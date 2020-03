SUV hạng sang Audi Q7 2020 facelift đầu tiên về Việt Nam

Audi Q7 là một trong những mẫu xe sang cỡ lớn hợp nhãn các khách hàng Việt Nam. Những lô xe trước đây đều nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Phiên bản Audi Q7 2020 facelift mới ra mắt toàn cầu từ tháng 6/2019. Tuy nhiên, do nhiều rắc rối về khâu nhập khẩu mà mãi đến nay, lô xe Q7 2020 facelift chính hãng đầu tiên mới về đến Việt Nam. Mẫu SUV hạng sang Audi Q7 mới có thiết kế phần đầu mang nhiều đường nét tương đồng với người anh em SUV Coupe Q8. Phần đầu xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt ‘’Singleframe’’ hình bát giác cỡ lớn mới, trang bị cụm đèn pha công nghệ HD Matrix LED và cả có tùy chọn đèn pha Laser tiên tiến. Ngay cả khi không bật đèn, cụm đèn mới của Q7 sẽ không thể nhầm lẫn với cụm đèn Q7 cũ. Cản trước tích hợp hai khe hút gió cỡ lớn mang lại kiểu dáng vạm vỡ và năng động hơn trước. Đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại. Những điểm mới bao gồm cụm đèn hậu được thiết kế lại sắc sảo hơn và nối liền mạch với nhau bằng một dải chrome tinh tế, một phong cách quen thuộc có thể tìm thấy trên dòng sedan flagship A8. Đi cùng là bộ mâm 5 chấu kép 19 inch mới, làm nổi bật vóc dáng cho "anh cả" nhà Q-Series. So với Q7 trước đó, chiều dài tổng thể của xe đã tăng thêm 11mm đạt 5.063 mm. Xe cũng sở hữu khoang hành lý khoảng 865L và có thể mở rộng lên đến 2.050L khi gập phẳng hai hàng ghế phía sau, cốp sau đóng mở điện là trang bị tiêu chuẩn và tính năng đá cốp là một tùy chọn đi kèm. Bên trong Q7 nổi bật với hai màn hình hỗ trợ lái Audi Virtual Cockpit và cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp hệ thống giải trí MMI (Multimedia Interface) và hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng mới nhất, khi tắt màn hình cảm ứng trung tâm dường như vô hình trên bề mặt táp-lô phía trước bởi màu đen liền mạch với tổng thể. Nhìn chung, bảng điều khiển của Q7 facelift trông hiện đại hơn đáng kể nếu so với A4 facelift (B9). Audi Q7 mới về Việt Nam còn bao gồm một loạt trang bị đi kèm như: đèn LED trang trí nội thất, điều hoà tự động 4 vùng độc lập, dàn âm thanh bao cấp 3D Bang & Olufsen, điều hoà không khí ion hoá. Nhiều gói trang trí ở ghế và bộ ghế thể thao S có thông gió, massage và nhiều tùy chọn hơn. Theo ảnh, phiên bản nhập về là Q7 55 TFSI sở hữu động cơ tăng áp 3.0L 6 xi-lanh, công suất 335 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 5,7 giây. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro phân bố mô-men xoắn linh hoạt theo từng điều kiện hoạt động. Điều đặc biệt, hãng Audi cho biết động cơ Q7 áp dụng công nghệ mild-hybrid có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Audi Q7 2020 facelift sẽ cạnh tranh với các đối thủ Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Volvo XC90... Ngoài Q7 facelift mới, lô xe Audi chính hãng mang về Việt Nam còn có bộ đôi xe A4 và Q3 mới. Mức giá xe Audi Q7 2020 facelift hiện chưa được công bố chính thức, dự kiến xe sẽ ra mắt trong tháng 3/2020 này. Video: Đánh giá chi tiết SUV hạng sang Audi Q7 2020 facelift.

Audi Q7 là một trong những mẫu xe sang cỡ lớn hợp nhãn các khách hàng Việt Nam. Những lô xe trước đây đều nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Phiên bản Audi Q7 2020 facelift mới ra mắt toàn cầu từ tháng 6/2019. Tuy nhiên, do nhiều rắc rối về khâu nhập khẩu mà mãi đến nay, lô xe Q7 2020 facelift chính hãng đầu tiên mới về đến Việt Nam. Mẫu SUV hạng sang Audi Q7 mới có thiết kế phần đầu mang nhiều đường nét tương đồng với người anh em SUV Coupe Q8. Phần đầu xe được trang bị cụm lưới tản nhiệt ‘’Singleframe’’ hình bát giác cỡ lớn mới, trang bị cụm đèn pha công nghệ HD Matrix LED và cả có tùy chọn đèn pha Laser tiên tiến. Ngay cả khi không bật đèn, cụm đèn mới của Q7 sẽ không thể nhầm lẫn với cụm đèn Q7 cũ. Cản trước tích hợp hai khe hút gió cỡ lớn mang lại kiểu dáng vạm vỡ và năng động hơn trước. Đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại. Những điểm mới bao gồm cụm đèn hậu được thiết kế lại sắc sảo hơn và nối liền mạch với nhau bằng một dải chrome tinh tế, một phong cách quen thuộc có thể tìm thấy trên dòng sedan flagship A8. Đi cùng là bộ mâm 5 chấu kép 19 inch mới, làm nổi bật vóc dáng cho "anh cả" nhà Q-Series. So với Q7 trước đó, chiều dài tổng thể của xe đã tăng thêm 11mm đạt 5.063 mm. Xe cũng sở hữu khoang hành lý khoảng 865L và có thể mở rộng lên đến 2.050L khi gập phẳng hai hàng ghế phía sau, cốp sau đóng mở điện là trang bị tiêu chuẩn và tính năng đá cốp là một tùy chọn đi kèm. Bên trong Q7 nổi bật với hai màn hình hỗ trợ lái Audi Virtual Cockpit và cảm ứng trung tâm cỡ lớn tích hợp hệ thống giải trí MMI (Multimedia Interface) và hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng mới nhất, khi tắt màn hình cảm ứng trung tâm dường như vô hình trên bề mặt táp-lô phía trước bởi màu đen liền mạch với tổng thể. Nhìn chung, bảng điều khiển của Q7 facelift trông hiện đại hơn đáng kể nếu so với A4 facelift (B9). Audi Q7 mới về Việt Nam còn bao gồm một loạt trang bị đi kèm như: đèn LED trang trí nội thất, điều hoà tự động 4 vùng độc lập, dàn âm thanh bao cấp 3D Bang & Olufsen, điều hoà không khí ion hoá. Nhiều gói trang trí ở ghế và bộ ghế thể thao S có thông gió, massage và nhiều tùy chọn hơn. Theo ảnh, phiên bản nhập về là Q7 55 TFSI sở hữu động cơ tăng áp 3.0L 6 xi-lanh, công suất 335 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 5,7 giây. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro phân bố mô-men xoắn linh hoạt theo từng điều kiện hoạt động. Điều đặc biệt, hãng Audi cho biết động cơ Q7 áp dụng công nghệ mild-hybrid có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Audi Q7 2020 facelift sẽ cạnh tranh với các đối thủ Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Volvo XC90... Ngoài Q7 facelift mới, lô xe Audi chính hãng mang về Việt Nam còn có bộ đôi xe A4 và Q3 mới. Mức giá xe Audi Q7 2020 facelift hiện chưa được công bố chính thức, dự kiến xe sẽ ra mắt trong tháng 3/2020 này. Video: Đánh giá chi tiết SUV hạng sang Audi Q7 2020 facelift.