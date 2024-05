"Soi" Caterham 485 và 485 CSR mui trần cuối cùng, từ 72,452 USD

Caterham 485 và 485 CSR 2024 mui trần phiên bản cuối cùng sẽ được ra mắt thị trường với số lượng sản xuất giới hạn với những điểm nhấn độc đáo ở ngoại thất và nội thất. 485 và 485 CSR của Caterham Sevens được chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn Euro 6, tuy nhiên Caterham buộc phải ngưng việc bán ra dòng xe này do những quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải Euro 7. Cả hai đều được trang bị động cơ Ford Duratec 4 xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây và tốc độ tối đa lên tới 224 km/h. Sự khác biệt giữa 485 FE và 485 CSR FE chính là phiên bản sau chỉ có cấu hình khung gầm lớn hơn, đồng thời có hệ thống treo trước dạng thanh đẩy phức tạp hơn, hệ thống treo sau hoàn toàn độc lập và bánh xe có đường kính lớn hơn. Phiên bản có khung gầm lớn sẽ dài hơn 180 mm, rộng hơn 230 mm và cao hơn 25 mm so với tùy chọn tiêu chuẩn. Các mẫu xe Final Edition sẽ được trang bị các sọc rang trí và logo màu đen satin độc đáo kết hợp với các màu ngoại thất cao cấp. 485 CSR sử dụng bộ mâm xe hợp kim Vulcan 15 inch trong khi 485 sử dụng bộ mâm xe hợp kim Apollo đen 13 inch nhỏ hơn. Bên trong nội thất, xe được trang bị logo Final Edition và các tấm được đánh số. Khoang nội thất của xe được bọc da Sports Hex Black với các chi tiết Alcantara, bảng điều khiển bằng carbon. Olivier Jouanne, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Âu của Caterham cho biết: “Việc ra mắt phiên bản cuối cùng của Seven 485 là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Một mặt, mẫu xe đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên của một trong những mẫu xe châu Âu mang tính biểu tượng nhất của chúng tôi. Mặt khác, với số lượng có hạn, giờ đây khách hàng có cơ hội sở hữu chiếc Seven hút khí tự nhiên, vòng tua cao nhất từng được sản xuất, mang đến cho họ cơ hội sở hữu một phần lịch sử của Caterham.” Jouanne nói thêm rằng việc ngừng sản xuất 485 sẽ giải phóng thêm năng lực sản xuất và kỹ thuật, cho phép Caterham tập trung vào việc mở rộng việc cung cấp sản phẩm mới ở thị trường Châu Âu. Thương hiệu sẽ sản xuất giới hạn 60 chiếc 485 FE và 25 chiếc 485 CSR FE cho Châu Âu và sẽ có thêm 10 chiếc 485 FE cho Nhật Bản. Hiện tại, phiên bản cuối cùng đã có sẵn để những người đam mê có thể đặt hàng. Giá xe Caterham 485 và 485 CSR khởi điểm ở mức 72,452 USD chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Video: Chi tiết bộ đôi Caterham 485 và 485 CSR mui trần cuối cùng.

Caterham 485 và 485 CSR 2024 mui trần phiên bản cuối cùng sẽ được ra mắt thị trường với số lượng sản xuất giới hạn với những điểm nhấn độc đáo ở ngoại thất và nội thất. 485 và 485 CSR của Caterham Sevens được chế tạo tuân thủ theo tiêu chuẩn Euro 6, tuy nhiên Caterham buộc phải ngưng việc bán ra dòng xe này do những quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải Euro 7. Cả hai đều được trang bị động cơ Ford Duratec 4 xi-lanh 2.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp và bộ vi sai hạn chế trượt, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây và tốc độ tối đa lên tới 224 km/h. Sự khác biệt giữa 485 FE và 485 CSR FE chính là phiên bản sau chỉ có cấu hình khung gầm lớn hơn, đồng thời có hệ thống treo trước dạng thanh đẩy phức tạp hơn, hệ thống treo sau hoàn toàn độc lập và bánh xe có đường kính lớn hơn. Phiên bản có khung gầm lớn sẽ dài hơn 180 mm, rộng hơn 230 mm và cao hơn 25 mm so với tùy chọn tiêu chuẩn. Các mẫu xe Final Edition sẽ được trang bị các sọc rang trí và logo màu đen satin độc đáo kết hợp với các màu ngoại thất cao cấp. 485 CSR sử dụng bộ mâm xe hợp kim Vulcan 15 inch trong khi 485 sử dụng bộ mâm xe hợp kim Apollo đen 13 inch nhỏ hơn. Bên trong nội thất, xe được trang bị logo Final Edition và các tấm được đánh số. Khoang nội thất của xe được bọc da Sports Hex Black với các chi tiết Alcantara, bảng điều khiển bằng carbon. Olivier Jouanne, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Âu của Caterham cho biết: “Việc ra mắt phiên bản cuối cùng của Seven 485 là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Một mặt, mẫu xe đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên của một trong những mẫu xe châu Âu mang tính biểu tượng nhất của chúng tôi. Mặt khác, với số lượng có hạn, giờ đây khách hàng có cơ hội sở hữu chiếc Seven hút khí tự nhiên, vòng tua cao nhất từng được sản xuất, mang đến cho họ cơ hội sở hữu một phần lịch sử của Caterham.” Jouanne nói thêm rằng việc ngừng sản xuất 485 sẽ giải phóng thêm năng lực sản xuất và kỹ thuật, cho phép Caterham tập trung vào việc mở rộng việc cung cấp sản phẩm mới ở thị trường Châu Âu. Thương hiệu sẽ sản xuất giới hạn 60 chiếc 485 FE và 25 chiếc 485 CSR FE cho Châu Âu và sẽ có thêm 10 chiếc 485 FE cho Nhật Bản. Hiện tại, phiên bản cuối cùng đã có sẵn để những người đam mê có thể đặt hàng. Giá xe Caterham 485 và 485 CSR khởi điểm ở mức 72,452 USD chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Video: Chi tiết bộ đôi Caterham 485 và 485 CSR mui trần cuối cùng.