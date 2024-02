"Soi" Ducati Hypermotard 698 Mono từ 480 triệu sắp bán tại Việt Nam

Động cơ Ducati Hypermotard 698 Mono 2024 mới có dung tích 659cc, sản sinh công suất tối đa 77.5 mã lực tại 9.750 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 8.000 vòng/phút. Được trang bị van dẫn động Desmodromic và van nạp bằng Titan, Hypermotard 698 có bộ điều khiển tiết lưu hình bầu dục với kim phun. Đối với bộ thiết bị điện tử, mẫu xe môtô Ducati Hypermotard 698 Mono có phần mềm cho phép người lái ít kinh nghiệm hơn có thể lái xe như một tay đua Supermotard. Chiếc xe còn cung cấp bốn chế độ lái – Sport, Road, Urban and Wet và 3 chế độ động cơ. Ngoài ra, Hypermotard 698 Mono còn có 4 cấp độ phanh ABS. Đây là chiếc Ducati đầu tiên cung cấp chức năng này, tích hợp chức năng Slide-by-Brake thông qua việc sử dụng phanh sau để vào cua an toàn và có thể lặp lại khi trượt điện. Cấp độ 4 cung cấp khả năng can thiệp ABS đầy đủ, trong khi cấp độ 3 và 2 cho phép trượt trợ lực phía sau và cấp độ 1 chỉ cung cấp ABS ở phanh trước. Bên cạnh đó, trang bị tiêu chuẩn còn có bốn cấp độ kiểm soát bánh xe với các cấp độ 4, 3 và 2 giúp tăng tốc tối đa khi ra khỏi các góc cua đồng thời giảm thiểu lực nâng bánh trước. Cấp độ 1 được sử dụng trên đường đua và cho phép nâng bánh trước một cách có kiểm soát và an toàn. Ngoài ra, phần mềm Ducati Performance cho Ducati Wheelie Control cũng có sẵn dưới dạng tùy chọn. Bản mod này chỉ có thể được sử dụng với ống xả Ducati Performance Termignoni duy nhất trên đường đua mang lại cho Wheelie Assist, cho phép bánh xe kéo dài, sử dụng mô-men xoắn động cơ để kiểm soát góc. Với trọng lượng giới hạn 151 kg chưa tính nhiên liệu, Ducati Hypermotard 698 Mono đi kèm cập mâm hợp kim đúc gắn lốp Pirelli Diablo Rosso IV, có kích thước 120/70-17 ở phía trước và sau là 160/60-17. Hệ thống treo ở phía trước sử dụng phuộc đảo ngược Marzocchi đường kính 45 mm trọng lượng nhẹ, có thể điều chỉnh hoàn toàn với bộ điều chỉnh bên ngoài hành trình 213 mm. Ở phía sau, giảm xóc đơn Sachs có thể điều chỉnh hoàn toàn mang lại hệ thống treo 240 mm. Kẹp phanh hướng tâm Brembo M4.32 4 piston ở phía trước tác động trên đĩa phanh 330 mm với giá đỡ bằng nhôm giúp tiết kiệm trọng lượng trong khi bánh sau có đĩa phanh 240 mm. Có hai biến thể mẫu của Hypermotard 698 Mono và Hypermotard 698 Mono RVE đi kèm đồ họa chuyên dụng và bộ sang số nhanh hai chiều Ducati, trong khi bản tiêu chuẩn có màu Ducati Red và bộ sang số nhanh là một tùy chọn. Hiện Ducati Việt Nam đã tiến hành nhận cọc mẫu Supermotard này với giá dự kiến 480 triệu đồng. Video: Giới thiệu Ducati Hypermotard 698 Mono 2024 mới.

