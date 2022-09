"Soi" Lexus IS 500 F Sport Performance First Edition hơn 1,5 tỷ đồng

Nhằm kỷ niệm sự kiện ra mắt của mẫu xe này, thương hiệu xe sang Nhật Bản đã quyết định cho ra đời một phiên bản đặc biệt Lexus IS 500 F Sport Performance First Edition 2022 mới. Theo công bố của Lexus, phiên bản này sẽ chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 500 chiếc tại Nhật Bản. Những khách hàng may mắn được quyền mua Lexus IS 500 F Sport 2022 đặc biệt sẽ được chọn ra thông qua phương thức xổ số, lựa chọn ngẫu nhiên. Giá cho IS 500 F Sport Performance “tiêu chuẩn” có giá khởi điểm ở mức chỉ từ 62.163 Đô. Với mức giá này, người dùng có thể lựa chọn phiên bản IS 500 tương đương với phiên bản được cung cấp ở thị trường nước ngoài. Phiên bản này được trang bị khối động cơ V8, hút khí tự nhiên, dung tích 5.0 lít cùng khả năng sản sinh công suất 475 mã lực và mô-men xoắn 535 Nm. Kết hợp với động cơ này là hộp số tự động tám cấp truyền lực tới bánh sau nhờ bộ vi sai hạn chế trượt Torsen. Bên cạnh đó, thương hiệu Lexus đã trang bị cho chiếc sedan thể thao hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS), bộ giảm chấn hiệu suất và hệ thống phanh hiệu năng cao với đĩa có kích thước 14 inch (356 mm) ở phía trước và 12,7 inch (323 mm) ở phía sau. Thương hiệu cũng tiến hành nâng cấp thêm cho xe một số chi tiết độc đáo giúp phân biệt phiên bản First Edition với xe tiêu chuẩn. Bản này được trang bị bộ mâm xe BBS bằng nhôm có kích thước 19 inch độc đáo được hoàn thiện bằng màu đen mờ, nắp gương chiếu hậu màu đen. Về nội thất, xe được ốp các tấm ốp thiết kế bằng gỗ, vô lăng da độc đáo, vật liệu Ultrasuede và một tấm bảng đặc biệt nhằm đánh dấu những chiếc xe thuộc phiên bản này. Mức giá xe Lexus IS 500 F Sport Performance First Edition khởi điểm khoảng 65.820 Đô la (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) tại Nhật Bản, cao hơn khoảng gần 1.500 Đô so với phiên bản thông thường. Video: Chi tiết Lexus IS 500 F Sport Performance First Edition 2022.

