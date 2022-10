"Soi" Porsche Cayenne Turbo GT hơn 12 tỷ đồng của tay chơi Nam Định

Porsche Cayenne Turbo GT mới là phiên bản cao cấp nhất cũng như nhanh nhất của dòng Cayenne đang được phân phối trong nước với giá bán khởi điểm ở mức 12,250 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, chiếc Porsche Cayenne Turbo GT hiệu suất cao này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp may mặc tại Nam Định. Tại nước ta, mẫu SUV hiệu năng cao này đã có 3 chiếc được mang về nước và tất cả đều đã có chủ nhân, một trong số đó thuộc sở hữu của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend. Chiếc xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT trong bài viết có lớp sơn màu đen bóng. So với các phiên bản khác, Cayenne Turbo GT sở hữu một số điểm khác biệt như hốc gió đầu xe lớn hơn, hệ thống ống xả titan do hãng Akrapovic chế tạo đặt giữa. Một số chi tiết còn có cấu tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ như nóc xe, cánh gió hay ốp gương chiếu hậu, Bộ khuếch tán phía bên sau, giúp diện mạo của xe trở nên cuốn hút hơn. Porsche Cayenne Turbo GT được trang bị bộ mâm độc quyền GT Design kích thước 22 inch sơn vàng. Lốp xe đặc biệt từ Pirelli và hệ thống treo khí nén được gia cố chắc chắn hơn 15%. Bên cạnh đó, xe còn được lắp đặt hệ thống phanh hiệu năng cao (PCCB) cải tiến để tăng hiệu quả sử dụng của chi tiết này. Các hệ thống khác mà Porsche trang bị cho Cayenne đều được nâng cấp trên Turbo GT, bao gồm: hệ thống treo chủ động (PASM), hệ thống kiểm soát khung gầm động (PDCC), hệ thống trợ lực lái Plus và hệ thống đánh lái cầu sau. Thương hiệu xe hơi nước Đức đã điều chỉnh lại cho các bánh trước rộng hơn 1 inch để hỗ trợ xử lý và véc-tơ mô-men xoắn cũng được sửa đổi với tỷ lệ khóa cao hơn. Phần gầm Turbo GT được hạ thấp hơn 17 mm so với Turbo Coupe, đồng thời toàn bộ khung gầm và hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động được tinh chỉnh lại đặc biệt cho riêng bản này. Logo "Turbo GT" đặt ở nắp cốp được sơn đen nhám, đây là tùy chọn có giá 17,5 triệu đồng. Khoang nội thất của Cayenne Turbo GT được trang bị ghế thể thao, bọc Alcantara và các bề mặt thông gió độc quyền, tựa đầu thêu dòng chữ "Turbo GT". Phía sau, cụm đồng hồ là sự kết hợp giữa cơ học và điện tử. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hiển thị bản đồ, định vị, kết nối bluetooth, Apple Carplay/Android Auto. Phiên bản này chỉ có cấu hình 4 chỗ thay vì 5 chỗ. Dòng SUV mạnh mẽ này của Porsche vẫn được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít giống với trên Cayenne Turbo Coupe nhưng đã được tinh chỉnh để tăng thêm khoảng 90 mã lực, nâng tổng công suất của xe lên mức 631 mã lực. Mô-men xoắn của xe cũng được tinh chỉnh để đạt mức 850 Nm. Porsche đã chế tạo ra loại động cơ tám xi-lanh mạnh nhất hiện nay bằng cách sửa đổi trục khuỷu, bộ tăng áp turbo, hệ thống cảm ứng và bộ làm mát liên động. Turbo GT cũng được trang bị hệ thống xả thể thao nhẹ hơn bằng titan. Kết hợp cùng động cơ V8 tăng áp kép chính là hộp số tự động Tiptronic tám cấp với phần mềm sửa đổi dành cho hệ dẫn động bốn bánh và hệ thống làm mát bổ sung. Nhờ những sửa đổi này mà hộp số có khả năng chuyển số nhanh hơn. Với những tinh chỉnh cùng mức công suất đầu ra ấn tượng, Porsche Cayenne Turbo GT hàng hiếm mang biển số Nam Định này có tốc độ tối đa lên tới 297 km/h, khả năng tăng tốc từ 0-100 km chỉ trong 3,3 giây. Video: Chi tiết Porsche Cayenne Turbo GT thế hệ mới.

