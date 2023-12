Starlight Wuling giá rẻ từ 13.200 USD sắp ra mắt, sẽ về Việt Nam

Mẫu xe Wulign Starlight 2024 mới sẽ có các phiên bản plug-in hybrid (PHEV) và chạy hoàn toàn bằng điện (BEV), trong đó, những đợt giao hàng đầu tiên sẽ dành cho những khách hàng muốn PHEV và BEV sẽ diễn ra vào đầu năm 2024. Và mới đây, SGMW, liên doanh Trung - Mỹ giữa GM, SAIC và Wuling đã chính thức chốt ngày ra mắt cho mẫu xe Starlight. Cụ thể, Wuling Starlight của SGMW sẽ được tung ra thị trường vào ngày 6/12/2023. Xe cũng đã được công bố bán trước bắt đầu tại Triển lãm ô tô Quảng Châu vào tháng 11, mức giá xe Wuling Starlight 2024 từ 93.800 đến 109.800 nhân dân tệ (13.200 – 15.500 USD, tương đương là 307 triệu đồng đến 360 triệu đồng.). Wuling khá nổi tiếng vì có mẫu xe điện thành công nhất là Wuling Hongguang Mini EV, đã được bán chính hãng tại Việt Nam, cũng như mẫu hatchback giá rẻ Wuling Bingo mới ra mắt gần đây (8.500 USD) cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull tại Trung Quốc. Starlight là mẫu xe 5 chỗ có kích thước khung gầm 4835/1860/1515 mm trên chiều dài cơ sở 2800 mm. Bên trong xe, bạn sẽ tìm thấy hai màn hình, màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch và bảng điều khiển 8,8 inch phía trước người lái. Nó chạy trên hệ điều hành Ling của Wuling. Không gian cốp xe là 540L và thêm không gian 33L ở dưới thảm ghế. Hệ số cản là 0,228cd. Wuling Starlight EV có động cơ 75 kW của ESC10 và Qianyi Tech. Tốc độ tối đa là 150 km/h và trọng lượng lề đường là 1600 kg. Pin là lithium-iron-phosphate (LFP). REPT và Heat Power sẽ là nhà cung cấp. Dung lượng pin sẽ được tiết lộ sau. Phiên bản PHEV sẽ mang theo bộ pin LFP do Zenergy và Huating Power cung cấp. Năng lực cũng vẫn chưa được tiết lộ. PHEV sẽ sử dụng động cơ 100 kW của Inboer Electric Co., Ltd. Động cơ đốt trong 78 kW là của Liuzhou Saike Tech. Pin của PHEV cấp nhập cảnh sẽ là 9,5 kWh, phù hợp cho phạm vi CLTC 70 km và phiên bản cao cấp nhất sẽ có gói 20,5 kWh phù hợp cho phạm vi chỉ dành cho BEV 150 km. Video: Xem chi tiết sedan điện Wuling Starlight của SGMW.

