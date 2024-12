Ngắm xe máy Honda 67 "báu vật" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Cụ thể, trong dàn xe may cổ siêu hiếm bao gồm 30 chiếc của anh Nguyễn An Hà (ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được rất nhiều người trong giới sưu tầm xe cổ quan tâm. Đáng chú ý trong đó có chiếc xe Honda 67 của Trịnh Công Sơn - chiếc xe máy cổ mà cố nhạc sĩ nổi tiếng từng gắn bó. Theo anh Hà chia sẻ, việc sưu tầm được chiếc xe máy Honda 67 huyền thoại mà cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn từng chạy là điều anh không thể ngờ tới. Trước đây chiếc xe này “lưu lạc” khắp nơi. Nguyên nhân là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng lại người em; một thời gian người em lại tặng cho người cháu... Từ đó, chiếc xe Honda 67 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó với người cháu. Sau đó, người bạn của tôi sưu tầm được chiếc xe độc đáo này. Trong 1 dịp tình cờ, người bạn này chia sẻ lại chiếc xe cho tôi. Chiếc này có giấy chứng nhận, có cả cà vẹt (đăng ký xe), anh Hà cho hay. Theo anh Hà, chiếc xe này vẫn còn chạy tốt. Năm 2015, xe được Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam chứng nhận là cổ vật. Theo giấy chứng nhận, chủ hiện vật chiếc Honda 67 C50 là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe là ở Nhật và được sản xuất vào năm 1967. Theo anh Hà giá trị của chiếc xe nằm ở ý nghĩa lịch sử, kỷ vật của người nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. “Chiếc xe này là vô giá về tinh thần, lịch sử”, anh Hà nói và cho biết, không có ý định bán chiếc xe máy Honda 67 đặc biệt này mà giữ làm kỷ niệm. Về Honda 67, đây là một trong những chiếc xe góp phần tạo nên tên tuổi cho hãng Honda Motor, cùng thời với Honda Cub. Chiếc xe này được sản xuất lần đầu vào năm 1962. Sau khi nước Nhật khủng hoảng kinh tế do thua trận sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, người ta bắt đầu dùng xe máy làm phương tiện đi lại thay thế cho ôtô. Cũng chính do khủng hoảng năng lượng khiến giá xăng dầu tăng cao nên Honda Motor đã cho sản xuất hàng loạt 2 loại xe 50cm3 là Honda Cub 50cm3 dành cho nữ và Honda 67 dành cho nam. Honda 67 là con đẻ của ông Soichiro Honda (1906-1992), người được biết đến như một kỹ sư bậc thầy nhưng không hề qua một trường lớp đào tạo nào. Honda 67 sớm có mặt tại Việt Nam từ trước Giải phóng, phục vụ việc đi lại của các tầng lớp dân cư. Hai dòng xe 67 chủ yếu thời đó là SS 50 (sản xuất năm 1967) và SS 50E (sản xuất năm 1971). Được mệnh danh là mẫu xe thể thao nhỏ gọn, trang bị động cơ mạnh mẽ, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 90 km/h. Sau năm 1975, xe 67 được vận chuyển ra Bắc và những người miền Bắc có điều kiện đã tậu cho mình những chiếc xe này. Tuy nhiên, vì số lượng không lớn nên xe 67 gắn với kỷ niệm của người Việt ở phía Nam nhiều hơn. Tên gọi Honda 67 của đại đa số người Việt Nam đặt cho nó là chưa đúng và tên chính xác của nó là Benly 50. Video: Ký ức về chiếc xe máy Honda 67 huyền thoại.