Porsche Cayenne Turbo GT mới là phiên bản cao cấp nhất cũng như nhanh nhất của dòng Cayenne đang được phân phối trong nước với giá bán khởi điểm ở mức 12,250 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, chiếc Porsche Cayenne Turbo GT hiệu suất cao này thuộc sở hữu của một doanh nghiệp may mặc tại Nam Định. Tại nước ta, mẫu SUV hiệu năng cao này đã có 3 chiếc được mang về nước và tất cả đều đã có chủ nhân, một trong số đó thuộc sở hữu của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend. Chiếc xe SUV Porsche Cayenne Turbo GT trong bài viết có lớp sơn màu đen bóng. So với các phiên bản khác, Cayenne Turbo GT sở hữu một số điểm khác biệt như hốc gió đầu xe lớn hơn, hệ thống ống xả titan do hãng Akrapovic chế tạo đặt giữa. Một số chi tiết còn có cấu tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ như nóc xe, cánh gió hay ốp gương chiếu hậu, Bộ khuếch tán phía bên sau, giúp diện mạo của xe trở nên cuốn hút hơn. Porsche Cayenne Turbo GT được trang bị bộ mâm độc quyền GT Design kích thước 22 inch sơn vàng. Lốp xe đặc biệt từ Pirelli và hệ thống treo khí nén được gia cố chắc chắn hơn 15%. Bên cạnh đó, xe còn được lắp đặt hệ thống phanh hiệu năng cao (PCCB) cải tiến để tăng hiệu quả sử dụng của chi tiết này. Các hệ thống khác mà Porsche trang bị cho Cayenne đều được nâng cấp trên Turbo GT, bao gồm: hệ thống treo chủ động (PASM), hệ thống kiểm soát khung gầm động (PDCC), hệ thống trợ lực lái Plus và hệ thống đánh lái cầu sau. Thương hiệu xe hơi nước Đức đã điều chỉnh lại cho các bánh trước rộng hơn 1 inch để hỗ trợ xử lý và véc-tơ mô-men xoắn cũng được sửa đổi với tỷ lệ khóa cao hơn. Phần gầm Turbo GT được hạ thấp hơn 17 mm so với Turbo Coupe, đồng thời toàn bộ khung gầm và hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động được tinh chỉnh lại đặc biệt cho riêng bản này. Logo "Turbo GT" đặt ở nắp cốp được sơn đen nhám, đây là tùy chọn có giá 17,5 triệu đồng. Khoang nội thất của Cayenne Turbo GT được trang bị ghế thể thao, bọc Alcantara và các bề mặt thông gió độc quyền, tựa đầu thêu dòng chữ "Turbo GT". Phía sau, cụm đồng hồ là sự kết hợp giữa cơ học và điện tử. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hiển thị bản đồ, định vị, kết nối bluetooth, Apple Carplay/Android Auto. Phiên bản này chỉ có cấu hình 4 chỗ thay vì 5 chỗ. Dòng SUV mạnh mẽ này của Porsche vẫn được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít giống với trên Cayenne Turbo Coupe nhưng đã được tinh chỉnh để tăng thêm khoảng 90 mã lực, nâng tổng công suất của xe lên mức 631 mã lực. Mô-men xoắn của xe cũng được tinh chỉnh để đạt mức 850 Nm. Porsche đã chế tạo ra loại động cơ tám xi-lanh mạnh nhất hiện nay bằng cách sửa đổi trục khuỷu, bộ tăng áp turbo, hệ thống cảm ứng và bộ làm mát liên động. Turbo GT cũng được trang bị hệ thống xả thể thao nhẹ hơn bằng titan. Kết hợp cùng động cơ V8 tăng áp kép chính là hộp số tự động Tiptronic tám cấp với phần mềm sửa đổi dành cho hệ dẫn động bốn bánh và hệ thống làm mát bổ sung. Nhờ những sửa đổi này mà hộp số có khả năng chuyển số nhanh hơn. Với những tinh chỉnh cùng mức công suất đầu ra ấn tượng, Porsche Cayenne Turbo GT hàng hiếm mang biển số Nam Định này có tốc độ tối đa lên tới 297 km/h, khả năng tăng tốc từ 0-100 km chỉ trong 3,3 giây. Video: Chi tiết Porsche Cayenne Turbo GT thế hệ mới.