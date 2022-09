Subaru XV 2023 "nhá hàng" trước ngày ra mắt, đấu Toyota Cross

Theo kế hoạch, vào ngày 15/9 tới đây, hãng Subaru sẽ chính thức vén màn thế hệ mới của dòng SUV cỡ B XV hay Crosstrek. Thông tin về Subaru XV 2023 mới đã được hé lộ qua đoạn video ngắn được đăng trên trang web chính thức của hãng Subaru. Không chỉ hé lộ thời điểm ra mắt, đoạn video này còn cho thấy trước một số chi tiết thiết kế của Subaru XV thế hệ thứ ba. Qua đó, có thể thấy mẫu SUV hạng B này không hẳn là lột xác về thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Subaru chỉ áp dụng thiết kế tiến hóa cho mẫu SUV bán chạy nhất của mình. Tương tự những mẫu xe Subaru đời mới khác, XV 2023 cũng được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C", bao quanh đèn pha chính. Tương tự như vậy, đèn phanh phía sau của xe cũng được thiết kế hình chữ "C". Thêm vào đó là bộ vành hợp kim với thiết kế 5 chấu mới, mang đến sự khỏe khoắn cho mẫu SUV hạng B này. Trong khi đó, đèn sương mù trước dạng LED ở hai góc cản trước và baga nóc của Subaru XV 2023 có vẻ sẽ được giữ nguyên như cũ. Ngay cả thiết kế bên sườn của mẫu SUV hạng B này cũng không thay đổi nhiều. Hãng Subaru chỉ bổ sung cột sau và cửa sổ dốc hơn trước, mang đến thiết kế thể thao hơn cho xe. Hiện chưa có hình ảnh nội thất của Subaru XV 2023. Tuy nhiên, rất có thể xe sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch nằm dọc giống Subaru WRX hay Outback mới. Tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi dự kiến cũng sẽ được áp dụng cho mẫu SUV hạng B này. Ngoài ra, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu SUV hạng B nhà Subaru được bổ sung hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight nâng cấp. Nhờ đó, xe sẽ có thêm hệ thống đỗ xe tự động và nhiều tính năng tự lái hơn. Thông tin về động cơ của Subaru XV thế hệ thứ 3 hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, qua logo trên chắn bùn trước, có thể thấy là xe sẽ có phiên bản hybrid. Rất có thể đây sẽ là hệ truyền động hybrid do Subaru phát triển cùng với đối tác Toyota. Cũng theo tin đồn, Subaru XV 2023 bản hybrid sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới, thay cho loại máy Boxer 2.0L cũ. Khi có mặt trên thị trường, Subaru XV 2023 sẽ là đối thủ của Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Nissan Kicks, Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Video: Subaru XV 2023 "nhá hàng" trước ngày ra mắt.

