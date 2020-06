"Soi" Jeep Gladiator Launch Edition 2020 hơn 4 tỷ ở Hà Nội

Jeep Gladiator Launch Edition 2020 là dòng bán tải cỡ trung nổi tiếng tại Mỹ, tuy nhiên xe lại không được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Do đó, khách hàng muốn trải nghiệm dòng xe này phải tìm đến những đại lý tư nhân, đồng nghĩa với đó bạn sẽ sở hữu một trong những chiếc xe "hàng độc". Được biết, đây là 1 trong 4190 chiếc bán tải Jeep Gladiator Launch Edition 2020 được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới và được đại lý tư nhân nhập khẩu Auto 568 về nước để phục vụ nhu cầu của khách hàng. So với những phiên bản sản xuất đại trà, Jeep Gladiator Launch Edition sẽ được mang dấu ấn riêng, nhưng về cơ bản chúng cũng không khác nhau quá nhiều. Vẫn còn đó ngoại hình vuông vức đậm chất xe quân đội nổi tiếng của thương hiệu ô tô Jeep. Ở phần đầu, Jeep Gladiator Launch Edition 2020 sở hữu lưới tản nhiệt dạng thanh nan dọc đặc trưng, cụm đèn pha phía trước hình elip và sử dụng công nghệ LED hoàn toàn. Trong khi đèn pha "ăn" vào lưới tản nhiệt thì đèn định vị ban ngày lại có thiết kế tách biệt hẳn ra vòm bánh xe và đèn sương mù được kết nối với hệ thống cản va phía trước. Để phù hợp chạy địa hình, cản trước của chiếc bán tải Gladiator có thiết kế cứng cáp và trang bị móc kéo. Mẫu bán tải mới đến từ Mỹ sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.540 x 1.874 x 1.882 mm, trục cơ sở xe đạt 3.487 mm, khoảng sáng gầm xe 282 mm, khả năng lội nước sâu 762 mm. Nằm cùng phân khúc với Ford Ranger nhưng rõ ràng các thông số trên của Jeep Gladiator vượt trội gần như hoàn toàn. Phần thân xe Jeep Gladiator hàng hiếm sở hữu bộ mâm hợp kim 5 chấu với kích thước 17 inch kết hợp cùng bộ lốp chuyên chạy địa hình Falken. Chưa hết, chiếc bán tải này còn sở hữu hệ thống treo Fox giúp xe đạt tải trọng đạt 725kg ở thùng sau. Là mẫu xe không dành cho người "bóng bẩy" nên trên gương xe Jeep Gladiator Rubicon 2020 có thiết kế đơn giản không tích hợp xi-nhan và tay nắm cửa có cảm biến mở khoá thông minh. Không tròn trịa như phần đèn pha ở đầu, mẫu bán tải cỡ trung này có cụm đèn hậu LED vuông vức, cản sau tương tự phía trước mang đến cảm giác vững chãi, phù hợp chạy địa hình. Thùng xe rộng và được phủ lớp nhựa chống xước, đặc biệt khu vực này còn có đèn và ổ cắm tiện lợi. Logo 1 của 4190 chiếc Jeep Gladiator Launch Edition sản xuất giới hạn được gắn ở phần đuôi xe giúp người dùng dễ dàng phân biệt. Bên trong khoang lái, Jeep Gladiator 2020 hàng hiếm này sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng theo phong cách quân đội. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình kích thước lớn, khu vực này sử dụng chất liệu da kết hợp đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật. Không hào nhoáng nhưng Jeep Gladiator Launch Edition 2020 vẫn mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng với phần vô-lăng 3 chấu bọc da kết hợp đầy đủ phím bấm chức năng. Hơn nữa, phía sau tay lái, xe còn được cung cấp hệ thống màn hình hiển thị 8,4 inch đa sắc đi kèm 2 cụm đồng hồ quen thuộc. Ghế ngồi trên chiếc xe bán tải ít gặp ở Việt Nam sử dụng chất liệu da hoàn toàn kết hợp những đường chỉ khâu đỏ nổi bật. Điểm đáng tiếc trên xe là ghế ngồi vẫn chỉ chỉnh cơ, nhưng bù lại không gian ghế vẫn mang đến sự thoải mái cho người sử dụng. Về giải trí, Jeep Gladiator Launch Edition 2020 sử dụng màn hình trung tâm kích thước lớn với khả năng kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto và kết nối cơ bản như USB/AUX/Bluetooth... Về an toàn, Jeep Gladiator Launch Edition 2020 được trang bị khá nhiều công nghệ gồm: Hệ thống phanh ABS/BA, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, camera lùi gắn lốp dự phòng, 4 túi khí… "Trái tim" xe Jeep Gladiator Launch Edition 2020 là khối động cơ V6, dung tích 3.6L cho công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Cỗ máy trên sẽ ghép nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Giá xe Jeep Gladiator Launch Edition 2020 đang được chào bán với mức giá khoảng 4 tỷ đồng tại đại lý tư nhân Hà Nội. Video: Chi tiết Jeep Gladiator Launch Edition 2020 bản giới hạn.

