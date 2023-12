"Soi" Mercedes-AMG SL 63 mui trần nổi bần bật với gói độ Mansory

Trong ngành độ xe, Mansory luôn là cái tên gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi phong cách táo bạo và những tác phẩm có thể gây ấn tượng mạnh theo cả 2 hướng tích cực lẫn tiêu cực. Dự án mới nhất của Mansory cũng không phải ngoại lệ, khi chiếc Mercedes-AMG SL 63 mui trần này sau khi được công bố đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới mê xe trên khắp thế giới. Gói nâng cấp này đã từng được Mansory tiết lộ vào đầu năm 2023, tức là chỉ ít lâu sau khi dòng SL-Class thế hệ mới chính thức ra mắt. Tuy nhiên phải đến khi được ứng dụng vào xe thực tế, toàn bộ ý tưởng của Mansory mới thể hiện đầy đủ, cho thấy sự cải tiến vượt trội so với thiết kế nguyên bản mà đội ngũ Mercedes-AMG dành cho mẫu SL 63. Điểm nhấn đầu tiên trên Mercedes-AMG SL 63 mui trần độ Mansory dễ thấy nhất đến từ màu sơn xám với sắc thái nổi bật nhưng cũng không kém phần trang nhã, có thể nói là sự lựa chọn hoàn hảo để chiếc SL 63 phô diễn đồng thời tính chất thể thao và sang trọng của thương hiệu Mercedes-AMG. Cùng với đó là ánh đen từ các chi tiết bằng sợi carbon, bao gồm cả nắp ca-pô cầu kỳ với các khe hút gió và các đường viền sắc nét. Phần đầu của chiếc SL 63 này nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mới, logo Mansory nổi bật, nhiều chi tiết bằng sợi carbon và các điểm nhấn màu xanh. Một chi tiết bổ sung mới nữa là đèn chạy ban ngày LED hình chữ L được tích hợp vào khe hút gió tạo nên dáng vẻ lạ mắt nhưng cũng rất thú vị và ấn tượng. Nhiều thay đổi cũng đã được thực hiện ở hai bên thân xe của SL. Mansory đã lắp đặt những tấm ốp sườn độc đáo và một bộ mâm xe cực ngầu, không giống bất kỳ mâm xe nào từng được trang bị cho một mẫu xe cao cấp như SL 63. Chưa dừng lại ở đó, nội thất xe cũng nhận được những nâng cấp đáng kể. Nội thất được bọc da màu xanh nước biển tươi với đường viền màu vàng tương phản và đường chỉ khâu độc đáo. Thậm chí cả vô-lăng cũng được bọc da màu xanh sáng này. Thêm vào đó, khối động cơ xăng V8 tăng áp kép với dung tích 4.0L của chiếc xe cũng được điều chỉnh để tăng công suất lên 850 mã lực, mạnh hơn rất nhiều so với con số 577 mã lực khi xe ở trạng thái nguyên bản và đồng thời cũng trội hơn bản PHEV SL 63 S E Performance chính hãng. Mansory không tiết lộ họ làm cách nào để đạt được sự cải thiện quá lớn về mặt hiệu năng như vậy, đó cũng là cách để xưởng độ này trở nên tách biệt so với phần còn lại của ngành. Không thể phủ nhận một điều rằng Mansory rất biết cách tạo nên những tác phẩm xe độ nổi bật, đem lại niềm phấn khích cho giới mộ điệu. Bản độ Mercedes-AMG SL 63 mới nhất này chính là ví dụ tiêu biểu nhất, đã nâng đẳng cấp cho SL 63 lên một tầm cao mới. Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz SL 63 AMG 4MATIC+ độ Mansory.

