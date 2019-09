Dựa trên mẫu xe tự động NXT Concept ra mắt vào hồi tháng 6 vừa qua, Scania đã phát triển một mẫu xe tải hạng nặng tự lái có tên Scania AXL. Là mẫu xe tải tự động hoàn toàn, chiếc xe tự lái Scania AXL thậm chí còn không có khoang lái. Thay vào đó là môđun thông minh điều khiển mọi hoạt động và vận hành xe. Khác với các mẫu xe tự động hiện nay được trang bị hệ truyền động điện, chiếc Scania AXL hoàn toàn mới vẫn sử dụng động cơ đốt trong sự dụng nhiên liệu sinh học tái sinh. Theo đại diện của Scania, chiếc AXL là một ví dụ điển hình cho việc kết hợp giữa xe tải truyền thống cùng công nghệ hoàn toàn mới. Bên cạnh khả năng tự động lái, Scania AXL còn có nhiều công nghệ đáng chý ý khác như camera giám sát, radar, máy quét định vị lidar và thiết bị nhận GPS để giúp xe có thể vận hành một cách linh hoạt và khéo léo trong các khu mỏ và công trường xây dựng. Các địa hình đường nói trên thực sự là "sân khấu" lý tưởng để các mẫu xe tải tự hành thể hiện khả năng của mình. Ví dụ như trong các khu mỏ, hệ thống xử lý thông tin của xe sẽ cung cấp thông tin để xe tự biết phải vận hành sao cho an toàn và phù hợp nhất. Tuy nhiên, xe có thể vận hành hiệu quả như vậy một phần cũng là do đặc thù địa hình và tuyến đường trong mỏ không hề thay đổi, không có sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài như trên đường công cộng. Ở thời điểm hiện tại, Scania đang đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu đầu tiên tung ra xe tải hạng nặng tự hành. Với dòng xe tải tự hành hoàn toàn mới, các ngành công nghiệp như khai mỏ hay xây dựng có khả năng hoạt động hiệu quả, an toàn và ngày càng phát triển hơn. Theo đại diện hãng xe này cho hay; "Chúng tôi hiện đã mang đến cho khách hàng các mẫu xe tải tự hành. Tuy nhiên các mẫu xe này vẫn còn cabin cho người lái có thể can thiệp khi cần thiết. Trong khi đó Scania AXL sẽ không được bố trí khoang lái, thiết kế này dự kiến sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện của ngành xe công nghiệp." Video: "Soi" xe tải hạng nặng tự lái Scania AXL hoàn toàn mới

