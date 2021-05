"Soi" Suzuki Vitara AllGrip dẫn động 4 bánh từ 696 triệu đồng

Suzuki Philippines đã đăng tải một hình ảnh teaser cho biết Vitara AllGrip sẽ được công bố vào ngày 28/5/2021 sắp tới, bổ sung vào dòng sản phẩm Vitara tại thị trường Philippines - hiện chỉ có duy nhất biến thể GLX dẫn động cầu trước. Tương tự như GLX, phiên bản Suzuki Vitara AllGrip 2021 mới cũng được nhập khẩu từ Hungary. Đáng chú ý, Mẫu xe SUV Suzuki Vitara AllGrip sẽ là chiếc B-SUV đầu tiên ở Philippines được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó mà xe có lợi thế hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Geely Coolray - mẫu xe dẫn đầu phân khúc hiện tại ở quốc gia này. Theo đó, Suzuki Vitara AllGrip sử dụng hệ thống thời gian thực (AllGrip Select) với khớp nối nhớt để tự động phân phối lực kéo đến bánh sau khi phát hiện có hiện tượng trượt ở phía trước. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ M16A 1.6L 4 xi-lanh tương tự như bản dẫn động cầu trước, cho công suất khoảng 113 mã lực và mô-men xoắn 156 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp có lẫy chuyển số trên vô lăng. Suzuki Vitara vốn được đánh giá cao về độ an toàn với một loạt các tính năng bảo vệ, có thể kể đến như; 06 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EDB, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thốngcân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước và sau… Về giá xe Suzuki Vitara AllGrip 2021 bán ra tại Philippines dự kiến từ 1,458 triệu P (khoảng 696 triệu đồng), đắt hơn khá nhiều so với đối thủ Geely Coolray có giá khởi điểm từ 978.000 P (khoảng 468 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Suzuki Vitara AllGrip 2021 mới.

