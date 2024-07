"Soi" chi tiết Ford Explorer 2025 nâng cấp hiện đại, từ 1,05 tỷ đồng

So với bản tiền nhiệm, thiết kế bên ngoài của mẫu xe SUV Ford Explorer 2025 mới không có sự khác biệt quá lớn. Ở thế hệ mới này, Explorer 2025 tại thị trường Mỹ sẽ có 4 phiên bản là Active, ST-Line, Platinum và ST. Ở phiên bản nào, mẫu xe SUV Ford Explorer 2025 cũng được trang bị lưới tản nhiệt mới với kích thước lớn hơn trước, cụm đèn pha thu nhỏ lại và cản trước cải tiến với khe gió mới. Mắt lưới tản nhiệt của xe sẽ thay đổi theo từng phiên bản. Những thay đổi tiếp theo của xe nằm ở vành la-zăng, cửa cốp, đèn hậu và màu sơn ngoại thất. Kiểu dáng đèn hậu được kế thừa từ Explorer cũ nhưng có đồ họa sắc nét hơn và kéo dài đến tận cửa cốp. Bên cạnh đó, hãng còn bổ sung cho xe màu sơn xanh Vapor Blue Metallic hoàn toàn mới. Ngoài ra bản ST cao cấp nhất của Ford Explorer 2025 sẽ được trang bị nóc màu đen tùy chọn và vành hợp kim 21 inch sơn màu xám Magnetite mới. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Ford Explorer được nâng cấp khá nhiều. Xe có màn hình thông tin giải trí 13,2 inch nằm ngang kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Màn hình được tích hợp hệ thống thông tin giải trí “Ford Digital Experience” mới do Google phát triển. Màn hình tương thích với Apple CarPlay/Android Auto không dây, tính năng ra lệnh giọng nói bằng Google Assistant hoặc Alexa Built-in. Khách hàng có thể xem video hoặc chơi trò chơi điện tử trên màn hình chính, trong khi cụm đồng hồ kỹ thuật số ở đây có thể hiển thị bản đồ. Ford cũng cho biết, hãng đã cải thiện chất lượng vật liệu trong cabin của Explorer 2025. Chỉ khâu tương phản nổi bật, ốp giả kim loại, các bề mặt đen bóng cũ được thay bằng đen nhám dễ sử dụng và lau chùi hơn. Phần lớn chất liệu nhựa đã biến mất tại khoang lái và chỉ xuất hiện lại phía sau. Hàng ghế 3 có không gian vẫn vậy khi chỉ đủ chỗ cho người dùng chứ không thể duỗi chân thoải mái. Ngoài ra, Ford còn trang bị cho xe sạc không dây, 8 cổng USB-C và 3 ổ cắm 12V. Explorer 2025 sở hữu hệ thống công nghệ an toàn Co-Pilot360 Assist+ với các công nghệ cao cấp nhất của Ford. Không chỉ vậy, xe còn có thêm tính năng BlueCruise, giúp người lái rảnh tay khi di chuyển trên đường cao tốc. Cung cấp sức mạnh cho Ford Explorer 2025 tại thị trường Mỹ sẽ vẫn là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ EcoBoost 2.3L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Thứ hai là động cơ EcoBoost 3.0 V6 cho công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 563 Nm. Cả hai tùy chọn động cơ đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4WD. Mức giá xe Ford Explorer 2025 khởi điểm dao động từ là 41.350 USD - 70.000 USD (tương đương 1,05 - 1,78 tỷ đồng), tùy phiên bản. Video: Chi tiết xe SUV Ford Explorer 2025 mới.

