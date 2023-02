"Soi" Lexus RX350L hạng sang chạy 5 năm, hơn 3,4 tỷ ở Hà Nội

Lexus RX là dòng xe SUV/Crossover hạng sang cỡ trung (mid-size luxury crossover SUV) của thương hiệu xe sang Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Toyota. Ra mắt từ năm 1998, dựa trên nền tảng của Toyota Highlander, Lexus RX350 hạng sang được đánh giá khá cao. Đáng chú ý, mức khấu hao của xe sau khi bán lại cũng khá thấp. Mới đây, một chiếc xe crossover Lexus RX350 đời 2018 đã được chủ nhân tại Hà Nội chào bán trên sàn xe cũ với oddo lăn bánh khoảng 39.000km. Về ngoại thất, xe sở hữu nước sơn màu đen sáng bóng, nội thất xe bọc da màu nâu còn khá mới và đẹp mắt. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, đèn pha LED và đèn chiếu sáng ban ngày LED hình chữ L. Điểm khác biệt ở ngoại thất của Lexus RX350 phiên bản 2018 này so với thế hệ trước nằm ở phía đuôi xe, nơi xuất hiện thêm đường viền kim loại. Xe được trang bị vành 20 inch, chiều dài tăng thêm 110 mm so với trước đó để tạo không gian cho hàng ghế thứ ba. Cụm đèn phía sau xe tạo hình chữ L với các bóng đèn LED thời thượng được thiết kế gọn gàng và vương vức hơn trước, ống xả 2 bên được mạ chrome sáng bóng. Bên trong nội thất của chiếc xe đã được thiết kế lại với bảng điều khiển trung tâm trực quan và hướng tới người lái nhiều hơn. Nằm phía trên bảng táp-lô là một màn hình lớn tới 12,3 inch. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, điều chỉnh điện hoàn toàn, có khả năng nhớ vị trí và hệ thống sưởi/quạt gió. Hệ thống âm thanh hi-end của hãng Mark Levinson nổi tiếng cũng được trang bị. Xe sở hữu cửa sổ trời đóng mở bằng điện, nhưng chỉ có diện tích kéo dài tới hàng ghế trước. Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da cao cấp được thiết kế tiện lợi với nhiều nút bấm thông minh, tiện dụng. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu Touchpad điều khiển màn hình được Lexus bố trí bên dưới, cùng với núm chuyển đổi các chế độ lái, hệ thống ổn định điện tử... Hệ thống an toàn tiêu chuẩn có cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù, hệ thống Lexus Park Assist,... Đặc biệt cốp sau trên RX350L có thể mở dễ dàng chỉ bằng một thao tác vô cùng đơn giản đó là đặt tay vào biểu tượng logo Lexus mà không cần chạm. Xe sở hữu động cơ V6 3,5l hút khí tự nhiên, cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 357 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình RX 450hL hybrid kết hợp giữa động cơ V6 3,5 lít với mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 308 mã lực. Hệ dẫn động FWD hoặc AWD tùy chọn có thể phân bổ tới 50% công suất cho trục sau. Một điểm cộng lớn về vận hành cho Lexus RX350 đời 2018 khi xe có tới 5 chế độ lái là Eco, Normal, Sport S, Sport S Plus và Customize. Với những người thích lái xe với chế độ nhẹ nhàng yên tĩnh thì họ có thể sử dụng chế độ Eco để tận hưởng sự êm ái. Còn với những người yêu thích cảm giác thể thao, họ có thể sử dụng chế độ Sport S hay Sport S Plus.Giá xe Lexus RX350 2018 khi mới ra mắt tại Việt Nam bán ra chính hãng hơn 4,1 tỷ đồng và khi lăn bánh là hơn 4,6 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán khoảng hơn 3,4 tỷ đồng sau gần 5 năm sử dụng. Lexus RX tại thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes GLE Class, BMW X6, Audi Q7... Video: Chi tiết Lexus RX 2023 chuẩn bị về Việt Nam.

