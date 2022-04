"Soi" Mercedes-Maybach S600 hơn 15 tỷ chuyên chở Hoa hậu Giáng My

Giáng My từng gây bất ngờ khi lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 2 người có một con chung là Anh Sa nhưng rất kín tiếng. Người đẹp chỉ chia sẻ hình ảnh lộng lẫy của mình khi đi dự tiệc hay ăn uống cùng bạn bè và chiếc xe hay tháp tùng Hoa hậu đền Hùng là Mercedes-Maybach S600 siêu sang. Mercedes-Maybach S600 của Giáng My hay sử dụng cách đây 6 năm là 1 trong những chiếc xe siêu sang đắt đỏ bậc nhất tại dải đất hình chữ S của hãng xe Mercedes-Benz phân phối lúc bấy giờ. Hiện Hoa hậu đền Hùng duy nhất ở Việt Nam và con gái cũng có cổ phần khủng trong tập đoàn Tân Hoàng Minh. Giáng My không chỉ được biết đến là Hoa hậu đền Hùng duy nhất ở Việt Nam mà còn có chung 1 cô con gái với bị can Đỗ Anh Dũng. Ngoài ra, người đẹp U60 còn sở hữu khối tài sản rất đáng nể ở tuổi trung niên. Cách đây 6 năm, người đẹp này còn gây choáng nhiều người khi hay dự sự kiện trên chiếc xe siêu sang mang nhãn hiệu Mercedes-Maybach S600 hơn 15 tỷ đồng. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 của Hoa hậu Giáng My có ngoại thất sơn màu đen cùng nhiều chi tiết mạ crôm bóng loáng. Điểm nhấn của ngoại hình xe còn có bộ la-zăng đa chấu kép cỡ lớn là đặc trưng của phiên bản xe cao cấp nhất nhà Mercedes-Maybach S-Class. Mức giá xe Mercedes-Maybach S600 lúc mới ra mắt tại dải đất hình chữ S có giá bán 9,669 tỷ đồng để tham khảo phản ứng của nhà giàu Việt, nhưng chỉ sau 2 năm có mặt tại Việt Nam cùng độ hot của chiếc xe siêu sang này đã khiến giá bán nhanh chóng đã được tăng lên con số 14,2 tỷ đồng. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 của Hoa hậu đền Hùng được phát triển dựa trên dòng xe sang Mercedes-Benz S-Class tiêu chuẩn nhưng chiều dài tổng thể của xe tăng 200 mm và điều này cũng mang đến khoang lái rộng rãi hơn nhằm giúp hãng xe sang đến từ Đức trang bị nhiều tính năng thương gia ở hai hàng ghế sau. Chưa hết, hàng ghế sau trên Mercedes-Maybach S600 của Hoa hậu Giáng My có thể ngả tối đa 43,5 độ và tích hợp đệm đỡ bắp chân. Hai ghế này không thể thiếu tính năng massage đến 6 chế độ khác nhau. Ở giữa 2 hàng ghế thương gia này là bàn gấp và bộ ly champagne bằng bạc được cho ra đời bởi các nghệ nhân của Robbe và Berking. Bên cạnh đó điểm khác biệt về thiết kế ngoại thất của Mercedes-Maybach S600 so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở lưới tản nhiệt 3 nan kép, đèn pha và đèn định vị LED, bộ vành 19 inch đa chấu, ống xả kép và logo Maybach, vị trí cột B có sự xuất hiện của 2 nẹp kim loại mạ chrome nhằm phân biệt với "người anh em" S-Class... Mercedes-Maybach S600 sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus, nhờ đó, chiếc xe siêu sang này có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Những trang bị xa xỉ trên Mercedes-Maybach S600 tại Việt Nam.

