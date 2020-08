Subaru Levorg 2020 có tới 6 phiên bản, hỗ trợ lái bán tự động

Subaru Levorg 2020 mới đã chính thức được ra mắt tại Nhật Bản. Đây là mẫu xe đầu tiên của Subaru sử dụng nền tảng Subaru toàn cầu. Nền tảng mới của Subaru cũng sẽ được áp dụng cho các dòng xe Ascent, Forester, Impreza và XV. Subaru Levorg thế hệ thứ 2 vẫn mang triết lý thiết kế Dynamic x Solid đặc trưng của Subaru. Phần đầu xe trông sắc sảo hơn nhờ bộ lưới tản nhiệt hình lục giác kích thước lớn và cụm đèn chiếu sáng góc cạnh. Phiên bản STI Sport có đôi chút khác biệt với thanh chrome cắt ngang bộ lưới tản nhiệt cùng logo STI ở phía trước và sau. Levorg 2020 sở hữu kích thước tổng thể 4.755 x 1.795 x 1.500 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.670 mm. Các thông số này đều lớn hơn Levorg hiện tại (4.690 x 1.780 x 1.490 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm). Cụm đèn hậu chữ C phía sau nay đã được thu gọn lại và liên kết với nhau bằng một mảng trang trí màu đen thay vì mạ chrome như trước. Subaru trang bị cho Levorg 2020 ống xả kép hình tròn đặt đối xứng phía dưới. Mâm xe tiêu chuẩn có kích thước 17 inch, phiên bản STI Sport có bộ mâm lớn hơn 1 inch. Hốc bánh xe được làm vuông vức giúp tăng thêm sự cơ bắp cho Levorg 2020.Nội thất Levorg 2020 nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng đặt dọc 11,6 inch. Phiên bản STI Sport có thêm những điểm nhấn màu đỏ bên trong xe. Màn hình tốc độ điện tử cũng được nâng cấp kích thước từ 7 inch lên 12,3 inch. Kích thước tăng gần gấp đôi cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn, bao gồm các dữ liệu về tốc độ, bản đồ, hệ thống an toàn chủ động... Subaru Levorg 2020 có tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm GT, GT-H, STI Sport và 3 phiên bản tùy chọn có thêm công nghệ hỗ trợ EyeSight X (GT EX, GT-H EX và STI Sport EX). EyeSight X được nâng cấp hơn EyeSight tiêu chuẩn hệ thống dữ liệu bản đồ 3D, cho phép xe có khả năng lái bán tự động cấp độ 2. Kích thước lớn hơn thế hệ cũ giúp không gian khoang hành lý phía sau trên Levorg 2020 tăng thể tích từ 522 lít lên 561 lít. Kích thước tổng thể của khoang hành lý là 1.602 x 1.070 x 771 mm (dài x rộng x cao). Subaru trang bị cho mẫu xe này động cơ boxer 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất 174 mã lực tại dải vòng tua 5.200-5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại dải vòng tua 1.600-3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT. Video: Chi tiết Subaru Levorg 2020 thế hệ mới.