Lexus RX là dòng xe SUV/Crossover hạng sang cỡ trung (mid-size luxury crossover SUV) của thương hiệu xe sang Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Toyota. Ra mắt từ năm 1998, dựa trên nền tảng của Toyota Highlander, Lexus RX350 hạng sang được đánh giá khá cao. Đáng chú ý, mức khấu hao của xe sau khi bán lại cũng khá thấp. Mới đây, một chiếc xe crossover Lexus RX350 đời 2018 đã được chủ nhân tại Hà Nội chào bán trên sàn xe cũ với oddo lăn bánh khoảng 39.000km. Về ngoại thất, xe sở hữu nước sơn màu đen sáng bóng, nội thất xe bọc da màu nâu còn khá mới và đẹp mắt. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, đèn pha LED và đèn chiếu sáng ban ngày LED hình chữ L. Điểm khác biệt ở ngoại thất của Lexus RX350 phiên bản 2018 này so với thế hệ trước nằm ở phía đuôi xe, nơi xuất hiện thêm đường viền kim loại. Xe được trang bị vành 20 inch, chiều dài tăng thêm 110 mm so với trước đó để tạo không gian cho hàng ghế thứ ba. Cụm đèn phía sau xe tạo hình chữ L với các bóng đèn LED thời thượng được thiết kế gọn gàng và vương vức hơn trước, ống xả 2 bên được mạ chrome sáng bóng. Bên trong nội thất của chiếc xe đã được thiết kế lại với bảng điều khiển trung tâm trực quan và hướng tới người lái nhiều hơn. Nằm phía trên bảng táp-lô là một màn hình lớn tới 12,3 inch. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp, điều chỉnh điện hoàn toàn, có khả năng nhớ vị trí và hệ thống sưởi/quạt gió. Hệ thống âm thanh hi-end của hãng Mark Levinson nổi tiếng cũng được trang bị. Xe sở hữu cửa sổ trời đóng mở bằng điện, nhưng chỉ có diện tích kéo dài tới hàng ghế trước. Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da cao cấp được thiết kế tiện lợi với nhiều nút bấm thông minh, tiện dụng. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu Touchpad điều khiển màn hình được Lexus bố trí bên dưới, cùng với núm chuyển đổi các chế độ lái, hệ thống ổn định điện tử... Hệ thống an toàn tiêu chuẩn có cảnh báo va chạm phía trước, phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù, hệ thống Lexus Park Assist,... Đặc biệt cốp sau trên RX350L có thể mở dễ dàng chỉ bằng một thao tác vô cùng đơn giản đó là đặt tay vào biểu tượng logo Lexus mà không cần chạm. Xe sở hữu động cơ V6 3,5l hút khí tự nhiên, cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 357 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình RX 450hL hybrid kết hợp giữa động cơ V6 3,5 lít với mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 308 mã lực. Hệ dẫn động FWD hoặc AWD tùy chọn có thể phân bổ tới 50% công suất cho trục sau. Một điểm cộng lớn về vận hành cho Lexus RX350 đời 2018 khi xe có tới 5 chế độ lái là Eco, Normal, Sport S, Sport S Plus và Customize. Với những người thích lái xe với chế độ nhẹ nhàng yên tĩnh thì họ có thể sử dụng chế độ Eco để tận hưởng sự êm ái. Còn với những người yêu thích cảm giác thể thao, họ có thể sử dụng chế độ Sport S hay Sport S Plus. Giá xe Lexus RX350 2018 khi mới ra mắt tại Việt Nam bán ra chính hãng hơn 4,1 tỷ đồng và khi lăn bánh là hơn 4,6 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán khoảng hơn 3,4 tỷ đồng sau gần 5 năm sử dụng. Lexus RX tại thị trường Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes GLE Class, BMW X6, Audi Q7... Video: Chi tiết Lexus RX 2023 chuẩn bị về Việt Nam.