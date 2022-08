Subaru XV 2022 từ 715 triệu đồng, "đấu" Honda HR-V và Toyota Cross

Vào hồi tháng 12 năm ngoái, hãng Subaru đã vén màn phiên bản mới của dòng xe XV ở thị trường Thái Lan. Sau hơn nửa năm, mẫu SUV Subaru XV 2022 hạng B này tiếp tục trình làng ở một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Indonesia. Được định vị thấp hơn đàn anh Forester, Subaru XV 2022 mới đã chính thức ra mắt đất nước vạn đảo trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022. Đồng thời, đây cũng là sự kiện đánh dấu sự quay trở lại của hãng Subaru ở thị trường Indonesia. Tại thị trường Indonesia xe có 2 phiên bản, bao gồm 2.0iS và 2.0iS EyeSight. Giá xe Subaru XV 2022 ở hai phiên bản này lần lượt là 449,5 triệu Rupiah (khoảng 715 triệu đồng) và 499,5 triệu Rupiah (794 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá thấp hơn Subaru XV 2022 ở Thái Lan (1,299 - 1,389 triệu Baht, tương đương 890 - 951 triệu đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4.465 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.595 mm, chiều dài cơ sở 2.665 mm và chiều cao gầm 220 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V (2.610 mm), Toyota Corolla Cross (2.640 mm) hay Hyundai Creta (2.610 mm), mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỉnh đáng kể hơn. Tại thị trường Indonesia, Subaru XV 2022 được trang bị khá tốt và đồng đều ở hai phiên bản. Cụ thể, cả hai phiên bản của mẫu SUV hạng B này đều có đèn pha LED, đèn sương mù trước dạng LED, cần gạt nước tự động, vành hợp kim 18 inch sơn 2 màu thể thao, baga nóc, cửa sổ trời 1 mảnh, anten hình vây cá, đèn hậu kết hợp và đèn sương mù sau. Trong đó, đèn pha của xe có tính năng tự động chỉnh luồng sáng theo góc đánh lái và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bước vào bên trong Subaru XV 2022, người dùng Indonesia sẽ được chào đón bằng nội thất bọc da phối 2 màu tương phản. Ghế, mặt táp-lô, vô lăng và bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước đều được trang trí bằng chỉ khâu màu cam. Trang bị nội thất chung của cả hai phiên bản bao gồm vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình đa thông tin 6,3 inch nằm phía trên màn hình trung tâm... Ghế lái của xe dạng chỉnh điện/nhớ vị trí, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, cổng sạc USB trong ngăn chứa đồ dưới bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế trước và hệ thống điều khiển chạy địa hình X-Mode. Sự khác biệt giữa 2 phiên bản 2.0iS và 2.0iS EyeSight chủ yếu nằm ở trang bị an toàn. Theo đó, bản tiêu chuẩn chỉ có những tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau, camera lùi, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Chỉ có bản cao cấp mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight với những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành và kiểm soát chân ga. Dù ở phiên bản nào, Subaru XV 2022 tại Indonesia cũng dùng động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh 4WD tiêu chuẩn. Đây là trang bị đặc trưng của thương hiệu Subaru đồng thời cũng là điểm nhấn cạnh tranh với các đối thủ của XV. Ngoài Subaru XV 2022, hiếm có mẫu SUV hạng B nào được trang bị hệ dẫn động 4WD tiêu chuẩn. Hiện chưa rõ sau Thái Lan và Indonesia, Subaru XV có được đưa về Việt Nam để cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng B vô cùng sôi động hay không. SUV hạng B hiện là phân khúc xe được ưa chuộng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau sedan. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Subaru cân nhắc việc phân phối XV ở thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết SUV cỡ B - Subaru XV 2022 mới.

