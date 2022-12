Subaru Forester 2023 thêm bản đặc biệt, chỉ từ 594 triệu đồng

Nhằm kỷ niệm 50 năm ra đời những mẫu xe dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của mình, hãng Subaru đã vén màn phiên bản đặc biệt mới của Forester ở thị trường nội địa Nhật Bản. Được gọi bằng cái tên Subaru Forester XT-Edition 2023 mới, mẫu xe đặc biệt này chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế và trang bị. Được phát triển dựa trên Subaru Forester bản Sport hiện đang bán tại Nhật Bản, Forester XT-Edition tạo sự khác biệt bằng màu sơn ngoại thất là xanh dương Geyser Blue. Đây là lần đầu tiên dòng SUV cỡ C của Subaru tại thị trường Nhật Bản có màu sơn này. Ngoài ra, Subaru Forester 2023 bản đặc biệt còn có những tùy chọn màu sơn khác như trắng, xám và đen. Dù sơn màu gì, Subaru Forester XT-Edition đều có những điểm nhấn màu đen xung quanh thân xe như lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất, cản trước/sau, cánh gió mui và baga nóc. Bên cạnh đó là bộ vành nhôm có đường kính 18 inch và sơn màu tối. Tương tự ngoại thất, nội thất của Subaru Forester XT-Edition cũng được áp dụng tông màu tối. Trong đó, ghế được bọc bằng chất liệu nỉ pha da tổng hợp màu đen và không thấm nước, đi kèm chỉ khâu màu bạc tương phản. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm được trang trí bằng những điểm nhấn màu bạc. Riêng mặt táp-lô lại có những chi tiết ốp kim loại màu xám nòng súng. Ngoài ra, hãng Subaru còn nâng cấp hệ thống đèn bên trong Forester XT-Edition bằng đèn LED. Trong khi đó, sàn khoang hành lý được bọc bằng chất liệu chống thấm nước đa dụng. Có một điều kỳ lạ là Subaru Forester XT-Edition không hề có màn hình cảm ứng trung tâm. Ở vị trí đặt màn hình là ốp bằng nhựa màu đen và một ngăn chứa đồ nhỏ. Phía trên là một màn hình nhỏ để hiển thị các thông tin khác. Trong khi đó, phía sau vô lăng là bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin ở giữa. Bù lại, Subaru Forester XT-Edition vẫn có gương chiếu hậu điện tử và gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Subaru Forester XT-Edition là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động Symmetrical AWD. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Subaru Forester XT-Edition 2023 bán ra từ 3,355 triệu Yên (khoảng 594 triệu đồng). Trang bị tùy chọn duy nhất của xe là cửa cốp chỉnh điện với giá 55.000 Yên (9,7 triệu đồng). Tại Việt Nam, Subaru Forester phiên bản mới đã ra mắt trong triển lãm VMS 2022 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Hiện dòng SUV cỡ C này đang được ưu đãi lên đến 259 triệu đồng. Theo đó, Subaru Forester 2022 bản 2.0i-L được giảm 259 triệu đồng xuống còn 869 triệu đồng trong khi bản 2.0i-S EyeSight giảm 184 triệu đồng còn 1,104 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng mua Subaru Forester trong dịp này còn được tặng thêm quà. Cụ thể, khách mua Subaru Forester 2.0i-L sẽ nhận được quà tặng là màn hình đa phương tiện trị giá 25 triệu đồng và 1 năm bảo dưỡng. Trong khi đó, khách hàng mua bản 2.0i-S EyeSight sẽ nhận được loạt quà tặng có tổng trị giá 45 triệu đồng. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Subaru Forester XT-Edition 2023 mới.

