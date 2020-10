"Soi" xe đẩy hạng sang Mercedes-Benz cho em bé

Mercedes-Benz từng tham gia sản xuất xe đẩy cho em bé cách đây 2 năm cùng thương hiệu Hartan. Đến thời điểm hiện tại, hãng xe Đức đã tự sản xuất sản phẩm này với tên gọi xe đẩy Mercedes-Benz AMG. Mercedes-Benz AMG cho em bé được trang bị 4 bánh xe với bộ vành 5 chấu kép tương tự những mẫu ôtô AMG nguyên bản, ghế ngồi được bọc chất liệu Microfaser Dinamica màu đen hoặc màu than. Bên cạnh kiểu dáng bắt mắt, xe đẩy em bé Mercedes-Benz AMG cũng tập trung vào sự êm ái cho trẻ. Xe được trang bị hệ thống treo chuyên dụng, khóa an toàn cho phép đảo chiều nằm của trẻ, phanh tay... Hướng đến sự linh hoạt, xe đẩy Mercedes-Benz AMG có kích thước tổng thể khi gấp lại là 690 x 585 x 310 mm (dài x rộng x cao). Nhờ có kích thước nhỏ gọn, xe đẩy này có thể để vừa trong cốp các dòng xe thể thao của Mercedes-Benz. Xe đẩy cho em bé Mercedes-Benz AMG có thể lắp thêm các phụ kiện như thùng đựng đồ, nệm lót thoát khí, balo Bag2Go... Xe sẽ được bán ra từ cuối năm nay song song với xe đẩy Avantgarde Đối với dòng sản phẩm Avantgarde kết hợp cùng Hartan, Mercedes-Benz cũng nâng cấp đôi chút về kiểu dáng và trang bị. Xe đẩy em bé Avantgarde có phần khung được trang trí hoa văn, vành xe 5 chấu kép màu đen bạc, dây an toàn nam châm... Video: Xem xe đẩy hạng sang Mercedes-Benz cho em bé.

