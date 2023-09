"Soi" chi tiết SUV thuần điện BMW iX1 giá rẻ, chỉ 1,2 tỷ đồng

BMW vừa bổ sung phiên bản eDrive20 vào đội hình SUV thuần điện iX1. Mức giá xe BMW iX1 eDrive20 2023 từ 47.900 euro tại châu Âu (khoảng 1,23 tỷ đồng), đây là mẫu SUV điện dễ tiếp cận nhất của thương hiệu xứ Bavaria. Mức giá trên thấp hơn 7.100 euro (183 triệu đồng) so với bản thấp nhất ra mắt vào năm ngoái là eDrive30. BMW iX1 eDrive20 2023 mới sử dụng một mô tơ điện sản sinh công suất tối đa là 201 mã lực và 247Nm mô-men xoắn. Đây cũng là khối động cơ được dùng trên MINI Countryman đời mới vừa được giới thiệu cách đây không lâu tại Triển lãm Ô tô Munich 2023. Xe được trang bị cụm pin 64,7 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 475km với mỗi lần sạc, cao hơn 35km so với phiên bản eDrive30. Bộ pin này tương thích công nghệ sạc nhanh DC 130 kW, giúp tăng dung lượng điện từ 10 lên 80% chỉ trong 29 phút.SUV điện BMW iX1 eDrive20 sở hữu thiết kế khá tương đồng so với các phiên bản chạy xăng X1, ngoại trừ khu vực mặt ca lăng được đóng kín. Dù chỉ là phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại như màn hình cong cỡ lớn, điều hòa 2 vùng tự động, camera lùi hay hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh. BMW sẽ bắt đầu bàn giao iX1 eDrive20 tới tay khách hàng tại châu Âu từ tháng 11/2023. Trước mắt, hãng xe xứ Bavaria chỉ có kế hoạch phân phối mẫu SUV giá rẻ này tại Lục địa già. Tuy nhiên, trong tương lai, BMW cũng sẽ mở bán iX1 sang các thị trường Mỹ và Châu Á. Nếu được bán tại Việt Nam, iX1 eDrive20 sẽ là mẫu xe được nhiều khách hàng chú ý bởi mức giá bán hấp dẫn. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BMW iX1 2023 chạy điện.

