC90 sẽ đem lại góc nhìn rất thoáng nhờ có bảng táp-lô rộng rãi và cột A mỏng, dốc về phía sau. Giống các đối thủ cao cấp khác, bảng đồng hồ của Volvo XC90 T6 Inscription cũng hoàn toàn là một màn hình kỹ thuật số lớn, phía sau là vô-lăng được tích hợp các nút điều khiển hệ thống âm thanh và một số tính năng của xe đầy thuận tiện. Chiếm trọn hết bảng điều khiển trung tâm là hệ thống thông tin giải trí Sensus hiện đại, với màn hình cảm ứng lên tới 12 inch và tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại nhất: kết nối internet, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, hệ thống định vị... Là một mẫu SUV khá lớn nên XC90 có tới 3 hàng ghế và ngồi được 7 người. Ngoài những tiện nghi cao cấp, Volvo còn trang bị cho XC90 dàn âm thanh Premium Sound hi-end của hãng audio nổi tiếng Bowers & Wilkins với 19 loa, đem tới trải nghiệm âm nhạc gần tương đương với khán phòng nhà hát để dành cho những người khó tính nhất. Ngay cả khi hàng ghế thứ 3 được mở ra, chiếc xe vẫn có khoang hành lý với thể tích 447 lít. Volvo XC90 được trang bị hệ thống động cơ I4 2.0L supercharge và turbocharge, sản sinh công suất 320 mã lực tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 2.200 đến 5.400 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Gertronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Một số tính năng an toàn đáng chú ý như; hệ thống cảnh báo va chạm trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống cảnh báo lệch làn, hỗ trợ leo/xuống dốc, đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù, tự động đọc biển báo... Tại thị trường Việt Nam, giá xe Volvo XC90 T6 được phân phối chính hãng với hai phiên bản: XC90 Momentum 3,399 tỷ và XC90 Inscription có giá 3,99 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân chào bán với mức giá 3,59 tỷ đồng (chưa thương lượng). Đây được xem là mức giá khá tốt cho những ai yêu thương hiệu xe sang Thuỵ Điển.

