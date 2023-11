Cựu CEO Apple - huyền thoại Steve Jobs, cứ 6 tháng đổi ôtô một lần

Steve Jobs là một trong những nhân vật nổi bật nhất thế giới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông là người đồng sáng lập, chủ tịch và cựu tổng giám đốc của Apple. ông có một thói quen rất đặc biệt, đó là cứ 6 tháng Steve Jobs lại đổi ôtô một lần, dù chiếc xe không hỏng hóc hay có vết xước nào cả. Đặc biệt hơn, những chiếc ôtô của Steve Jobs được thay mới vẫn là những mẫu xe có cùng kiểu dáng, cùng màu sắc với xe trước đó. Điển hình như ông lái chiếc Porsche màu đen trong nhiều năm nhưng cứ 6 tháng lại thay xe một lần. Khi chuyển sang dùng chiếc Mercedes-Benz SL55 ông cũng vẫn giữ thói quen y như vậy, cứ 6 tháng lại đổi một chiếc mới có thiết kế và màu sắc tương tự. Tuy nhiên, lý do của việc đổi xe này không phải do ông khó tính, không chấp nhận chiếc xe bị xước xát mà do ông không thích lắp biển số cho xe. Thời ấy, bang California cho chủ sở hữu xe thời hạn 6 tháng để ra biển số. Chính vì thế, ông liên tục đổi xe để không phải gắn biển cho chiếc xe của mình. “Huyền thoại” của Apple thậm chí còn còn ký một loạt các hợp đồng dài hạn chỉ để mua một chiếc xe mới sau 180 ngày. Để cho mọi việc trở nên đơn giản, ông chọn cùng một mẫu xe trong suốt nhiều năm. Tất nhiên công ty cung cấp xe cho Steve Jobs gật đầu tức khắc vì những chiếc xe mà Steve Jobs đã từng sử dụng sẽ trở nên thu hút người mua hơn bao giờ hết. Còn ông thì luôn được đi chiếc xe không biển số, chỉ với dòng mã vạch nhỏ xíu mang phong cách riêng của mình. Như vậy, trong suốt vài thập kỷ, Jobs chỉ gắn bó với mỗi chiếc xe tối đa khoảng 6 tháng. Giờ đây, người dân sinh sống tại bang này không còn được áp dụng luật này nữa, hiện chính quyền đã chỉnh sửa lại luật và yêu cầu mọi chiếc xe đều phải có biển số đi kèm. Ngoài sở thích kỳ quặc trên, vị thiên tài này còn có thú vui sưu tầm xe hơi. Người Steve Jobs sở hữu bộ sưu tập ôtô nhiều mẫu xe như: Mercedes-Benz SL 55 AMG, BMW Z8, Porsche 911, Nash Metropolitan Convertible… Tính cách kỳ quặc của vị tỷ phú còn được thể hiện qua việc ông không hề nuông chiều con cái, ông từ chối tặng lại chiếc xe Porsche cũ cho con gái, tuy nhiên lại không ngần ngại tặng một chiếc xe mới tinh cho nhân viên bán hàng xuất sắc tại công ty. Là một tỷ phú, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Steve Jobs lại sống rất đơn giản trong một ngôi nhà nhỏ tại một khu dân cư bình thường ở Palo Alto. Video: BMW của đồng sáng lập Apple Steve Jobs được bán đấu giá.

Steve Jobs là một trong những nhân vật nổi bật nhất thế giới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông là người đồng sáng lập, chủ tịch và cựu tổng giám đốc của Apple. ông có một thói quen rất đặc biệt, đó là cứ 6 tháng Steve Jobs lại đổi ôtô một lần, dù chiếc xe không hỏng hóc hay có vết xước nào cả. Đặc biệt hơn, những chiếc ôtô của Steve Jobs được thay mới vẫn là những mẫu xe có cùng kiểu dáng, cùng màu sắc với xe trước đó. Điển hình như ông lái chiếc Porsche màu đen trong nhiều năm nhưng cứ 6 tháng lại thay xe một lần. Khi chuyển sang dùng chiếc Mercedes-Benz SL55 ông cũng vẫn giữ thói quen y như vậy, cứ 6 tháng lại đổi một chiếc mới có thiết kế và màu sắc tương tự. Tuy nhiên, lý do của việc đổi xe này không phải do ông khó tính, không chấp nhận chiếc xe bị xước xát mà do ông không thích lắp biển số cho xe. Thời ấy, bang California cho chủ sở hữu xe thời hạn 6 tháng để ra biển số. Chính vì thế, ông liên tục đổi xe để không phải gắn biển cho chiếc xe của mình. “Huyền thoại” của Apple thậm chí còn còn ký một loạt các hợp đồng dài hạn chỉ để mua một chiếc xe mới sau 180 ngày. Để cho mọi việc trở nên đơn giản, ông chọn cùng một mẫu xe trong suốt nhiều năm. Tất nhiên công ty cung cấp xe cho Steve Jobs gật đầu tức khắc vì những chiếc xe mà Steve Jobs đã từng sử dụng sẽ trở nên thu hút người mua hơn bao giờ hết. Còn ông thì luôn được đi chiếc xe không biển số, chỉ với dòng mã vạch nhỏ xíu mang phong cách riêng của mình. Như vậy, trong suốt vài thập kỷ, Jobs chỉ gắn bó với mỗi chiếc xe tối đa khoảng 6 tháng. Giờ đây, người dân sinh sống tại bang này không còn được áp dụng luật này nữa, hiện chính quyền đã chỉnh sửa lại luật và yêu cầu mọi chiếc xe đều phải có biển số đi kèm. Ngoài sở thích kỳ quặc trên, vị thiên tài này còn có thú vui sưu tầm xe hơi. Người Steve Jobs sở hữu bộ sưu tập ôtô nhiều mẫu xe như: Mercedes-Benz SL 55 AMG, BMW Z8, Porsche 911, Nash Metropolitan Convertible… Tính cách kỳ quặc của vị tỷ phú còn được thể hiện qua việc ông không hề nuông chiều con cái, ông từ chối tặng lại chiếc xe Porsche cũ cho con gái, tuy nhiên lại không ngần ngại tặng một chiếc xe mới tinh cho nhân viên bán hàng xuất sắc tại công ty. Là một tỷ phú, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Steve Jobs lại sống rất đơn giản trong một ngôi nhà nhỏ tại một khu dân cư bình thường ở Palo Alto. Video: BMW của đồng sáng lập Apple Steve Jobs được bán đấu giá.