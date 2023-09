Subaru Levorg Layback 2024 - xe cho người thích gầm cao cốp rộng

Với người tiêu dùng thế giới, cái tên Subaru Levorg có lẽ đã không còn xa lạ. Đây là mẫu xe station wagon hạng trung quen thuộc của thương hiệu Nhật Bản. Với xu hướng chuộng SUV trên toàn cầu, hãng Subaru đã quyết định bổ sung phiên bản mới cho dòng xe Levorg để "bắt trend". Sự ra đời của Subaru Levorg Layback 2024 mới ở thị trường Nhật Bản đã cho thấy điều đó. Là phiên bản gầm cao hơn của Levorg, mẫu xe lai wagon Subaru Levorg Layback 2024 được định vị giữa Crosstrek và Legacy Outback trong dòng sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản. So với Subaru Levorg tiêu chuẩn, mẫu xe này có sự khác biệt lớn nhất là khoảng sáng gầm. Theo đó, chiều cao gầm của Subaru Levorg Layback 2024 được tăng thêm 55 mm so với Levorg tiêu chuẩn, đạt 200 mm. Những thông số kích thước còn lại của Subaru Levorg Layback 2024 bao gồm chiều dài 4.770 mm, chiều rộng 1.820 mm và chiều cao 1.570 mm. So với Subaru Levorg thông thường, xe dài hơn 15 mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 70 mm. Ngoài ra, Subaru Levorg Layback 2024 còn sở hữu thiết kế theo phong cách SUV. Xe được trang bị cản trước mềm mại hơn và nẹp màu đen xung quanh thân xe. Lưới tản nhiệt của Subaru Levorg Layback 2024 được thiết kế rộng hơn so với Levorg tiêu chuẩn và có thêm nẹp màu bạc kéo dài từ logo hãng đến đèn pha hai bên. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim có đường kính 18 inch tiêu chuẩn, đi kèm lốp 225/55R18. Khi mua Subaru Levorg Layback 2024, khách hàng Nhật Bản có thể cá nhân hóa chiếc xe của mình bằng những gói ngoại thất như STI Aero Package, Premium Urban Package và Active Urban Package. Bên trong xe, mẫu station wagon lai SUV này sở hữu nội thất về cơ bản là giống Levorg tiêu chuẩn. Trên mặt táp-lô quen thuộc của xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch nằm dọc. Ngoài ra, Subaru Levorg Layback 2024 còn có ghế bọc da hoặc nỉ phối 2 màu mới, vô lăng bọc da, hệ thống đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Harman Kardon và cửa sổ trời. Khoang hành lý của xe có thể tích 561 lít, không thua kém gì Subaru Levorg tiêu chuẩn. "Trái tim" của Subaru Levorg Layback 2024 là động cơ xăng 4 xi-lanh phẳng, tăng áp, dung tích 1.8L tương tự Levorg thông thường. Động cơ tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Không thua kém các mẫu xe cùng thương hiệu, Subaru Levorg Layback 2024 cũng có gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight nổi tiếng. Xe được trang bị 3 camera bên ngoài, bao gồm 1 camera góc rộng mới. Sự bổ sung này giúp mở rộng phạm vi quan sát, từ đó phát hiện người đi bộ và xe đạp sớm hơn khi xe vào giao lộ ở tốc độ thấp. Hiện giá xe Subaru Levorg Layback 2024 ở thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Video: Giới thiệu Subaru Levorg Layback 2024 mới.

