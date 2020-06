"Soi" Mustang Saleen S281 từng lăn bán trong bom tấn Transformers

Nhiều mẫu xe trong bom tấn Transformers được sử dụng trong phim được thuê từ các hãng xe tuy nhiên một số xe khác lại được tài trợ, như những chiếc Chevrolet, Pontiac trong phim được chính GM hỗ trợ. Một số mẫu xe khác, điển hình là chiếc xe đầu kéo Peterbilt đóng vai thủ lĩnh Optimus Prime lại là một sản phẩm được chính đoàn làm phim tạo ra hoặc thông qua một cơ sở độ xe nổi tiếng. Một trong những chiếc xe đó là chiếc Ford Mustang Saleen S281 Extreme được Paramount hợp tác cùng Saleen để biến xe trở thành nhân vật Barricade với dáng dấp của một chiếc xe cảnh sát. Ngoài việc được sử dụng trong bộ phim Transformers đầu tiên vào năm 2007, chiếc Saleen S281 Extreme này còn là một trong hai chiếc xe được sử dụng trong quá trình quảng bá bộ phim. Theo như đơn vị đăng tải đấu giá chiếc xe này – Mecum Auctions, cho biết chiếc xe được dùng tại các sự kiện quảng bá ở bờ Đông nước Mỹ. Giống như khi được sử dụng trong lúc quay phim và quảng bá, chiếc xe sở hữu ngoại thất thất với phối màu đen – trắng đặc trưng của xe cảnh sát Mỹ. Bên hông xe, thay vì dòng chữ “to protect and serve” (bảo vệ và phục vụ), chiếc xe này sở hữu dòng chữ “to punish and enslave” (trừng phạt và nô dịch), một trong những khẩu hiệu của đội quân Decepticon (phe phản diện). Một số chi tiết khác cũng được trang bị như đèn cảnh báo trên nóc xe, cản va trước, đèn pha hỗ trợ, dòng chữ “police” bên hông cùng huy hiệu cảnh sát với logo Decepticon bên trong. Trên phiên bản Ford Mustang cho Decepticon, chiếc xe sẽ được trang bị động cơ V8 siêu nạp, dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất 550 mã lực. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp do Tremec sản xuất. Với sức mạnh đó, chiếc xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chưa đầy 5 giây và có thể đạt tốc độ tối đa hơn 250 km/h. Chiếc xe đặc biệt này sẽ được Mecum Auctions đưa lên sàn đấu giá trong thời gian tới đây. Trước đây, một trong ba chiếc xe tương tự được sử dụng trong quá trình quay phim đã được bán với giá lên đến 170.000 USD cũng thông qua một phiên đấu giá trên eBay. Video: Mustang Saleen S281 từng lăn bán trong bom tấn Transformers.

Nhiều mẫu xe trong bom tấn Transformers được sử dụng trong phim được thuê từ các hãng xe tuy nhiên một số xe khác lại được tài trợ, như những chiếc Chevrolet, Pontiac trong phim được chính GM hỗ trợ. Một số mẫu xe khác, điển hình là chiếc xe đầu kéo Peterbilt đóng vai thủ lĩnh Optimus Prime lại là một sản phẩm được chính đoàn làm phim tạo ra hoặc thông qua một cơ sở độ xe nổi tiếng. Một trong những chiếc xe đó là chiếc Ford Mustang Saleen S281 Extreme được Paramount hợp tác cùng Saleen để biến xe trở thành nhân vật Barricade với dáng dấp của một chiếc xe cảnh sát. Ngoài việc được sử dụng trong bộ phim Transformers đầu tiên vào năm 2007, chiếc Saleen S281 Extreme này còn là một trong hai chiếc xe được sử dụng trong quá trình quảng bá bộ phim. Theo như đơn vị đăng tải đấu giá chiếc xe này – Mecum Auctions, cho biết chiếc xe được dùng tại các sự kiện quảng bá ở bờ Đông nước Mỹ. Giống như khi được sử dụng trong lúc quay phim và quảng bá, chiếc xe sở hữu ngoại thất thất với phối màu đen – trắng đặc trưng của xe cảnh sát Mỹ. Bên hông xe, thay vì dòng chữ “to protect and serve” (bảo vệ và phục vụ), chiếc xe này sở hữu dòng chữ “to punish and enslave” (trừng phạt và nô dịch), một trong những khẩu hiệu của đội quân Decepticon (phe phản diện). Một số chi tiết khác cũng được trang bị như đèn cảnh báo trên nóc xe, cản va trước, đèn pha hỗ trợ, dòng chữ “police” bên hông cùng huy hiệu cảnh sát với logo Decepticon bên trong. Trên phiên bản Ford Mustang cho Decepticon , chiếc xe sẽ được trang bị động cơ V8 siêu nạp, dung tích 4,6 lít, sản sinh công suất 550 mã lực. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp do Tremec sản xuất. Với sức mạnh đó, chiếc xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chưa đầy 5 giây và có thể đạt tốc độ tối đa hơn 250 km/h. Chiếc xe đặc biệt này sẽ được Mecum Auctions đưa lên sàn đấu giá trong thời gian tới đây. Trước đây, một trong ba chiếc xe tương tự được sử dụng trong quá trình quay phim đã được bán với giá lên đến 170.000 USD cũng thông qua một phiên đấu giá trên eBay. Video: Mustang Saleen S281 từng lăn bán trong bom tấn Transformers.