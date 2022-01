Subaru XV 2022 - đối thủ của Toyota Corolla Cross sắp về Việt Nam?

Trong triển lãm Thailand International Motor Expo 2021 diễn ra vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Subaru đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe XV tại thị trường Đông Nam Á. Đến nay, giá xe Subaru XV 2022 tại Thái Lan mới được hé lộ. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này có 2 phiên bản, bao gồm 2.0 iP EyeSight AWD và 2.0 iP GT EyeSight AWD. Giá bán lần lượt của 2 phiên bản này là 1,299 triệu Baht (khoảng 890 triệu đồng) và 1,389 triệu Baht (951 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng sẽ nhận về Subaru XV 2022 mới với những thay đổi nhẹ về về thiết kế và trang bị. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này được bổ sung lưới tản nhiệt khác biệt, cụm đèn pha cải tiến và 2 góc hình chữ "L" mới ở cản trước. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao mới. Riêng bản 2.0 iP GT EyeSight AWD sẽ được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch như cũ. Trong khi đó, gương bên ghế phụ lái sẽ tự chỉnh khi xe lùi về phía sau. Đáng tiếc là thiết kế đằng sau của Subaru XV 2022 không có gì mới mẻ. Bước vào bên trong mẫu SUV cỡ B này, người dùng sẽ bắt gặp những trang bị mới như ghế lái chỉnh điện 8 hướng và nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn được bổ sung tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn ở ghế sau cũng như khóa cửa tự động theo tốc độ. Những trang bị còn lại của Subaru XV 2022 ở Thái Lan không có gì khác trước. Xe vẫn có đèn pha LED tự động, đèn sương mù trước, cần gạt mưa tự động, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc nỉ màu đen đi kèm chỉ khâu màu cam, hệ thống thông tin giải trí Panasonic với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ B này là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đặc trưng của thương hiệu Subaru. Tuy nhiên, ở phiên bản mới, xe còn có hệ thống chọn chế độ lái Subaru Intelligent Drive (SI-Drive). Thêm vào đó là chế độ X-Mode mới, kết hợp cài đặt để chạy đường bụi và bùn. Thay đổi đáng chú ý khác của Subaru XV 2022 tại Thái Lan chính là hệ thống an toàn chủ động EyeSight nổi tiếng. Nhờ đó, xe có hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng Stop and Go, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước lăn bánh và ngăn đạp nhầm chân ga. Cuối cùng là camera 360 độ tiêu chuẩn, camera cập lề, 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ đổ đèo. Theo kế hoạch, mẫu xe SUV Subaru XV 2022 sẽ được lắp ráp ở nhà máy của Tan Chong tại Segambut, Thái Lan. Khi mua xe, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng Pure White, bạc Ice Silver, xám Magnetite Grey, đen Crystal Black Silica, xám Cool Grey Khaki và xanh đậm Dark Blue Pearl. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, xe có được bán ở những thị trường Đông Nam Á như Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Subaru XV 2022 thế hệ mới.

Trong triển lãm Thailand International Motor Expo 2021 diễn ra vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Subaru đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe XV tại thị trường Đông Nam Á. Đến nay, giá xe Subaru XV 2022 tại Thái Lan mới được hé lộ. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này có 2 phiên bản, bao gồm 2.0 iP EyeSight AWD và 2.0 iP GT EyeSight AWD. Giá bán lần lượt của 2 phiên bản này là 1,299 triệu Baht (khoảng 890 triệu đồng) và 1,389 triệu Baht (951 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng sẽ nhận về Subaru XV 2022 mới với những thay đổi nhẹ về về thiết kế và trang bị. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này được bổ sung lưới tản nhiệt khác biệt, cụm đèn pha cải tiến và 2 góc hình chữ "L" mới ở cản trước. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao mới. Riêng bản 2.0 iP GT EyeSight AWD sẽ được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch như cũ. Trong khi đó, gương bên ghế phụ lái sẽ tự chỉnh khi xe lùi về phía sau. Đáng tiếc là thiết kế đằng sau của Subaru XV 2022 không có gì mới mẻ. Bước vào bên trong mẫu SUV cỡ B này, người dùng sẽ bắt gặp những trang bị mới như ghế lái chỉnh điện 8 hướng và nhớ vị trí. Ngoài ra, xe còn được bổ sung tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn ở ghế sau cũng như khóa cửa tự động theo tốc độ. Những trang bị còn lại của Subaru XV 2022 ở Thái Lan không có gì khác trước. Xe vẫn có đèn pha LED tự động, đèn sương mù trước, cần gạt mưa tự động, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc nỉ màu đen đi kèm chỉ khâu màu cam, hệ thống thông tin giải trí Panasonic với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 6 loa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ B này là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đặc trưng của thương hiệu Subaru. Tuy nhiên, ở phiên bản mới, xe còn có hệ thống chọn chế độ lái Subaru Intelligent Drive (SI-Drive). Thêm vào đó là chế độ X-Mode mới, kết hợp cài đặt để chạy đường bụi và bùn. Thay đổi đáng chú ý khác của Subaru XV 2022 tại Thái Lan chính là hệ thống an toàn chủ động EyeSight nổi tiếng. Nhờ đó, xe có hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng Stop and Go, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước lăn bánh và ngăn đạp nhầm chân ga. Cuối cùng là camera 360 độ tiêu chuẩn, camera cập lề, 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ đổ đèo. Theo kế hoạch, mẫu xe SUV Subaru XV 2022 sẽ được lắp ráp ở nhà máy của Tan Chong tại Segambut, Thái Lan. Khi mua xe, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng Pure White, bạc Ice Silver, xám Magnetite Grey, đen Crystal Black Silica, xám Cool Grey Khaki và xanh đậm Dark Blue Pearl. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, xe có được bán ở những thị trường Đông Nam Á như Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Subaru XV 2022 thế hệ mới.